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    Thống kê trận đấu Debreceni VSC 0-3 FC Copenhagen: FC Copenhagen thắng đậm thuyết phục

    Đại Ngàn07/08/2026 01:53

    FC Copenhagen giành chiến thắng đậm 3-0 trước Debreceni VSC. Gabriel Pereira là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    21'
    Gabriel Pereira — kiến tạo M. Lopez
    FC Copenhagen
    35'
    Robert
    FC Copenhagen
    90+1'
    A. Cornelius — kiến tạo M. Elyounoussi
    FC Copenhagen
    Thẻ phạt
    15'
    S. Baldoni
    Debreceni VSC
    36'
    B. Boskovic
    Debreceni VSC
    80'
    W. Clem
    FC Copenhagen
    Đồ thị diễn biến
    Debreceni VSCHT 45'FC Copenhagen

    Thống kê trận đấu

    Debreceni VSCThống kêFC Copenhagen
    53%
    Kiểm soát bóng
    47%
    13
    Dứt điểm
    14
    2
    Trúng đích
    8
    7
    Phạt góc
    4
    12
    Phạm lỗi
    18
    6
    Thủ môn cứu thua
    2
    FC Copenhagen vượt trội về số cú sút trúng đích (8).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Gabriel Pereira
    Gabriel Pereira
    FC Copenhagen
    1 bàn
    Robert
    Robert
    FC Copenhagen
    1 bàn
    Marcos López
    Marcos López
    FC Copenhagen
    1 kiến tạo · điểm 7.6
    Plamen Andreev
    Plamen Andreev
    Debreceni VSC
    Điểm 7.3
    Josua Mejías
    Josua Mejías
    Debreceni VSC
    Điểm 7.3
    Alex Král
    Alex Král
    FC Copenhagen
    Điểm 7.3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Debreceni VSC
    7.3
    Plamen Andreev
    7.3
    Josua Mejías
    7.2
    Flórián Cibla
    6.7
    Balázs Sain
    6.7
    Botond Vajda
    6.6
    Márk Szécsi
    6.5
    Balázs Dzsudzsák
    6.5
    Sohan Baldoni
    6.3
    Bence Batik
    6.3
    Shedrach Kaye
    6.2
    Ádám Lang
    6.2
    Csanád Vilmos Dénes
    6
    Rotem Keller
    6
    Blaž Bošković
    FC Copenhagen
    8
    Gabriel PereiraMOTM1 bàn
    7.6
    Marcos López1 KT
    7.6
    Robert1 bàn
    7.3
    Alex Král
    7.3
    Mohamed Elyounoussi
    7.2
    Dominik Kotarski
    7.2
    Felix Beijmo
    7
    Andreas Cornelius
    6.9
    Thomas Delaney
    6.5
    Birger Meling
    6.5
    William Clem
    6.3
    Geovanni Vianney
    6.2
    Mads Emil Madsen

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Debreceni VSC
    Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Gert Remmel
    FC Copenhagen
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Bo Svensson
    1
    Plamen Andreev
    77
    Márk Szécsi
    4
    Josua Mejías
    26
    Ádám Lang
    72
    Rotem Keller
    5
    Bence Batik
    97
    Csanád Vilmos Dénes
    10
    Balázs Dzsudzsák
    6
    Blaž Bošković
    99
    Flórián Cibla
    25
    Sohan Baldoni
    1
    Dominik Kotarski
    24
    Birger Meling
    5
    Gabriel Pereira
    2
    Felix Beijmo
    15
    Marcos López
    33
    Alex Král
    27
    Thomas Delaney
    10
    Mohamed Elyounoussi
    21
    Mads Emil Madsen
    16
    Robert
    14
    Andreas Cornelius
    Dự bị
    Debreceni VSC
    78 Balázs Sain22 Botond Vajda18 Shedrach Kaye12 Benedek Erdélyi3 Adrián Guerrero29 Erik Kusnyír40 Dávid Hermann20 Máté Macsó75 Dávid Patai
    FC Copenhagen
    31 Rúnar Alex Rúnarsson51 Tobias Breum-Harild4 Munashe Garananga6 Ákos Markgráf18 Kenay Myrie37 Mustapha Nyassi36 William Clem34 Marvin Nasnas9 Youssoufa Moukoko

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 21: Gabriel Pereira lập công cho FC Copenhagen (kiến tạo: M. Lopez)
    Phút 35: Robert lập công cho FC Copenhagen
    Phút 91: A. Cornelius lập công cho FC Copenhagen (kiến tạo: M. Elyounoussi)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Debreceni VSC
    5 trận gần nhất
    BBHBT
    FC Copenhagen
    2
    Trận
    1-1-0
    T-H-B
    5
    Ghi (TB 2.5)
    4
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1O. GloukhO. GloukhAjax4 bàn
    2RobertRobertFC Copenhagen4 bàn
    3K. BehrensK. BehrensFC Lugano3 bàn
    4E. KaraE. KaraRapid Vienna3 bàn
    5A. JagusicA. JagusicPanathinaikos2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen2 kiến tạo
    2K. HorváthK. HorváthPaks2 kiến tạo
    3M. FischerM. FischerAustria Vienna2 kiến tạo
    4M. GodtsM. GodtsAjax2 kiến tạo
    5B. BollaB. BollaRapid Vienna2 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Debreceni VSC 0-3 FC Copenhagen: FC Copenhagen thắng đậm thuyết phục
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