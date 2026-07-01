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    Thống kê trận đấu Dinamo Minsk 0-1 Neftchi Baku: Breno Almeida tỏa sáng, Neftchi Baku giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn31/07/2026 01:55

    Neftchi Baku vượt qua Dinamo Minsk với tỷ số 1-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    12'
    Breno Almeida
    Neftchi Baku
    Thẻ phạt
    24'
    A. Sokolovskiy
    Dinamo Minsk
    30'
    A. Gravillon
    Neftchi Baku
    88'
    L. Gweth
    Dinamo Minsk
    90+4'
    F. Sacko
    Neftchi Baku
    Đồ thị diễn biến
    Dinamo MinskHT 45'Neftchi Baku

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Dinamo Minsk
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Aleksandr Shagoyko
    Neftchi Baku
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Yuri Vernidub
    1
    Ivan Shimakovich
    44
    Gleb Gurban
    12
    Aleksey Ivanov
    26
    Vladislav Kalinin
    25
    Abdoul Aziz Toure
    8
    Aleksandr Selyava
    78
    Artem Sokolovskiy
    42
    Fawaz Abdullahi
    30
    Moustapha Djimet
    10
    Karen Vardanyan
    7
    Yevgeniy Malashevich
    1
    Emil Balayev
    77
    Falaye Sacko
    55
    Andreaw Gravillon
    17
    Murad Khachayev
    3
    Rüfat Abbasov
    20
    Gustavo Klismahn
    18
    Ifeanyi Mathew
    8
    Emin Mahmudov
    33
    Breno Almeida
    29
    Lubomir Tupta
    11
    Imad Faraj
    Dự bị
    Dinamo Minsk
    23 Aleksey Zhechko80 Leonard Chatelin Gweth21 Danila Radkevich67 Roman Begunov27 Mikhail Aleksandrov3 Maksim Shvetsov24 Aleksey Vakulich5 Daniil Dushevskiy19 Rayan-Elie Guibero
    Neftchi Baku
    97 Bassala Sambou93 Rza Cəfərov13 Kenan Pirić82 Mahammad Mammadli14 Elvin Badalov24 Moustapha Seck5 Igor6 Sessi D'Almeida7 Emil Safarov

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 12: Breno Almeida lập công cho Neftchi Baku
    Phút 94: F. Sacko (Neftchi Baku) nhận thẻ đỏ, Neftchi Baku phải chơi thiếu người

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Dinamo Minsk · 1 thắng0 hòaNeftchi Baku · 0 thắng
    22/07/2026
    Neftchi Baku
    2 - 4
    Dinamo Minsk
    DM

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Dinamo Minsk
    5 trận gần nhất
    BTT
    3
    Trận
    2-0-1
    T-H-B
    6
    Ghi (TB 2.0)
    3
    Thủng lưới
    Neftchi Baku
    5 trận gần nhất
    TBBTB
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    4
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1K. BehrensK. BehrensFC Lugano3 bàn
    2E. KaraE. KaraRapid Vienna3 bàn
    3RobertRobertFC Copenhagen3 bàn
    4N. NjieN. NjieGyori ETO FC2 bàn
    5M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen2 kiến tạo
    2B. BollaB. BollaRapid Vienna2 kiến tạo
    3Ș. VlădoiuȘ. VlădoiuGyori ETO FC2 kiến tạo
    4K. BehrensK. BehrensFC Lugano1 kiến tạo
    5E. KaraE. KaraRapid Vienna1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Dinamo Minsk 0-1 Neftchi Baku: Breno Almeida tỏa sáng, Neftchi Baku giành trọn 3 điểm
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