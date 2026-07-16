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    Thống kê trận đấu Dečić 1-2 FK Liepaja: FK Liepaja ngược dòng ngoạn mục

    Tuệ Nhân16/07/2026 03:25

    FK Liepaja đã ngược dòng đánh bại Dečić 2-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    12'
    D. Kontic — kiến tạo S. Stanisavic
    Dečić
    45+1'
    K. Leidsman — kiến tạo B. Straalman
    FK Liepaja
    61'
    Fellipe Vieira
    FK Liepaja
    Thẻ phạt
    18'
    B. Radusinovic
    Dečić
    26'
    A. Adzovic
    Dečić
    84'
    A. Ogunniyi
    FK Liepaja
    87'
    D. Oss
    FK Liepaja
    90'
    V. Sorokins
    FK Liepaja
    Đồ thị diễn biến
    DečićHT 45'FK Liepaja

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Dečić
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Ivan Brnovic
    FK Liepaja
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Andreas Alm
    25
    Danilo Radosevic
    22
    Jonathan Dresaj
    17
    Leon Ujkaj
    29
    Nikola Braunović
    18
    Lazar Maraš
    14
    Aldin Adžović
    27
    Davor Kontić
    8
    Aleksa Ćetković
    32
    Balša Radusinović
    23
    Sinisa Stanisavic
    11
    Uroš Đuranović
    24
    Davis Oss
    35
    Vladislavs Sorokins
    2
    Bart Straalman
    33
    Ilja Korotkovs
    28
    Andriy Korobenko
    32
    Leonel Strumia
    6
    Rodolphe Ekou
    23
    Amar Haïdara
    44
    Kyvon Leidsman
    55
    Fellipe Vieira Cardoso
    18
    Joseph Oloko Ede
    Dự bị
    Dečić
    33 Miloš Dragojević4 Ardian Vuljaj50 Jovan Mugosa72 Petar Ivanović77 Halil Kajoshaj15 Pjeter Ljuljduraj7 Mario Gjolaj16 Matija Božanović88 Medo Jukovic
    FK Liepaja
    12 Danijel Petković3 Kirils Iljins26 Vjačeslavs Isajevs7 Abiodun Ogunniyi14 Djibril Gueye29 Lauris Lakutis40 Roberts Untulis9 Ingars Pulis

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 12: D. Kontic lập công cho Dečić (kiến tạo: S. Stanisavic)
    Phút 46: K. Leidsman lập công cho FK Liepaja (kiến tạo: B. Straalman)
    Phút 61: Fellipe Vieira lập công cho FK Liepaja
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Dečić 1-2 FK Liepaja: FK Liepaja ngược dòng ngoạn mục
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