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    Thống kê trận đấu Dinamo Zagreb 2-2 Viking: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

    Đại Ngàn19/08/2026 03:57

    Dinamo Zagreb và Viking chia điểm với tỷ số 2-2. Zlatko Tripić là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    6'
    D. Beljo — kiến tạo M. Perez Vinlof
    Dinamo Zagreb
    10'
    M. Lisica — kiến tạo D. Beljo
    Dinamo Zagreb
    26'
    P. Christiansen — kiến tạo T. Moi
    Viking
    39'
    Z. Tripic — kiến tạo T. Moi
    Viking
    Thẻ phạt
    65'
    J. Bell (Roughing)
    Viking
    83'
    M. Valincic (Holding)
    Dinamo Zagreb
    Đồ thị diễn biến
    Dinamo ZagrebHT 45'Viking

    Thống kê trận đấu

    Dinamo ZagrebThống kêViking
    60%
    Kiểm soát bóng
    40%
    21
    Dứt điểm
    6
    3
    Trúng đích
    3
    8
    Phạt góc
    3
    11
    Phạm lỗi
    9
    1
    Việt vị
    0
    1
    Thủ môn cứu thua
    2
    Dinamo Zagreb kiểm soát thế trận với 60% thời lượng cầm bóng, song không thể chuyển hóa thành chiến thắng.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Dion Drena Beljo
    Dion Drena Beljo
    Dinamo Zagreb
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Zlatko Tripić
    Zlatko Tripić
    Viking
    1 bàn
    Peter Christiansen
    Peter Christiansen
    Viking
    1 bàn
    Mateo Lisica
    Mateo Lisica
    Dinamo Zagreb
    1 bàn
    Tobias Moi
    Tobias Moi
    Viking
    2 kiến tạo · điểm 7
    Matteo Pérez Vinlöf
    Matteo Pérez Vinlöf
    Dinamo Zagreb
    1 kiến tạo · điểm 6.9

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Dinamo Zagreb
    7.7
    Josip Mišić
    7.7
    Dion Drena Beljo1 bàn · 1 KT
    7.3
    Mateo Lisica1 bàn
    6.9
    Matteo Pérez Vinlöf1 KT
    6.9
    Mislav Oršić
    6.7
    Arber Hoxha
    6.6
    Sergi Domínguez
    6.5
    Moris Valinčić
    6.5
    Luka Stojković
    6.3
    Ivan Nevistić
    6.3
    Scott McKenna
    6.3
    Miha Zajc
    6.3
    Lukas Kačavenda
    6.2
    Robert Mudražija
    Viking
    7.9
    Zlatko TripićMOTM1 bàn
    7.6
    Peter Christiansen1 bàn
    7.2
    Gianni Stensness
    7
    Tobias Moi2 KT
    6.9
    Kristoffer Askildsen
    6.7
    Sondre Flem Bjørshol
    6.5
    Kristoffer Haugen
    6.5
    Edvin Austbø
    6.3
    Joe Bell
    6.3
    Simen Kvia-Egeskog
    6.3
    Herman Johan Haugen
    6.2
    Henrik Sælebakke Falchener
    5.9
    Henrik Heggheim
    5.7
    Arild Østbø

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Dinamo Zagreb
    Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Mario Kovacevic
    Viking
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Bjarte Aarsheim
    33
    Ivan Nevistić
    25
    Moris Valinčić
    36
    Sergi Domínguez
    26
    Scott McKenna
    22
    Matteo Pérez Vinlöf
    27
    Josip Mišić
    21
    Mateo Lisica
    7
    Luka Stojković
    8
    Miha Zajc
    99
    Mislav Oršić
    9
    Dion Drena Beljo
    1
    Arild Østbø
    5
    Henrik Heggheim
    6
    Gianni Stensness
    25
    Henrik Sælebakke Falchener
    28
    Kristoffer Haugen
    29
    Tobias Moi
    8
    Joe Bell
    7
    Kristoffer Askildsen
    10
    Zlatko Tripić
    20
    Peter Christiansen
    17
    Edvin Austbø
    Dự bị
    Dinamo Zagreb
    80 Lukas Kačavenda20 Robert Mudražija1 Danijel Zagorac3 Bruno Goda6 Stjepan Radeljić15 Niko Galešić13 Paul Bismarck Tabinas41 Sven Šunta11 Arber Hoxha
    Viking
    26 Simen Kvia-Egeskog30 Ľubomír Belko2 Herman Johan Haugen3 Viljar Vevatne18 Sondre Flem Bjørshol24 Vetle Auklend27 Jesper Daland15 Ola Visted16 Ruben Alte

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 6: D. Beljo lập công cho Dinamo Zagreb (kiến tạo: M. Perez Vinlof)
    Phút 10: M. Lisica lập công cho Dinamo Zagreb (kiến tạo: D. Beljo)
    Phút 26: P. Christiansen lập công cho Viking (kiến tạo: T. Moi)
    Phút 39: Z. Tripic lập công cho Viking (kiến tạo: T. Moi)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Dinamo Zagreb
    5
    Trận
    3-2-0
    T-H-B
    13
    Ghi (TB 2.6)
    6
    Thủng lưới
    Viking
    5 trận gần nhất
    HBTTH
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1TaliscaTaliscaFenerbahçe4 bàn
    2ReinaldoReinaldoLevski Sofia3 bàn
    3J. MickelsJ. MickelsSabah FA2 bàn
    4V. SlivkaV. SlivkaKauno Žalgiris2 bàn
    5V. SimićV. SimićSabah FA2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1D. WattsD. WattsShamrock Rovers2 kiến tạo
    2F. TopićF. TopićDinamo Zagreb2 kiến tạo
    3L. BalajL. BalajDrita2 kiến tạo
    4F. FehrF. FehrFC Thun2 kiến tạo
    5J. MickelsJ. MickelsSabah FA1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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