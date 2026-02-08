Thống kê trận đấu DC United 2-2 Nashville SC: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

DC United và Nashville SC chia điểm với tỷ số 2-2. Tai Baribo là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.58. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.