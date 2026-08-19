Thống kê trận đấu Dinamo Zagreb 2-2 Viking: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

Dinamo Zagreb và Viking chia điểm với tỷ số 2-2. Zlatko Tripić là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.