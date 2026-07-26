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    Thống kê trận đấu DC United 2-1 Toronto: Tai Baribo tỏa sáng, DC United giành trọn 3 điểm

    Tuệ Nhân26/07/2026 08:42

    DC United vượt qua Toronto với tỷ số 2-1. Theo Corbeanu là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.68. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    41'
    Kye Rowles — kiến tạo Keisuke Kurokawa
    DC United
    76'
    Theo Corbeanu 
    Toronto
    90+10'
    Tai Baribo(pen)
    DC United
    Thẻ phạt
    53'
    Louis Munteanu
    DC United
    88'
    Jonathan Osorio
    Toronto
    Đồ thị diễn biến
    DC UnitedHT 45'Toronto

    Thống kê trận đấu

    DC UnitedThống kêToronto
    45%
    Kiểm soát bóng
    55%
    17
    Dứt điểm
    13
    8
    Trúng đích
    7
    8
    Phạt góc
    5
    14
    Phạm lỗi
    7
    0
    Việt vị
    2
    6
    Thủ môn cứu thua
    6

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Theo Corbeanu
    Theo Corbeanu
    Toronto
    1 bàn
    Tai Baribo
    Tai Baribo
    DC United
    1 bàn
    Kye Rowles
    Kye Rowles
    DC United
    1 bàn
    Keisuke Kurokawa
    Keisuke Kurokawa
    DC United
    1 kiến tạo · điểm 7.67
    Luka Gavran
    Luka Gavran
    Toronto
    Điểm 7.54
    Sean Johnson
    Sean Johnson
    DC United
    Điểm 7.49

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    DC United
    7.67
    Keisuke Kurokawa1 KT
    7.49
    Sean Johnson
    7.49
    Tai Baribo1 bàn
    7.46
    Andre Dozzell
    7.41
    Kye Rowles1 bàn
    7.16
    Silvan Hefti
    7.06
    Louis Munteanu
    7.04
    Jackson Hopkins
    6.97
    Peglow
    6.63
    Sean Nealis
    6.57
    Hosei Kijima
    6.53
    Lucas Bartlett
    6.52
    Jared Stroud
    6.51
    Nathan Ordaz
    6.31
    Brandon Servania
    6.27
    Matti Peltola
    Toronto
    7.68
    Theo CorbeanuMOTM1 bàn
    7.54
    Luka Gavran
    7.31
    Walker Zimmerman
    7.2
    Alonso Coello
    6.91
    Djordje Mihailovic
    6.78
    Jonathan Osorio
    6.7
    Richie Laryea
    6.6
    Derrick Etienne Jr.
    6.58
    Emilio Aristizábal
    6.52
    Zane Monlouis
    6.52
    Kobe Franklin
    6.52
    Dániel Sallói
    6.49
    Deandre Kerr
    6.43
    Malik Henry
    6.16
    Jackson Gilman

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    DC United
    Sơ đồ 4-4-2
    Toronto
    Sơ đồ 3-4-2-1
    1
    Sean Johnson
    5
    Silvan Hefti
    3
    Lucas Bartlett
    15
    Kye Rowles
    6
    Keisuke Kurokawa
    25
    Jackson Hopkins
    21
    Andre Dozzell
    23
    Brandon Servania
    7
    Peglow
    9
    Tai Baribo
    11
    Louis Munteanu
    1
    Luka Gavran
    12
    Zane Monlouis
    25
    Walker Zimmerman
    38
    Jackson Gilman
    19
    Kobe Franklin
    22
    Richie Laryea
    21
    Jonathan Osorio
    20
    Dániel Sallói
    7
    Theo Corbeanu
    11
    Derrick Etienne Jr.
    17
    Emilio Aristizábal
    Dự bị
    DC United
    4 Matti Peltola8 Jared Stroud13 Sean Nealis22 Nathan Ordaz26 Alex Bono27 Nikola Marković32 Oscar Avilez77 Hosei Kijima
    Toronto
    10 Djordje Mihailovic14 Alonso Coello23 William Yarbrough29 Deandre Kerr44 Raheem Edwards77 Adisa De Rosario78 Malik Henry99 Jules-Anthony Vilsaint

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 41: Kye Rowles lập công cho DC United (kiến tạo: Keisuke Kurokawa)
    Phút 76: Theo Corbeanu  lập công cho Toronto
    Phút 100: Tai Baribo ghi bàn trên chấm phạt đền cho DC United

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu4 trận gần nhất
    DC United · 1 thắng2 hòaToronto · 1 thắng
    11/05/2025
    Toronto
    2 - 0
    DC United
    TOR
    23/02/2025
    DC United
    2 - 2
    Toronto
    Hòa
    01/09/2024
    Toronto
    1 - 3
    DC United
    DU
    02/06/2024
    DC United
    2 - 2
    Toronto
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    DC United
    5 trận gần nhất
    THHHB
    17
    Trận
    5-7-5
    T-H-B
    24
    Ghi (TB 1.4)
    27
    Thủng lưới
    Toronto
    5 trận gần nhất
    BHHBB
    17
    Trận
    3-7-7
    T-H-B
    23
    Ghi (TB 1.4)
    31
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Nashville SC161231+2239TTTTT
    2Inter Miami161042+1234TTTTT
    3New England16925+729BTBHT
    7Cincinnati17656-123BHTTB
    8DC United17575-322BHHHT
    9New York RB17647-1122THTBB
    11Orlando City16529-1717BTHBT
    12Toronto17377-816BBHHB
    13CF Montréal16439-1015HBHHB

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1Petar MusaPetar MusaDallas13 bàn
    2Hugo CuypersHugo CuypersChicago Fire13 bàn
    3Lionel Messi Lionel MessiInter Miami12 bàn
    4Nicolás Fernández MercauNicolás Fernández MercauNew York City12 bàn
    5Marcus IngvartsenMarcus IngvartsenSan Diego11 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Lionel Messi Lionel MessiInter Miami8 kiến tạo
    2Heung-min SonHeung-min SonLos Angeles FC8 kiến tạo
    3EvanderEvanderCincinnati8 kiến tạo
    4Anders DreyerAnders DreyerSan Diego7 kiến tạo
    5Philip ZinckernagelPhilip ZinckernagelChicago Fire7 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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