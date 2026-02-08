Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
32'
Sam Surridge(pen)
Nashville SC
40'
Shak Mohammed
Nashville SC
77'
Tai Baribo — kiến tạo Louis Munteanu
DC United
Thẻ phạt
45+3'
Shak Mohammed
Nashville SC
90+10'
Matthew Corcoran
Nashville SC
Đồ thị diễn biến
DC UnitedHT 45'Nashville SC
Thống kê trận đấu
DC UnitedThống kêNashville SC
Nashville SC kiểm soát thế trận với 61% thời lượng cầm bóng; DC United vượt trội về số cú sút trúng đích (7).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Tai Baribo
DC United
1 bàn
Sam Surridge
Nashville SC
1 bàn
Shak Mohammed
Nashville SC
1 bàn
Silvan Hefti
DC United
1 bàn
Louis Munteanu
DC United
1 kiến tạo · điểm 7.29
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Nashville SC
Sơ đồ 4-2-3-1
Dự bị
DC United
4 Matti Peltola8 Jared Stroud13 Sean Nealis22 Nathan Ordaz26 Alex Bono27 Nikola Marković32 Oscar Avilez40 Kamil Castillo77 Hosei Kijima
Nashville SC
5 Jack Maher6 Bryan Acosta11 Elias Saad12 Charles-Emile Brunet13 Xavier Valdez22 Josh Bauer23 Jordan Knight27 Reed Baker-Whiting41 Warren Madrigal
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 32: Sam Surridge ghi bàn trên chấm phạt đền cho Nashville SC
Phút 40: Shak Mohammed lập công cho Nashville SC
Phút 56: Silvan Hefti lập công cho DC United
Phút 77: Tai Baribo lập công cho DC United (kiến tạo: Louis Munteanu)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
DC United · 1 thắng2 hòaNashville SC · 2 thắng
10/05/2026
Nashville SC
2 - 2
DC United
Hòa
29/06/2025
DC United
0 - 1
Nashville SC
NS
18/05/2025
Nashville SC
0 - 0
DC United
Hòa
12/02/2025
Nashville SC
4 - 1
DC United
NS
03/10/2024
Nashville SC
3 - 4
DC United
DU
Phong độ & thống kê mùa giải
DC United
5 trận gần nhất
HTHHH
Nashville SC
5 trận gần nhất
HBTTT
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Nashville SC
|18
|12
|4
|2
|+21
|40
|TTTBH
|2
|Inter Miami
|17
|11
|4
|2
|+13
|37
|TTTTT
|3
|New England
|17
|9
|3
|5
|+7
|30
|TBHTH
|…
|8
|Cincinnati
|17
|6
|5
|6
|-1
|23
|BHTTB
|9
|DC United
|18
|5
|8
|5
|-3
|23
|HHHTH
|10
|Orlando City
|18
|6
|2
|10
|-17
|20
|HBTTB
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)