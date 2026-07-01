Tin mới

    Thống kê trận đấu Dila 0-4 Apollon Limassol: Apollon Limassol thắng đậm thuyết phục

    Tuệ Nhân24/07/2026 00:56

    Apollon Limassol giành chiến thắng đậm 4-0 trước Dila. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    14'
    B. Thomas — kiến tạo L. Konomis
    Apollon Limassol
    28'
    G. Weissbeck — kiến tạo B. Thomas
    Apollon Limassol
    51'
    T. Kikabidze(phản lưới)
    Apollon Limassol
    88'
    A. Ozbolt — kiến tạo L. Konomis
    Apollon Limassol
    Thẻ phạt
    40'
    N. K. Donkor
    Dila
    40'
    M. Brown
    Apollon Limassol
    50'
    B. Thomas
    Apollon Limassol
    62'
    B. Gaspar
    Apollon Limassol
    67'
    I. Ljubic
    Apollon Limassol
    Đồ thị diễn biến
    DilaHT 45'Apollon Limassol

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Dila
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Levan Korghalidze
    Apollon Limassol
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Hernan Losada
    1
    Davit Kereselidze
    2
    Tedo Kikabidze
    13
    Joao Victor de Araujo Costa
    25
    Lamar Yarbrough
    14
    Giorgi Jalaghonia
    8
    Lasha Menteshashvili
    27
    Alioune Oumar Tall
    16
    Mamin Sanyang
    10
    Otar Parulava
    37
    Nana Kofi Donkor
    22
    Shota Shekiladze
    22
    Philipp Kühn
    76
    Bruno Gaspar
    37
    Leonidas Konomis
    44
    Josef Kvida
    14
    Giorgos Malekkidis
    77
    Ivan Ljubić
    27
    Gaetan Weissbeck
    5
    Morgan Brown
    11
    Evangelos Andreou
    30
    Dani Escriche
    23
    Brandon Thomas
    Dự bị
    Dila
    15 Georgii Kobakhidze12 Luka Sanikidze5 Maik Poeketie33 Ramaric Etou6 Claude Kouakou7 Franklin Nyenetue19 Badri Gogoberishvili9 Mohamed Kanté21 Zurab Museliani
    Apollon Limassol
    9 Alen Ožbolt31 Konstantinos Stylianou41 Peter Leeuwenburgh4 Emanuel Aiwu129 Nearchos Zinonos26 Antreas Shikkis38 Konstantinos Balogiannis12 Gustavo Assunção17 Clinton Duodu

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 14: B. Thomas lập công cho Apollon Limassol (kiến tạo: L. Konomis)
    Phút 28: G. Weissbeck lập công cho Apollon Limassol (kiến tạo: B. Thomas)
    Phút 40: N. K. Donkor (Dila) nhận thẻ đỏ, Dila phải chơi thiếu người
    Phút 51: T. Kikabidze phản lưới nhà, Apollon Limassol được hưởng bàn thắng
    Phút 88: A. Ozbolt lập công cho Apollon Limassol (kiến tạo: L. Konomis)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Dila
    5 trận gần nhất
    BBTHB
    2
    Trận
    1-0-1
    T-H-B
    3
    Ghi (TB 1.5)
    2
    Thủng lưới
    Apollon Limassol
    5 trận gần nhất
    THTTB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1N. NjieN. NjieGyori ETO FC2 bàn
    2V. ĐukanovićV. ĐukanovićGyori ETO FC1 bàn
    3K. BánátiK. BánátiGyori ETO FC1 bàn
    4C. BumbaC. BumbaGyori ETO FC1 bàn
    5E. BayramE. BayramBaşakşehir1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Ș. VlădoiuȘ. VlădoiuGyori ETO FC2 kiến tạo
    2J. TuominenJ. TuominenInter Turku1 kiến tạo
    3D. ŠtefuljD. ŠtefuljGyori ETO FC1 kiến tạo
    4Y. SarıY. SarıBaşakşehir1 kiến tạo
    5L. CorreiaL. CorreiaAtert Bissen1 kiến tạo
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu Dila 0-4 Apollon Limassol: Apollon Limassol thắng đậm thuyết phục
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO