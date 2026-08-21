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    Thống kê trận đấu Dinamo Tirana 1-1 Pafos: Hai đội chia điểm

    Đại Ngàn21/08/2026 03:57

    Dinamo Tirana và Pafos chia điểm với tỷ số 1-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    79'
    D. Fadairo — kiến tạo A. Alhassan
    Dinamo Tirana
    82'
    Lele(pen)
    Pafos
    Thẻ phạt
    19'
    Lele
    Pafos
    30'
    M. Ayodeji
    Dinamo Tirana
    39'
    D. Quina
    Pafos
    81'
    B. Dita
    Dinamo Tirana
    81'
    A. Teqja
    Dinamo Tirana
    86'
    L. Vila
    Dinamo Tirana
    Đồ thị diễn biến
    Dinamo TiranaHT 45'Pafos

    Thống kê trận đấu

    Dinamo TiranaThống kêPafos
    47%
    Kiểm soát bóng
    53%
    4
    Trúng đích
    3
    3
    Phạt góc
    1
    12
    Phạm lỗi
    11
    1
    Việt vị
    3

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Dinamo Tirana
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Ilir Daja
    Pafos
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Ricardo Sa Pinto
    77
    Aldo Teqja
    2
    Ysni Ismaili
    22
    Bruno Dita
    27
    Naser Aliji
    13
    Fabjan Perndreca
    20
    Malomo Taofeek Ayodeji
    10
    Lorenco Vila
    21
    Klevi Qefalija
    29
    Hekuran Berisha
    11
    Ruben Silva-Richards
    8
    Eridon Qardaku
    99
    Radosław Majecki
    7
    Bruno
    5
    David Goldar
    4
    David Luiz
    14
    Nikolas Ioannou
    88
    Pêpê
    26
    Ivan Šunjić
    8
    Domingos Quina
    13
    Nicolas Moumie Ngamaleu
    18
    Lelê
    20
    Biel
    Dự bị
    Dinamo Tirana
    1 Edmir Sali97 Tomas Kiri5 Erion Hoxhallari7 Almir Ajzeraj16 Noel Bleta28 Isi Manellari33 David Fadairo88 Flamur Ruci6 Adamu Alhassan
    Pafos
    71 Michalis Papastylianou82 Petros Petrou3 Samy Mmaee72 Kosmas Ioannou6 Guga12 Ken Sema42 Georgios Michael50 Alexandre Brito60 Christos Efzona

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 37: David Luiz (Pafos) sút hỏng phạt đền
    Phút 79: D. Fadairo lập công cho Dinamo Tirana (kiến tạo: A. Alhassan)
    Phút 82: Lele ghi bàn trên chấm phạt đền cho Pafos

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Dinamo Tirana
    5 trận gần nhất
    HTBTH
    6
    Trận
    3-1-2
    T-H-B
    12
    Ghi (TB 2.0)
    4
    Thủng lưới
    Pafos
    5 trận gần nhất
    HHBTB

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1K. BehrensK. BehrensFC Lugano5 bàn
    2Winsley Boteli MokangoWinsley Boteli MokangoFC Sion4 bàn
    3RobertRobertFC Copenhagen4 bàn
    4O. GloukhO. GloukhAjax4 bàn
    5Ricardo HortaRicardo HortaSC Braga3 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1R. NivokaziR. NivokaziFC Sion3 kiến tạo
    2S. BerghuisS. BerghuisAjax3 kiến tạo
    3B. BollaB. BollaRapid Vienna3 kiến tạo
    4M. ZanottiM. ZanottiFC Lugano3 kiến tạo
    5S. ØrjasæterS. ØrjasæterTwente3 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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