Thống kê trận đấu Deportivo La Coruna 1-1 Elche: Hai đội chia điểm

Deportivo La Coruna và Elche chia điểm với tỷ số 1-1. Pierre-Emerick Aubameyang là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.6. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.