Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
3'
B. House — kiến tạo I. Varfolomeev
Lincoln
23'
D. Jefferies — kiến tạo F. Draper
Lincoln
Đồ thị diễn biến
DerbyHT 45'Lincoln
Thống kê trận đấu
Derby kiểm soát thế trận với 72% thời lượng cầm bóng, nhưng Derby lại là đội phải nhận thất bại.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Ben House
Lincoln
1 bàn
Sammie Szmodics
Derby
1 bàn
Dom Jefferies
Lincoln
1 bàn
Varfolomieiev Ivan
Lincoln
1 kiến tạo · điểm 7.3
Freddie Draper
Lincoln
1 kiến tạo · điểm 6.7
Jacob Widell Zetterström
Derby
Điểm 7.3
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Derby
7.3
Jacob Widell Zetterström
Lincoln
7.3
Varfolomieiev Ivan1 KT
6.7
Reeco Hackett-Fairchild
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Derby
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV John Eustace
1
Jacob Widell Zetterström
Dự bị
Derby
28 Dion Sanderson3 Craig Forsyth22 Max Johnston13 Filip Bilbija31 Josh Vickers40 Cruz Allen41 Charlie Smith37 Owen Eames15 Lars-Jørgen Salvesen
Lincoln
6 Ryley Towler46 Joe Gauci21 James Pardington4 Andrei Coubiș20 Callum Elder7 Reeco Hackett-Fairchild23 Joshua Honohan19 Isaac Olaofe10 Mason Melia
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 3: B. House lập công cho Lincoln (kiến tạo: I. Varfolomeev)
Phút 23: D. Jefferies lập công cho Lincoln (kiến tạo: F. Draper)
Phút 46: S. Szmodics lập công cho Derby
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Derby · 2 thắng2 hòaLincoln · 1 thắng
20/01/2024
Lincoln
0 - 0
Derby
Hòa
22/12/2023
Derby
3 - 1
Lincoln
DER
20/09/2023
Derby
2 - 0
Lincoln
DER
15/02/2023
Derby
1 - 1
Lincoln
Hòa
14/09/2022
Lincoln
2 - 0
Derby
LIN
Phong độ & thống kê mùa giải
Derby
5 trận gần nhất
BHBTB
Lincoln
5 trận gần nhất
TBTBB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)