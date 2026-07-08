Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
21'
Gabriel Pereira — kiến tạo M. Lopez
FC Copenhagen
90+1'
A. Cornelius — kiến tạo M. Elyounoussi
FC Copenhagen
Đồ thị diễn biến
Debreceni VSCHT 45'FC Copenhagen
Thống kê trận đấu
Debreceni VSCThống kêFC Copenhagen
FC Copenhagen vượt trội về số cú sút trúng đích (8).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Gabriel Pereira
FC Copenhagen
1 bàn
Robert
FC Copenhagen
1 bàn
Marcos López
FC Copenhagen
1 kiến tạo · điểm 7.6
Plamen Andreev
Debreceni VSC
Điểm 7.3
Josua Mejías
Debreceni VSC
Điểm 7.3
Alex Král
FC Copenhagen
Điểm 7.3
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
FC Copenhagen
8
Gabriel PereiraMOTM1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Debreceni VSC
Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Gert Remmel
FC Copenhagen
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Bo Svensson
Dự bị
Debreceni VSC
78 Balázs Sain22 Botond Vajda18 Shedrach Kaye12 Benedek Erdélyi3 Adrián Guerrero29 Erik Kusnyír40 Dávid Hermann20 Máté Macsó75 Dávid Patai
FC Copenhagen
31 Rúnar Alex Rúnarsson51 Tobias Breum-Harild4 Munashe Garananga6 Ákos Markgráf18 Kenay Myrie37 Mustapha Nyassi36 William Clem34 Marvin Nasnas9 Youssoufa Moukoko
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 21: Gabriel Pereira lập công cho FC Copenhagen (kiến tạo: M. Lopez)
Phút 35: Robert lập công cho FC Copenhagen
Phút 91: A. Cornelius lập công cho FC Copenhagen (kiến tạo: M. Elyounoussi)
Phong độ & thống kê mùa giải
Debreceni VSC
5 trận gần nhất
BBHBT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)