Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
41'
Kye Rowles — kiến tạo Keisuke Kurokawa
DC United
Đồ thị diễn biến
DC UnitedHT 45'Toronto
Thống kê trận đấu
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Theo Corbeanu
Toronto
1 bàn
Tai Baribo
DC United
1 bàn
Kye Rowles
DC United
1 bàn
Keisuke Kurokawa
DC United
1 kiến tạo · điểm 7.67
Luka Gavran
Toronto
Điểm 7.54
Sean Johnson
DC United
Điểm 7.49
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Toronto
7.68
Theo CorbeanuMOTM1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Dự bị
DC United
4 Matti Peltola8 Jared Stroud13 Sean Nealis22 Nathan Ordaz26 Alex Bono27 Nikola Marković32 Oscar Avilez77 Hosei Kijima
Toronto
10 Djordje Mihailovic14 Alonso Coello23 William Yarbrough29 Deandre Kerr44 Raheem Edwards77 Adisa De Rosario78 Malik Henry99 Jules-Anthony Vilsaint
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 41: Kye Rowles lập công cho DC United (kiến tạo: Keisuke Kurokawa)
Phút 76: Theo Corbeanu lập công cho Toronto
Phút 100: Tai Baribo ghi bàn trên chấm phạt đền cho DC United
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu4 trận gần nhất
DC United · 1 thắng2 hòaToronto · 1 thắng
11/05/2025
Toronto
2 - 0
DC United
TOR
23/02/2025
DC United
2 - 2
Toronto
Hòa
01/09/2024
Toronto
1 - 3
DC United
DU
02/06/2024
DC United
2 - 2
Toronto
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
DC United
5 trận gần nhất
THHHB
Toronto
5 trận gần nhất
BHHBB
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Nashville SC
|16
|12
|3
|1
|+22
|39
|TTTTT
|2
|Inter Miami
|16
|10
|4
|2
|+12
|34
|TTTTT
|3
|New England
|16
|9
|2
|5
|+7
|29
|BTBHT
|…
|7
|Cincinnati
|17
|6
|5
|6
|-1
|23
|BHTTB
|8
|DC United
|17
|5
|7
|5
|-3
|22
|BHHHT
|9
|New York RB
|17
|6
|4
|7
|-11
|22
|THTBB
|…
|11
|Orlando City
|16
|5
|2
|9
|-17
|17
|BTHBT
|12
|Toronto
|17
|3
|7
|7
|-8
|16
|BBHHB
|13
|CF Montréal
|16
|4
|3
|9
|-10
|15
|HBHHB
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)