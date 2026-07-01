Thống kê trận đấu Dinamo Minsk 0-1 Neftchi Baku: Breno Almeida tỏa sáng, Neftchi Baku giành trọn 3 điểm

Neftchi Baku vượt qua Dinamo Minsk với tỷ số 1-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.