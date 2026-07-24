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    Thống kê trận đấu Dinamo Tbilisi 3-0 FK Zalgiris Vilnius: Dinamo Tbilisi thắng đậm thuyết phục

    Tuệ Nhân24/07/2026 01:52

    Dinamo Tbilisi giành chiến thắng đậm 3-0 trước FK Zalgiris Vilnius. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    14'
    N. Kurdic
    Dinamo Tbilisi
    26'
    Leo Santos
    Dinamo Tbilisi
    30'
    N. Ugrekhelidze
    Dinamo Tbilisi
    Thẻ phạt
    36'
    D. Franke
    FK Zalgiris Vilnius
    44'
    D. Koy Lupano
    FK Zalgiris Vilnius
    74'
    M. Capan
    FK Zalgiris Vilnius
    Đồ thị diễn biến
    Dinamo TbilisiHT 45'FK Zalgiris Vilnius

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Dinamo Tbilisi
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Vladimer Kakashvili
    FK Zalgiris Vilnius
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Andrius Skerla
    1
    Giorgi Loria
    17
    Paris Psaltis
    27
    Numan Kurdić
    4
    Nikoloz Ugrekhelidze
    3
    Aleksandre Kalandadze
    24
    Barnes Osei
    22
    Nika Ninua
    6
    Léo Santos
    14
    Maxime Do Couto
    18
    Tornike Kvaratskhelia
    12
    Algassime Bah
    12
    Vincentas Sarkauskas
    18
    Deividas Šešplaukis
    4
    Danny Koy Lupano
    15
    Petar Bosančić
    21
    Dominik Franke
    20
    Ivan Lytvynenko
    77
    Yuri Kendysh
    10
    Paulius Golubickas
    19
    Stanislav Bilenkyi
    70
    Bryan Silva Teixeira
    11
    Nikola Petković
    Dự bị
    Dinamo Tbilisi
    39 Koba Kakashvili37 Mikheil Makatsaria31 Levan Kharabadze16 Nikoloz Tkalia23 Jaba Kankava26 Gabriel Gogua32 Luka Tsikolia33 Lyes Houri11 Mate Vatsadze
    FK Zalgiris Vilnius
    27 Matas Vareika1 Carlos Olses5 Grigore Turda13 Klaudijus Upstas14 Martynas Setkus23 Saba Mamatsashvili6 Marko Capan7 Nemanja Mihajlović9 Gustas Jarusevicius

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 14: N. Kurdic lập công cho Dinamo Tbilisi
    Phút 26: Leo Santos lập công cho Dinamo Tbilisi
    Phút 30: N. Ugrekhelidze lập công cho Dinamo Tbilisi

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Dinamo Tbilisi · 0 thắng1 hòaFK Zalgiris Vilnius · 0 thắng
    01/02/2023
    FK Zalgiris Vilnius
    0 - 0
    Dinamo Tbilisi
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Dinamo Tbilisi
    2
    Trận
    1-1-0
    T-H-B
    3
    Ghi (TB 1.5)
    2
    Thủng lưới
    FK Zalgiris Vilnius
    5 trận gần nhất
    BTTTT
    2
    Trận
    2-0-0
    T-H-B
    5
    Ghi (TB 2.5)
    2
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1N. NjieN. NjieGyori ETO FC2 bàn
    2V. ĐukanovićV. ĐukanovićGyori ETO FC1 bàn
    3K. BánátiK. BánátiGyori ETO FC1 bàn
    4C. BumbaC. BumbaGyori ETO FC1 bàn
    5E. BayramE. BayramBaşakşehir1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Ș. VlădoiuȘ. VlădoiuGyori ETO FC2 kiến tạo
    2J. TuominenJ. TuominenInter Turku1 kiến tạo
    3D. ŠtefuljD. ŠtefuljGyori ETO FC1 kiến tạo
    4Y. SarıY. SarıBaşakşehir1 kiến tạo
    5L. CorreiaL. CorreiaAtert Bissen1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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