Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
14'
B. Thomas — kiến tạo L. Konomis
Apollon Limassol
28'
G. Weissbeck — kiến tạo B. Thomas
Apollon Limassol
51'
T. Kikabidze(phản lưới)
Apollon Limassol
88'
A. Ozbolt — kiến tạo L. Konomis
Apollon Limassol
Thẻ phạt
50'
B. Thomas
Apollon Limassol
62'
B. Gaspar
Apollon Limassol
67'
I. Ljubic
Apollon Limassol
Đồ thị diễn biến
DilaHT 45'Apollon Limassol
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Dila
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Levan Korghalidze
Apollon Limassol
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Hernan Losada
13
Joao Victor de Araujo Costa
Dự bị
Dila
15 Georgii Kobakhidze12 Luka Sanikidze5 Maik Poeketie33 Ramaric Etou6 Claude Kouakou7 Franklin Nyenetue19 Badri Gogoberishvili9 Mohamed Kanté21 Zurab Museliani
Apollon Limassol
9 Alen Ožbolt31 Konstantinos Stylianou41 Peter Leeuwenburgh4 Emanuel Aiwu129 Nearchos Zinonos26 Antreas Shikkis38 Konstantinos Balogiannis12 Gustavo Assunção17 Clinton Duodu
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 14: B. Thomas lập công cho Apollon Limassol (kiến tạo: L. Konomis)
Phút 28: G. Weissbeck lập công cho Apollon Limassol (kiến tạo: B. Thomas)
Phút 40: N. K. Donkor (Dila) nhận thẻ đỏ, Dila phải chơi thiếu người
Phút 51: T. Kikabidze phản lưới nhà, Apollon Limassol được hưởng bàn thắng
Phút 88: A. Ozbolt lập công cho Apollon Limassol (kiến tạo: L. Konomis)
Phong độ & thống kê mùa giải
Apollon Limassol
5 trận gần nhất
THTTB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)