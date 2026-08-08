Thống kê trận đấu Derby 1-2 Lincoln: D. Jefferies tỏa sáng, Lincoln giành chiến thắng, đi tiếp

Lincoln vượt qua Derby với tỷ số 2-1. Ben House là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.