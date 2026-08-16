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    Thống kê trận đấu Deportivo Alavés 3-0 Getafe: Deportivo Alavés thắng đậm thuyết phục

    Đại Ngàn16/08/2026 02:31

    Deportivo Alavés giành chiến thắng đậm 3-0 trước Getafe. Mariano Díaz là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.95. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    73'
    Nahuel Tenaglia — kiến tạo Mariano Díaz
    Deportivo Alavés
    90+1'
    Mariano Díaz
    Deportivo Alavés
    90+4'
    Mikel Rodriguez — kiến tạo Mariano Díaz
    Deportivo Alavés
    Thẻ phạt
    10'
    Davinchi
    Getafe
    23'
    Mario Martín
    Getafe
    42'
    Kiko Femenía
    Getafe
    44'
    José Bordalás
    Getafe
    45+3'
    Denis Suárez
    Deportivo Alavés
    66'
    Abde Rebbach
    Deportivo Alavés
    76'
    Dakonam Djené 
    Getafe
    85'
    Antonio Blanco
    Deportivo Alavés
    90+2'
    Mariano Díaz
    Deportivo Alavés
    Đồ thị diễn biến
    Deportivo AlavésHT 45'Getafe

    Thống kê trận đấu

    Deportivo AlavésThống kêGetafe
    52%
    Kiểm soát bóng
    48%
    18
    Dứt điểm
    6
    8
    Trúng đích
    2
    5
    Phạt góc
    3
    16
    Phạm lỗi
    13
    4
    Việt vị
    0
    2
    Thủ môn cứu thua
    5
    Deportivo Alavés vượt trội về số cú sút trúng đích (8).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Mariano Díaz
    Mariano Díaz
    Deportivo Alavés
    1 bàn · 2 kiến tạo
    Nahuel Tenaglia
    Nahuel Tenaglia
    Deportivo Alavés
    1 bàn
    Mikel Rodriguez
    Mikel Rodriguez
    Deportivo Alavés
    1 bàn
    Toni Martínez
    Toni Martínez
    Deportivo Alavés
    Điểm 7.31

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Deportivo Alavés
    8.95
    Mariano DíazMOTM1 bàn · 2 KT
    7.88
    Nahuel Tenaglia1 bàn
    7.46
    Mikel Rodriguez1 bàn
    7.31
    Toni Martínez
    7.18
    Antonio Sivera
    7.1
    Abde Rebbach
    7.05
    Antonio Blanco
    6.85
    Ángel Pérez
    6.77
    Youssef Enríquez
    6.76
    Jonny Otto
    6.68
    Ville Koski
    6.62
    Denis Suárez
    6.56
    Aitor Mañas
    6.25
    Pablo Ibáñez
    Getafe
    6.77
    Ramón Terrats
    6.69
    Mario Martín
    6.66
    David Soria
    6.65
    Davinchi
    6.64
    Orel Mangala
    6.54
    Martín Satriano
    6.52
    Enes Ünal
    6.49
    Andrés García
    6.48
    Dakonam Djené
    6.41
    Abdel Abqar
    6.41
    Zaid Romero
    6.3
    Saba Sazonov
    6.17
    Alberto Risco
    6.05
    Jean Ives Valou
    5.75
    Sebastián Boselli
    5.57
    Kiko Femenía

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Deportivo Alavés
    Sơ đồ 3-5-2
    Getafe
    Sơ đồ 3-5-2
    1
    Antonio Sivera
    14
    Nahuel Tenaglia
    16
    Ville Koski
    17
    Jonny Otto
    7
    Ángel Pérez
    19
    Pablo Ibáñez
    8
    Antonio Blanco
    4
    Denis Suárez
    21
    Abde Rebbach
    11
    Toni Martínez
    20
    Aitor Mañas
    13
    David Soria
    2
    Dakonam Djené
    5
    Abdel Abqar
    24
    Zaid Romero
    17
    Kiko Femenía
    11
    Ramón Terrats
    23
    Orel Mangala
    6
    Mario Martín
    3
    Davinchi
    21
    Andrés García
    10
    Martín Satriano
    Dự bị
    Deportivo Alavés
    3 Youssef Enríquez6 Ander Guevara9 Mariano Díaz10 Carles Aleñá12 Hugo Novoa13 Adrián Rodríguez18 Mikel Rodriguez22 Miguel Rodríguez23 Carlos Protesoni
    Getafe
    1 Jiri Letacek4 Saba Sazonov9 Borja Mayoral15 Sebastián Boselli19 Enes Ünal22 Johan Mojica26 Jean Ives Valou27 Ebrahima Drammeh28 Alberto Risco

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 42: Kiko Femenía (Getafe) nhận thẻ đỏ, Getafe phải chơi thiếu người
    Phút 73: Nahuel Tenaglia lập công cho Deportivo Alavés (kiến tạo: Mariano Díaz)
    Phút 91: Mariano Díaz lập công cho Deportivo Alavés
    Phút 94: Mikel Rodriguez lập công cho Deportivo Alavés (kiến tạo: Mariano Díaz)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu4 trận gần nhất
    Deportivo Alavés · 0 thắng1 hòaGetafe · 3 thắng
    08/02/2026
    Deportivo Alavés
    0 - 2
    Getafe
    GET
    25/09/2025
    Getafe
    1 - 1
    Deportivo Alavés
    Hòa
    09/02/2025
    Deportivo Alavés
    0 - 1
    Getafe
    GET
    28/09/2024
    Getafe
    2 - 0
    Deportivo Alavés
    GET

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Deportivo Alavés
    5 trận gần nhất
    TBTTH
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    3
    Ghi (TB 3.0)
    0
    Thủng lưới
    Getafe
    5 trận gần nhất
    BHBTB
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    3
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Deportivo Alavés1100+33T
    2Celta de Vigo000000
    3FC Barcelona000000
    19Athletic Club000000
    20Getafe1001-30B

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1Mariano DíazMariano DíazDeportivo Alavés2 bàn
    2Mikel RodriguezMikel RodriguezDeportivo Alavés2 bàn
    3Nahuel TenagliaNahuel TenagliaDeportivo Alavés2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Mariano DíazMariano DíazDeportivo Alavés4 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Deportivo Alavés 3-0 Getafe: Deportivo Alavés thắng đậm thuyết phục
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