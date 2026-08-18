Thống kê trận đấu Deportivo La Coruna 1-1 Elche: Hai đội chia điểm

Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
21'
P. Aubameyang — kiến tạo L. Amatucci
Deportivo La Coruna
76'
M. Aguado — kiến tạo G. Villar
Elche
Thẻ phạt
27'
X. Navarro (Roughing)
Deportivo La Coruna
45+2'
L. Amatucci (Tripping)
Deportivo La Coruna
68'
G. Villar (Tripping)
Elche
88'
U. Konare (Elbowing)
Elche
Đồ thị diễn biến
Deportivo La CorunaHT 45'Elche
Thống kê trận đấu
Deportivo La CorunaThống kêElche
Elche kiểm soát thế trận với 62% thời lượng cầm bóng; Elche vượt trội về số cú sút trúng đích (6).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Pierre-Emerick Aubameyang
Deportivo La Coruna
1 bàn
Marc Aguado
Elche
1 bàn
Lorenzo Amatucci
Deportivo La Coruna
1 kiến tạo · điểm 7.3
Gonzalo Villar
Elche
1 kiến tạo · điểm 6.6
Leo Román
Deportivo La Coruna
Điểm 7.3
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Deportivo La Coruna
7.6
Pierre-Emerick AubameyangMOTM1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Deportivo La Coruna
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Antonio Hidalgo
Elche
Sơ đồ 5-4-1 · HLV Martin Anselmi
7
Pierre-Emerick Aubameyang
Dự bị
Deportivo La Coruna
8 Diego Villares9 Zakaria Eddahchouri25 Álvaro Ferllo1 Germán Parreño3 Arnau Comas15 Miguel Loureiro14 Riki Rodríguez11 David Mella34 Teun Gijselhart
Elche
21 Lucas Cepeda20 Tete Morente36 Umaru Konare Tounkara43 Alejandro Iturbe6 Pedro Bigas26 Matia Barzić10 Facundo Buonanotte17 Josan33 Nordin Al Lal
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 21: P. Aubameyang lập công cho Deportivo La Coruna (kiến tạo: L. Amatucci)
Phút 76: M. Aguado lập công cho Elche (kiến tạo: G. Villar)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Deportivo La Coruna · 1 thắng2 hòaElche · 2 thắng
01/06/2025
Deportivo La Coruna
0 - 4
Elche
ELC
14/10/2024
Elche
0 - 0
Deportivo La Coruna
Hòa
24/06/2020
Elche
0 - 1
Deportivo La Coruna
DLC
10/11/2019
Deportivo La Coruna
1 - 3
Elche
ELC
05/06/2019
Elche
0 - 0
Deportivo La Coruna
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
Deportivo La Coruna
5 trận gần nhất
HBTHH
Elche
5 trận gần nhất
HHHHT
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Espanyol
|1
|1
|0
|0
|+3
|3
|T
|2
|Alaves
|1
|1
|0
|0
|+3
|3
|T
|3
|Sevilla
|1
|1
|0
|0
|+1
|3
|T
|…
|13
|Athletic Club
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|14
|Elche
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|15
|Osasuna
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|16
|Deportivo La Coruna
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|17
|Malaga
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)