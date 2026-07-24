Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
30'
N. Ugrekhelidze
Dinamo Tbilisi
Thẻ phạt
36'
D. Franke
FK Zalgiris Vilnius
44'
D. Koy Lupano
FK Zalgiris Vilnius
74'
M. Capan
FK Zalgiris Vilnius
Đồ thị diễn biến
Dinamo TbilisiHT 45'FK Zalgiris Vilnius
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Dinamo Tbilisi
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Vladimer Kakashvili
FK Zalgiris Vilnius
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Andrius Skerla
Dự bị
Dinamo Tbilisi
39 Koba Kakashvili37 Mikheil Makatsaria31 Levan Kharabadze16 Nikoloz Tkalia23 Jaba Kankava26 Gabriel Gogua32 Luka Tsikolia33 Lyes Houri11 Mate Vatsadze
FK Zalgiris Vilnius
27 Matas Vareika1 Carlos Olses5 Grigore Turda13 Klaudijus Upstas14 Martynas Setkus23 Saba Mamatsashvili6 Marko Capan7 Nemanja Mihajlović9 Gustas Jarusevicius
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 14: N. Kurdic lập công cho Dinamo Tbilisi
Phút 26: Leo Santos lập công cho Dinamo Tbilisi
Phút 30: N. Ugrekhelidze lập công cho Dinamo Tbilisi
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Dinamo Tbilisi · 0 thắng1 hòaFK Zalgiris Vilnius · 0 thắng
01/02/2023
FK Zalgiris Vilnius
0 - 0
Dinamo Tbilisi
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
FK Zalgiris Vilnius
5 trận gần nhất
BTTTT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)