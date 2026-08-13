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    Thống kê trận đấu Deportivo La Coruña 0-1 Real Madrid: Brahim Díaz tỏa sáng, Real Madrid giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn13/08/2026 03:53

    Real Madrid vượt qua Deportivo La Coruña với tỷ số 1-0. Eduardo Camavinga là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.69. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    45+1'
    Brahim Díaz — kiến tạo Andriy Lunin
    Real Madrid
    Thẻ phạt
    29'
    Antonio Rüdiger
    Real Madrid
    47'
    Eduardo Camavinga
    Real Madrid
    82'
    Denzel Dumfries
    Real Madrid
    Đồ thị diễn biến
    Deportivo La CoruñaHT 45'Real Madrid

    Thống kê trận đấu

    Deportivo La CoruñaThống kêReal Madrid
    44%
    Kiểm soát bóng
    56%
    10
    Dứt điểm
    13
    3
    Trúng đích
    4
    5
    Phạt góc
    5
    13
    Phạm lỗi
    10
    1
    Việt vị
    1
    3
    Thủ môn cứu thua
    3

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Brahim Díaz
    Brahim Díaz
    Real Madrid
    1 bàn
    Andriy Lunin
    Andriy Lunin
    Real Madrid
    1 kiến tạo · điểm 7.39
    Eduardo Camavinga
    Eduardo Camavinga
    Real Madrid
    Điểm 7.69
    Dean Huijsen
    Dean Huijsen
    Real Madrid
    Điểm 7.24
    Bernardo Silva
    Bernardo Silva
    Real Madrid
    Điểm 7.22
    Álvaro Carreras
    Álvaro Carreras
    Real Madrid
    Điểm 7.21

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Deportivo La Coruña
    6.77
    Miguel Loureiro
    6.75
    Lucas Noubi
    6.65
    Lorenzo Amatucci
    6.64
    David Mella
    6.64
    Leo Román
    6.64
    Luismi Cruz
    6.64
    Mario Soriano
    6.61
    Giacomo Quagliata
    6.58
    Riki Rodríguez
    6.58
    Kevin Sánchez
    6.55
    Zakaria Eddahchouri
    6.54
    Pierre-Emerick Aubameyang
    6.54
    Teun Gijselhart
    6.52
    Diego Villares
    6.51
    Dani Barcia
    6.47
    Angeliño
    6.45
    Noé Carrillo
    6.38
    Bright Ede
    6.37
    Arnau Comas
    6.26
    Bil Nsongo
    6.25
    Ximo Navarro
    Real Madrid
    7.69
    Eduardo CamavingaMOTM
    7.39
    Andriy Lunin1 KT
    7.24
    Dean Huijsen
    7.24
    Brahim Díaz1 bàn
    7.22
    Bernardo Silva
    7.21
    Álvaro Carreras
    7.07
    Arda Güler
    6.98
    Trent Alexander-Arnold
    6.94
    Mario Rivas
    6.91
    Alexis Ciria
    6.84
    Denzel Dumfries
    6.83
    Jorge Cestero Sancho
    6.6
    Federico Valverde
    6.59
    Endrick
    6.49
    Carlos Espí
    6.43
    Vinicius Junior
    6.2
    Antonio Rüdiger

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Deportivo La Coruña
    Sơ đồ 4-4-2
    Real Madrid
    Sơ đồ 4-2-3-1
    13
    Leo Román
    23
    Ximo Navarro
    4
    Lucas Noubi
    22
    Bright Ede
    24
    Angeliño
    37
    Noé Carrillo
    16
    Lorenzo Amatucci
    21
    Mario Soriano
    19
    Luismi Cruz
    32
    Bil Nsongo
    7
    Pierre-Emerick Aubameyang
    13
    Andriy Lunin
    24
    Denzel Dumfries
    22
    Antonio Rüdiger
    4
    Dean Huijsen
    18
    Álvaro Carreras
    20
    Bernardo Silva
    6
    Eduardo Camavinga
    21
    Brahim Díaz
    15
    Arda Güler
    7
    Vinicius Junior
    9
    Endrick
    Dự bị
    Deportivo La Coruña
    1 Germán Parreño3 Arnau Comas5 Dani Barcia8 Diego Villares9 Zakaria Eddahchouri11 David Mella12 Giacomo Quagliata14 Riki Rodríguez15 Miguel Loureiro
    Real Madrid
    8 Federico Valverde12 Trent Alexander-Arnold19 Carlos Espí26 Sergio Mestre29 Jorge Cestero Sancho30 Joan Martínez32 Diego Lacosta33 Mario Rivas34 Lamini Domingos Fati Joao

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 46: Brahim Díaz lập công cho Real Madrid (kiến tạo: Andriy Lunin)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Deportivo La Coruña
    5 trận gần nhất
    B
    Real Madrid
    5 trận gần nhất
    TTHTT
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Deportivo La Coruña 0-1 Real Madrid: Brahim Díaz tỏa sáng, Real Madrid giành trọn 3 điểm
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