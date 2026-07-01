Kết quả & diễn biến bàn thắng
Thẻ phạt
46'
B. Lyons-Foster
Derry City
Đồ thị diễn biến
Derry CityHT 45'HNK Rijeka
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Derry City
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Tiernan Lynch
HNK Rijeka
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Matjaz Kek
Dự bị
Derry City
13 Tom Norcott4 Jamie Stott6 Robert Slevin22 Conor Barr2 Barry Cotter12 Darragh Burns15 James Clarke32 Terence Doherty
HNK Rijeka
31 Dávid Nwolokor1 Vito Kovač3 Moreno Živković23 Justas Lasickas91 Noel Bodetić51 Anel Husić16 Viktor Vešligaj8 Ivan Ćubelić11 Gabriel Rukavina
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 14: D. Adu Adjei lập công cho HNK Rijeka
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Derry City · 0 thắng0 hòaHNK Rijeka · 1 thắng
24/07/2026
HNK Rijeka
1 - 0
Derry City
HR
Phong độ & thống kê mùa giải
Derry City
5 trận gần nhất
BBTBB
HNK Rijeka
5 trận gần nhất
TTTTT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)