Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng1 bàn
45+1'
Brahim Díaz — kiến tạo Andriy Lunin
Real Madrid
Thẻ phạt
29'
Antonio Rüdiger
Real Madrid
47'
Eduardo Camavinga
Real Madrid
82'
Denzel Dumfries
Real Madrid
Đồ thị diễn biến
Deportivo La CoruñaHT 45'Real Madrid
Thống kê trận đấu
Deportivo La CoruñaThống kêReal Madrid
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Brahim Díaz
Real Madrid
1 bàn
Andriy Lunin
Real Madrid
1 kiến tạo · điểm 7.39
Eduardo Camavinga
Real Madrid
Điểm 7.69
Dean Huijsen
Real Madrid
Điểm 7.24
Bernardo Silva
Real Madrid
Điểm 7.22
Álvaro Carreras
Real Madrid
Điểm 7.21
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Deportivo La Coruña
6.54
Pierre-Emerick Aubameyang
Real Madrid
7.69
Eduardo CamavingaMOTM
6.98
Trent Alexander-Arnold
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Deportivo La Coruña
Sơ đồ 4-4-2
7
Pierre-Emerick Aubameyang
Dự bị
Deportivo La Coruña
1 Germán Parreño3 Arnau Comas5 Dani Barcia8 Diego Villares9 Zakaria Eddahchouri11 David Mella12 Giacomo Quagliata14 Riki Rodríguez15 Miguel Loureiro
Real Madrid
8 Federico Valverde12 Trent Alexander-Arnold19 Carlos Espí26 Sergio Mestre29 Jorge Cestero Sancho30 Joan Martínez32 Diego Lacosta33 Mario Rivas34 Lamini Domingos Fati Joao
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 46: Brahim Díaz lập công cho Real Madrid (kiến tạo: Andriy Lunin)
Phong độ & thống kê mùa giải
Deportivo La Coruña
5 trận gần nhất
B
Real Madrid
5 trận gần nhất
TTHTT
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)