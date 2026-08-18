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    Thống kê trận đấu Deportivo La Coruna 1-1 Elche: Hai đội chia điểm

    Đại Ngàn18/08/2026 03:57

    Deportivo La Coruna và Elche chia điểm với tỷ số 1-1. Pierre-Emerick Aubameyang là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.6. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    21'
    P. Aubameyang — kiến tạo L. Amatucci
    Deportivo La Coruna
    76'
    M. Aguado — kiến tạo G. Villar
    Elche
    Thẻ phạt
    27'
    X. Navarro (Roughing)
    Deportivo La Coruna
    45+2'
    L. Amatucci (Tripping)
    Deportivo La Coruna
    68'
    G. Villar (Tripping)
    Elche
    88'
    U. Konare (Elbowing)
    Elche
    Đồ thị diễn biến
    Deportivo La CorunaHT 45'Elche

    Thống kê trận đấu

    Deportivo La CorunaThống kêElche
    38%
    Kiểm soát bóng
    62%
    7
    Dứt điểm
    11
    3
    Trúng đích
    6
    2
    Phạt góc
    6
    15
    Phạm lỗi
    12
    2
    Việt vị
    0
    5
    Thủ môn cứu thua
    2
    Elche kiểm soát thế trận với 62% thời lượng cầm bóng; Elche vượt trội về số cú sút trúng đích (6).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Pierre-Emerick Aubameyang
    Pierre-Emerick Aubameyang
    Deportivo La Coruna
    1 bàn
    Marc Aguado
    Marc Aguado
    Elche
    1 bàn
    Lorenzo Amatucci
    Lorenzo Amatucci
    Deportivo La Coruna
    1 kiến tạo · điểm 7.3
    Gonzalo Villar
    Gonzalo Villar
    Elche
    1 kiến tạo · điểm 6.6
    Leo Román
    Leo Román
    Deportivo La Coruna
    Điểm 7.3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Deportivo La Coruna
    7.6
    Pierre-Emerick AubameyangMOTM1 bàn
    7.3
    Leo Román
    7.3
    Lorenzo Amatucci1 KT
    7
    Bright Ede
    7
    Mario Soriano
    6.9
    Adrià Altimira
    6.7
    Lucas Noubi
    6.6
    Bil Nsongo
    6.6
    Diego Villares
    6.6
    Zakaria Eddahchouri
    6.5
    Jonathan Asp Jensen
    6.5
    David Mella
    6.3
    Luismi Cruz
    6.3
    Kevin Sánchez
    6.2
    Ximo Navarro
    6.2
    Giacomo Quagliata
    Elche
    7.6
    Marc AguadoMOTM1 bàn
    7
    Germán Valera
    6.9
    David Affengruber
    6.9
    Víctor Chust
    6.9
    Javi Morcillo
    6.7
    Tete Morente
    6.7
    Alvaro Padilla
    6.6
    Federico Redondo
    6.6
    Gonzalo Villar1 KT
    6.6
    Ali Houary
    6.5
    Lucas Cepeda
    6.3
    Martim Neto
    6.3
    Umaru Konare Tounkara
    6.2
    Matías Dituro
    6.2
    Buba Sangaré
    6.2
    Fernando Niño

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Deportivo La Coruna
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Antonio Hidalgo
    Elche
    Sơ đồ 5-4-1 · HLV Martin Anselmi
    13
    Leo Román
    23
    Ximo Navarro
    4
    Lucas Noubi
    22
    Bright Ede
    12
    Giacomo Quagliata
    21
    Mario Soriano
    16
    Lorenzo Amatucci
    2
    Adrià Altimira
    32
    Bil Nsongo
    18
    Jonathan Asp Jensen
    7
    Pierre-Emerick Aubameyang
    1
    Matías Dituro
    2
    Buba Sangaré
    22
    David Affengruber
    5
    Federico Redondo
    23
    Víctor Chust
    11
    Germán Valera
    12
    Gonzalo Villar
    16
    Martim Neto
    8
    Marc Aguado
    29
    Ali Houary
    14
    Fernando Niño
    Dự bị
    Deportivo La Coruna
    8 Diego Villares9 Zakaria Eddahchouri25 Álvaro Ferllo1 Germán Parreño3 Arnau Comas15 Miguel Loureiro14 Riki Rodríguez11 David Mella34 Teun Gijselhart
    Elche
    21 Lucas Cepeda20 Tete Morente36 Umaru Konare Tounkara43 Alejandro Iturbe6 Pedro Bigas26 Matia Barzić10 Facundo Buonanotte17 Josan33 Nordin Al Lal

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 21: P. Aubameyang lập công cho Deportivo La Coruna (kiến tạo: L. Amatucci)
    Phút 76: M. Aguado lập công cho Elche (kiến tạo: G. Villar)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Deportivo La Coruna · 1 thắng2 hòaElche · 2 thắng
    01/06/2025
    Deportivo La Coruna
    0 - 4
    Elche
    ELC
    14/10/2024
    Elche
    0 - 0
    Deportivo La Coruna
    Hòa
    24/06/2020
    Elche
    0 - 1
    Deportivo La Coruna
    DLC
    10/11/2019
    Deportivo La Coruna
    1 - 3
    Elche
    ELC
    05/06/2019
    Elche
    0 - 0
    Deportivo La Coruna
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Deportivo La Coruna
    5 trận gần nhất
    HBTHH
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Elche
    5 trận gần nhất
    HHHHT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Espanyol1100+33T
    2Alaves1100+33T
    3Sevilla1100+13T
    13Athletic Club000000
    14Elche000000
    15Osasuna000000
    16Deportivo La Coruna000000
    17Malaga000000

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1Roberto FernándezRoberto FernándezEspanyol2 bàn
    2M. DíazM. DíazAlaves1 bàn
    3Álvaro GarcíaÁlvaro GarcíaRayo Vallecano1 bàn
    4N. PépéN. PépéVillarreal1 bàn
    5T. DolanT. DolanEspanyol1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1M. DíazM. DíazAlaves2 kiến tạo
    2Rafel BauzàRafel BauzàEspanyol1 kiến tạo
    3Alberto MoleiroAlberto MoleiroVillarreal1 kiến tạo
    4Javier HernandezJavier HernandezEspanyol1 kiến tạo
    5G. MikautadzeG. MikautadzeVillarreal1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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