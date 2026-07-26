Thống kê trận đấu DC United 2-1 Toronto: Tai Baribo tỏa sáng, DC United giành trọn 3 điểm

DC United vượt qua Toronto với tỷ số 2-1. Theo Corbeanu là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.68. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.