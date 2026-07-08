Thống kê trận đấu Debreceni VSC 0-3 FC Copenhagen: FC Copenhagen thắng đậm thuyết phục

FC Copenhagen giành chiến thắng đậm 3-0 trước Debreceni VSC. Gabriel Pereira là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.