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    Thống kê trận đấu Derry City 1-2 CSKA Sofia: CSKA Sofia ngược dòng ngoạn mục

    Tuệ Nhân17/07/2026 02:39

    CSKA Sofia đã ngược dòng đánh bại Derry City 2-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    47'
    E. Chapman — kiến tạo B. Fleming
    Derry City
    75'
    I. Pittas — kiến tạo D. Evtimov
    CSKA Sofia
    90+18'
    B. Cotter(phản lưới)
    CSKA Sofia
    Thẻ phạt
    46'
    A. Martino (Tripping)
    CSKA Sofia
    64'
    T. Ivanov (Foul)
    CSKA Sofia
    67'
    C. Grogan (Roughing)
    Derry City
    82'
    F. Rodriguez (Foul)
    CSKA Sofia
    90+13'
    S. Sensi (Tripping)
    CSKA Sofia
    Đồ thị diễn biến
    Derry CityHT 45'CSKA Sofia

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 47: E. Chapman lập công cho Derry City (kiến tạo: B. Fleming)
    Phút 75: I. Pittas lập công cho CSKA Sofia (kiến tạo: D. Evtimov)
    Phút 108: B. Cotter phản lưới nhà, CSKA Sofia được hưởng bàn thắng

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Derry City
    5 trận gần nhất
    BBBTH
    CSKA Sofia
    5 trận gần nhất
    TTTT
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Derry City 1-2 CSKA Sofia: CSKA Sofia ngược dòng ngoạn mục
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