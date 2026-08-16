Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
73'
Nahuel Tenaglia — kiến tạo Mariano Díaz
Deportivo Alavés
90+1'
Mariano Díaz
Deportivo Alavés
90+4'
Mikel Rodriguez — kiến tạo Mariano Díaz
Deportivo Alavés
Thẻ phạt
45+3'
Denis Suárez
Deportivo Alavés
66'
Abde Rebbach
Deportivo Alavés
85'
Antonio Blanco
Deportivo Alavés
90+2'
Mariano Díaz
Deportivo Alavés
Đồ thị diễn biến
Deportivo AlavésHT 45'Getafe
Thống kê trận đấu
Deportivo AlavésThống kêGetafe
Deportivo Alavés vượt trội về số cú sút trúng đích (8).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Mariano Díaz
Deportivo Alavés
1 bàn · 2 kiến tạo
Nahuel Tenaglia
Deportivo Alavés
1 bàn
Mikel Rodriguez
Deportivo Alavés
1 bàn
Toni Martínez
Deportivo Alavés
Điểm 7.31
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Deportivo Alavés
8.95
Mariano DíazMOTM1 bàn · 2 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Deportivo Alavés
Sơ đồ 3-5-2
Dự bị
Deportivo Alavés
3 Youssef Enríquez6 Ander Guevara9 Mariano Díaz10 Carles Aleñá12 Hugo Novoa13 Adrián Rodríguez18 Mikel Rodriguez22 Miguel Rodríguez23 Carlos Protesoni
Getafe
1 Jiri Letacek4 Saba Sazonov9 Borja Mayoral15 Sebastián Boselli19 Enes Ünal22 Johan Mojica26 Jean Ives Valou27 Ebrahima Drammeh28 Alberto Risco
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 42: Kiko Femenía (Getafe) nhận thẻ đỏ, Getafe phải chơi thiếu người
Phút 73: Nahuel Tenaglia lập công cho Deportivo Alavés (kiến tạo: Mariano Díaz)
Phút 91: Mariano Díaz lập công cho Deportivo Alavés
Phút 94: Mikel Rodriguez lập công cho Deportivo Alavés (kiến tạo: Mariano Díaz)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu4 trận gần nhất
Deportivo Alavés · 0 thắng1 hòaGetafe · 3 thắng
08/02/2026
Deportivo Alavés
0 - 2
Getafe
GET
25/09/2025
Getafe
1 - 1
Deportivo Alavés
Hòa
09/02/2025
Deportivo Alavés
0 - 1
Getafe
GET
28/09/2024
Getafe
2 - 0
Deportivo Alavés
GET
Phong độ & thống kê mùa giải
Deportivo Alavés
5 trận gần nhất
TBTTH
Getafe
5 trận gần nhất
BHBTB
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Deportivo Alavés
|1
|1
|0
|0
|+3
|3
|T
|2
|Celta de Vigo
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|FC Barcelona
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|…
|19
|Athletic Club
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|20
|Getafe
|1
|0
|0
|1
|-3
|0
|B
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
Kiến tạo hàng đầu
1Mariano DíazDeportivo Alavés4 kiến tạo
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)