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    Thống kê trận đấu Derby 1-2 Lincoln: D. Jefferies tỏa sáng, Lincoln giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn08/08/2026 22:57

    Lincoln vượt qua Derby với tỷ số 2-1. Ben House là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    3'
    B. House — kiến tạo I. Varfolomeev
    Lincoln
    23'
    D. Jefferies — kiến tạo F. Draper
    Lincoln
    45+1'
    S. Szmodics
    Derby
    Thẻ phạt
    32'
    A. Reach
    Lincoln
    35'
    L. Travis
    Derby
    48'
    B. House
    Lincoln
    Đồ thị diễn biến
    DerbyHT 45'Lincoln

    Thống kê trận đấu

    DerbyThống kêLincoln
    72%
    Kiểm soát bóng
    28%
    7
    Dứt điểm
    14
    4
    Trúng đích
    4
    3
    Phạt góc
    6
    11
    Phạm lỗi
    12
    1
    Việt vị
    3
    2
    Thủ môn cứu thua
    2
    Derby kiểm soát thế trận với 72% thời lượng cầm bóng, nhưng Derby lại là đội phải nhận thất bại.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Ben House
    Ben House
    Lincoln
    1 bàn
    Sammie Szmodics
    Sammie Szmodics
    Derby
    1 bàn
    Dom Jefferies
    Dom Jefferies
    Lincoln
    1 bàn
    Varfolomieiev Ivan
    Varfolomieiev Ivan
    Lincoln
    1 kiến tạo · điểm 7.3
    Freddie Draper
    Freddie Draper
    Lincoln
    1 kiến tạo · điểm 6.7
    Jacob Widell Zetterström
    Jacob Widell Zetterström
    Derby
    Điểm 7.3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Derby
    7.7
    Sammie Szmodics1 bàn
    7.3
    Jacob Widell Zetterström
    7.3
    Lewis Travis
    6.9
    Charlie Taylor
    6.9
    Craig Forsyth
    6.9
    Max Johnston
    6.9
    Filip Bilbija
    6.6
    Carlton Morris
    6.6
    Dion Sanderson
    6.3
    Sondre Langås
    6.3
    Matt Clarke
    6.3
    Oscar Fraulo
    6.3
    Bobby Clark
    6.3
    Corey Blackett-Taylor
    6.2
    Lars-Jørgen Salvesen
    5.9
    Joe Ward
    Lincoln
    8.3
    Ben HouseMOTM1 bàn
    7.5
    Dom Jefferies1 bàn
    7.3
    Varfolomieiev Ivan1 KT
    7
    Deji Elerewe
    7
    Conor McGrandles
    6.9
    Tendayi Darikwa
    6.7
    Adam Reach
    6.7
    Freddie Draper1 KT
    6.7
    Ryley Towler
    6.7
    Reeco Hackett-Fairchild
    6.7
    Isaac Olaofe
    6.6
    George Wickens
    6.5
    Mason Melia
    6.3
    Thomas Hamer
    6.2
    Robert Street

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Derby
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV John Eustace
    Lincoln
    Sơ đồ 4-4-2
    1
    Jacob Widell Zetterström
    23
    Joe Ward
    6
    Sondre Langås
    5
    Matt Clarke
    18
    Charlie Taylor
    29
    Oscar Fraulo
    27
    Lewis Travis
    11
    Sammie Szmodics
    8
    Bobby Clark
    33
    Corey Blackett-Taylor
    9
    Carlton Morris
    1
    George Wickens
    2
    Tendayi Darikwa
    22
    Thomas Hamer
    25
    Deji Elerewe
    3
    Adam Reach
    16
    Dom Jefferies
    14
    Conor McGrandles
    24
    Varfolomieiev Ivan
    18
    Ben House
    17
    Robert Street
    34
    Freddie Draper
    Dự bị
    Derby
    28 Dion Sanderson3 Craig Forsyth22 Max Johnston13 Filip Bilbija31 Josh Vickers40 Cruz Allen41 Charlie Smith37 Owen Eames15 Lars-Jørgen Salvesen
    Lincoln
    6 Ryley Towler46 Joe Gauci21 James Pardington4 Andrei Coubiș20 Callum Elder7 Reeco Hackett-Fairchild23 Joshua Honohan19 Isaac Olaofe10 Mason Melia

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 3: B. House lập công cho Lincoln (kiến tạo: I. Varfolomeev)
    Phút 23: D. Jefferies lập công cho Lincoln (kiến tạo: F. Draper)
    Phút 46: S. Szmodics lập công cho Derby

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Derby · 2 thắng2 hòaLincoln · 1 thắng
    20/01/2024
    Lincoln
    0 - 0
    Derby
    Hòa
    22/12/2023
    Derby
    3 - 1
    Lincoln
    DER
    20/09/2023
    Derby
    2 - 0
    Lincoln
    DER
    15/02/2023
    Derby
    1 - 1
    Lincoln
    Hòa
    14/09/2022
    Lincoln
    2 - 0
    Derby
    LIN

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Derby
    5 trận gần nhất
    BHBTB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Lincoln
    5 trận gần nhất
    TBTBB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1J. MagennisJ. MagennisStevenage1 bàn
    2Z. Silcott-DuberrySilcott-DuberryRochdale1 bàn
    3G. Di BiaseG. Di BiaseCrawley Town1 bàn
    4W. LankshearW. LankshearMiddlesbrough1 bàn
    5R. EastR. EastRochdale1 bàn
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Derby 1-2 Lincoln: D. Jefferies tỏa sáng, Lincoln giành chiến thắng, đi tiếp
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