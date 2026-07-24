Dinamo Tbilisi giành chiến thắng đậm 3-0 trước FK Zalgiris Vilnius. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)