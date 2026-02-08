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    Thống kê trận đấu DC United 2-2 Nashville SC: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

    Đại Ngàn02/08/2026 08:43

    DC United và Nashville SC chia điểm với tỷ số 2-2. Tai Baribo là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.58. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    32'
    Sam Surridge(pen)
    Nashville SC
    40'
    Shak Mohammed
    Nashville SC
    56'
    Silvan Hefti
    DC United
    77'
    Tai Baribo — kiến tạo Louis Munteanu
    DC United
    Thẻ phạt
    45+3'
    Tai Baribo
    DC United
    45+3'
    Shak Mohammed
    Nashville SC
    72'
    Lucas Bartlett 
    DC United
    84'
    Elias Saad
    Nashville SC
    90+10'
    Matthew Corcoran
    Nashville SC
    Đồ thị diễn biến
    DC UnitedHT 45'Nashville SC

    Thống kê trận đấu

    DC UnitedThống kêNashville SC
    39%
    Kiểm soát bóng
    61%
    17
    Dứt điểm
    10
    7
    Trúng đích
    2
    8
    Phạt góc
    3
    14
    Phạm lỗi
    10
    1
    Việt vị
    0
    0
    Thủ môn cứu thua
    5
    Nashville SC kiểm soát thế trận với 61% thời lượng cầm bóng; DC United vượt trội về số cú sút trúng đích (7).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Tai Baribo
    Tai Baribo
    DC United
    1 bàn
    Sam Surridge
    Sam Surridge
    Nashville SC
    1 bàn
    Shak Mohammed
    Shak Mohammed
    Nashville SC
    1 bàn
    Silvan Hefti
    Silvan Hefti
    DC United
    1 bàn
    Louis Munteanu
    Louis Munteanu
    DC United
    1 kiến tạo · điểm 7.29

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    DC United
    7.58
    Tai BariboMOTM1 bàn
    7.3
    Silvan Hefti1 bàn
    7.29
    Louis Munteanu1 KT
    6.93
    Peglow
    6.76
    Matti Peltola
    6.76
    Kye Rowles
    6.71
    Andre Dozzell
    6.57
    Keisuke Kurokawa
    6.55
    Nathan Ordaz
    6.5
    Jared Stroud
    6.16
    Lucas Bartlett
    6.09
    Jackson Hopkins
    6.05
    Brandon Servania
    5.84
    Sean Johnson
    Nashville SC
    7.51
    Sam Surridge1 bàn
    7.38
    Shak Mohammed1 bàn
    7.12
    Maxwell Woledzi
    7.11
    Brian Schwake
    7.03
    Edvard Tagseth
    6.8
    Daniel Lovitz
    6.77
    Jeison Palacios
    6.76
    Hany Mukhtar
    6.73
    Elias Saad
    6.73
    Warren Madrigal
    6.65
    Josh Bauer
    6.56
    Bryan Acosta
    6.56
    Matthew Corcoran
    6.56
    Andy Nájar
    6.52
    Reed Baker-Whiting
    6.3
    Ahmed Qasem

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    DC United
    Sơ đồ 4-4-2
    Nashville SC
    Sơ đồ 4-2-3-1
    1
    Sean Johnson
    5
    Silvan Hefti
    3
    Lucas Bartlett
    15
    Kye Rowles
    6
    Keisuke Kurokawa
    25
    Jackson Hopkins
    21
    Andre Dozzell
    23
    Brandon Servania
    7
    Peglow
    9
    Tai Baribo
    11
    Louis Munteanu
    99
    Brian Schwake
    31
    Andy Nájar
    4
    Jeison Palacios
    3
    Maxwell Woledzi
    2
    Daniel Lovitz
    20
    Edvard Tagseth
    16
    Matthew Corcoran
    14
    Shak Mohammed
    10
    Hany Mukhtar
    37
    Ahmed Qasem
    9
    Sam Surridge
    Dự bị
    DC United
    4 Matti Peltola8 Jared Stroud13 Sean Nealis22 Nathan Ordaz26 Alex Bono27 Nikola Marković32 Oscar Avilez40 Kamil Castillo77 Hosei Kijima
    Nashville SC
    5 Jack Maher6 Bryan Acosta11 Elias Saad12 Charles-Emile Brunet13 Xavier Valdez22 Josh Bauer23 Jordan Knight27 Reed Baker-Whiting41 Warren Madrigal

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 32: Sam Surridge ghi bàn trên chấm phạt đền cho Nashville SC
    Phút 40: Shak Mohammed lập công cho Nashville SC
    Phút 56: Silvan Hefti lập công cho DC United
    Phút 77: Tai Baribo lập công cho DC United (kiến tạo: Louis Munteanu)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    DC United · 1 thắng2 hòaNashville SC · 2 thắng
    10/05/2026
    Nashville SC
    2 - 2
    DC United
    Hòa
    29/06/2025
    DC United
    0 - 1
    Nashville SC
    NS
    18/05/2025
    Nashville SC
    0 - 0
    DC United
    Hòa
    12/02/2025
    Nashville SC
    4 - 1
    DC United
    NS
    03/10/2024
    Nashville SC
    3 - 4
    DC United
    DU

    Phong độ & thống kê mùa giải

    DC United
    5 trận gần nhất
    HTHHH
    18
    Trận
    5-8-5
    T-H-B
    26
    Ghi (TB 1.4)
    29
    Thủng lưới
    Nashville SC
    5 trận gần nhất
    HBTTT
    18
    Trận
    12-4-2
    T-H-B
    35
    Ghi (TB 1.9)
    14
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Nashville SC181242+2140TTTBH
    2Inter Miami171142+1337TTTTT
    3New England17935+730TBHTH
    8Cincinnati17656-123BHTTB
    9DC United18585-323HHHTH
    10Orlando City186210-1720HBTTB

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1Nicolás Fernández MercauNicolás Fernández MercauNew York City13 bàn
    2Petar MusaPetar MusaDallas13 bàn
    3Hugo CuypersHugo CuypersChicago Fire13 bàn
    4Lionel Messi Lionel MessiInter Miami12 bàn
    5Preston JuddPreston JuddSJ Earthquakes11 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Lionel Messi Lionel MessiInter Miami8 kiến tạo
    2Heung-min SonHeung-min SonLos Angeles FC8 kiến tạo
    3EvanderEvanderCincinnati8 kiến tạo
    4Anders DreyerAnders DreyerSan Diego7 kiến tạo
    5Philip ZinckernagelPhilip ZinckernagelChicago Fire7 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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