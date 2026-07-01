Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng1 bàn
12'
Breno Almeida
Neftchi Baku
Thẻ phạt
24'
A. Sokolovskiy
Dinamo Minsk
Đồ thị diễn biến
Dinamo MinskHT 45'Neftchi Baku
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Dinamo Minsk
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Aleksandr Shagoyko
Neftchi Baku
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Yuri Vernidub
Dự bị
Dinamo Minsk
23 Aleksey Zhechko80 Leonard Chatelin Gweth21 Danila Radkevich67 Roman Begunov27 Mikhail Aleksandrov3 Maksim Shvetsov24 Aleksey Vakulich5 Daniil Dushevskiy19 Rayan-Elie Guibero
Neftchi Baku
97 Bassala Sambou93 Rza Cəfərov13 Kenan Pirić82 Mahammad Mammadli14 Elvin Badalov24 Moustapha Seck5 Igor6 Sessi D'Almeida7 Emil Safarov
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 12: Breno Almeida lập công cho Neftchi Baku
Phút 94: F. Sacko (Neftchi Baku) nhận thẻ đỏ, Neftchi Baku phải chơi thiếu người
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Dinamo Minsk · 1 thắng0 hòaNeftchi Baku · 0 thắng
22/07/2026
Neftchi Baku
2 - 4
Dinamo Minsk
DM
Phong độ & thống kê mùa giải
Dinamo Minsk
5 trận gần nhất
BTT
Neftchi Baku
5 trận gần nhất
TBBTB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)