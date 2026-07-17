Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
47'
E. Chapman — kiến tạo B. Fleming
Derry City
75'
I. Pittas — kiến tạo D. Evtimov
CSKA Sofia
90+18'
B. Cotter(phản lưới)
CSKA Sofia
Thẻ phạt
46'
A. Martino (Tripping)
CSKA Sofia
64'
T. Ivanov (Foul)
CSKA Sofia
67'
C. Grogan (Roughing)
Derry City
82'
F. Rodriguez (Foul)
CSKA Sofia
90+13'
S. Sensi (Tripping)
CSKA Sofia
Đồ thị diễn biến
Derry CityHT 45'CSKA Sofia
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 47: E. Chapman lập công cho Derry City (kiến tạo: B. Fleming)
Phút 75: I. Pittas lập công cho CSKA Sofia (kiến tạo: D. Evtimov)
Phút 108: B. Cotter phản lưới nhà, CSKA Sofia được hưởng bàn thắng
Phong độ & thống kê mùa giải
Derry City
5 trận gần nhất
BBBTH
CSKA Sofia
5 trận gần nhất
TTTT
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)