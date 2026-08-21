Thống kê trận đấu Dinamo Tirana 1-1 Pafos: Hai đội chia điểm

Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
79'
D. Fadairo — kiến tạo A. Alhassan
Dinamo Tirana
Đồ thị diễn biến
Dinamo TiranaHT 45'Pafos
Thống kê trận đấu
Dinamo TiranaThống kêPafos
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Dinamo Tirana
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Ilir Daja
Pafos
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Ricardo Sa Pinto
13
Nicolas Moumie Ngamaleu
Dự bị
Dinamo Tirana
1 Edmir Sali97 Tomas Kiri5 Erion Hoxhallari7 Almir Ajzeraj16 Noel Bleta28 Isi Manellari33 David Fadairo88 Flamur Ruci6 Adamu Alhassan
Pafos
71 Michalis Papastylianou82 Petros Petrou3 Samy Mmaee72 Kosmas Ioannou6 Guga12 Ken Sema42 Georgios Michael50 Alexandre Brito60 Christos Efzona
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 37: David Luiz (Pafos) sút hỏng phạt đền
Phút 79: D. Fadairo lập công cho Dinamo Tirana (kiến tạo: A. Alhassan)
Phút 82: Lele ghi bàn trên chấm phạt đền cho Pafos
Phong độ & thống kê mùa giải
Dinamo Tirana
5 trận gần nhất
HTBTH
Pafos
5 trận gần nhất
HHBTB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)