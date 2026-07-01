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    Thống kê trận đấu Derry City 0-1 HNK Rijeka: D. Adu Adjei tỏa sáng, HNK Rijeka giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn31/07/2026 02:23

    HNK Rijeka vượt qua Derry City với tỷ số 1-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    14'
    D. Adu Adjei
    HNK Rijeka
    Thẻ phạt
    29'
    N. Twisk
    Derry City
    46'
    B. Lyons-Foster
    Derry City
    65'
    A. Majstorovic
    HNK Rijeka
    69'
    C. Dummigan
    Derry City
    90+3'
    B. Cotter
    Derry City
    Đồ thị diễn biến
    Derry CityHT 45'HNK Rijeka

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Derry City
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Tiernan Lynch
    HNK Rijeka
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Matjaz Kek
    1
    Brian Maher
    24
    Brooklyn Lyons-Foster
    23
    Cameron Dummigan
    3
    Patrick McClean
    19
    Brandon Fleming
    28
    James Olayinka
    17
    Nick Twisk
    8
    Adam O'Reilly
    14
    Ellis Chapman
    7
    Michael Duffy
    27
    Liam Boyce
    99
    Aleksa Todorović
    22
    Ante Oreč
    45
    Ante Majstorović
    5
    Alfonso Barco
    34
    Mladen Devetak
    6
    Branko Pavić
    26
    Tiago Dantas
    10
    Toni Fruk
    14
    Amer Gojak
    18
    Daniel Adu-Adjei
    4
    Niko Janković
    Dự bị
    Derry City
    13 Tom Norcott4 Jamie Stott6 Robert Slevin22 Conor Barr2 Barry Cotter12 Darragh Burns15 James Clarke32 Terence Doherty
    HNK Rijeka
    31 Dávid Nwolokor1 Vito Kovač3 Moreno Živković23 Justas Lasickas91 Noel Bodetić51 Anel Husić16 Viktor Vešligaj8 Ivan Ćubelić11 Gabriel Rukavina

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 14: D. Adu Adjei lập công cho HNK Rijeka

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Derry City · 0 thắng0 hòaHNK Rijeka · 1 thắng
    24/07/2026
    HNK Rijeka
    1 - 0
    Derry City
    HR

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Derry City
    5 trận gần nhất
    BBTBB
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    1
    Thủng lưới
    HNK Rijeka
    5 trận gần nhất
    TTTTT
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1K. BehrensK. BehrensFC Lugano3 bàn
    2E. KaraE. KaraRapid Vienna3 bàn
    3RobertRobertFC Copenhagen3 bàn
    4N. NjieN. NjieGyori ETO FC2 bàn
    5M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen2 kiến tạo
    2B. BollaB. BollaRapid Vienna2 kiến tạo
    3Ș. VlădoiuȘ. VlădoiuGyori ETO FC2 kiến tạo
    4K. BehrensK. BehrensFC Lugano1 kiến tạo
    5E. KaraE. KaraRapid Vienna1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Derry City 0-1 HNK Rijeka: D. Adu Adjei tỏa sáng, HNK Rijeka giành trọn 3 điểm
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