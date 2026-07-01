Apollon Limassol giành chiến thắng đậm 4-0 trước Dila. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Phút 51: T. Kikabidze phản lưới nhà, Apollon Limassol được hưởng bàn thắng

Phút 40: N. K. Donkor (Dila) nhận thẻ đỏ, Dila phải chơi thiếu người

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)