Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
12'
D. Kontic — kiến tạo S. Stanisavic
Dečić
45+1'
K. Leidsman — kiến tạo B. Straalman
FK Liepaja
Đồ thị diễn biến
DečićHT 45'FK Liepaja
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Dečić
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Ivan Brnovic
FK Liepaja
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Andreas Alm
Dự bị
Dečić
33 Miloš Dragojević4 Ardian Vuljaj50 Jovan Mugosa72 Petar Ivanović77 Halil Kajoshaj15 Pjeter Ljuljduraj7 Mario Gjolaj16 Matija Božanović88 Medo Jukovic
FK Liepaja
12 Danijel Petković3 Kirils Iljins26 Vjačeslavs Isajevs7 Abiodun Ogunniyi14 Djibril Gueye29 Lauris Lakutis40 Roberts Untulis9 Ingars Pulis
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 12: D. Kontic lập công cho Dečić (kiến tạo: S. Stanisavic)
Phút 46: K. Leidsman lập công cho FK Liepaja (kiến tạo: B. Straalman)
Phút 61: Fellipe Vieira lập công cho FK Liepaja
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)