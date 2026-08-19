Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
6'
D. Beljo — kiến tạo M. Perez Vinlof
Dinamo Zagreb
10'
M. Lisica — kiến tạo D. Beljo
Dinamo Zagreb
26'
P. Christiansen — kiến tạo T. Moi
Viking
39'
Z. Tripic — kiến tạo T. Moi
Viking
Thẻ phạt
83'
M. Valincic (Holding)
Dinamo Zagreb
Đồ thị diễn biến
Dinamo ZagrebHT 45'Viking
Thống kê trận đấu
Dinamo ZagrebThống kêViking
Dinamo Zagreb kiểm soát thế trận với 60% thời lượng cầm bóng, song không thể chuyển hóa thành chiến thắng.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Dion Drena Beljo
Dinamo Zagreb
1 bàn · 1 kiến tạo
Zlatko Tripić
Viking
1 bàn
Peter Christiansen
Viking
1 bàn
Mateo Lisica
Dinamo Zagreb
1 bàn
Tobias Moi
Viking
2 kiến tạo · điểm 7
Matteo Pérez Vinlöf
Dinamo Zagreb
1 kiến tạo · điểm 6.9
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Dinamo Zagreb
7.7
Dion Drena Beljo1 bàn · 1 KT
6.9
Matteo Pérez Vinlöf1 KT
Viking
7.9
Zlatko TripićMOTM1 bàn
7.6
Peter Christiansen1 bàn
6.2
Henrik Sælebakke Falchener
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Dinamo Zagreb
Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Mario Kovacevic
Viking
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Bjarte Aarsheim
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Henrik Sælebakke Falchener
Dự bị
Dinamo Zagreb
80 Lukas Kačavenda20 Robert Mudražija1 Danijel Zagorac3 Bruno Goda6 Stjepan Radeljić15 Niko Galešić13 Paul Bismarck Tabinas41 Sven Šunta11 Arber Hoxha
Viking
26 Simen Kvia-Egeskog30 Ľubomír Belko2 Herman Johan Haugen3 Viljar Vevatne18 Sondre Flem Bjørshol24 Vetle Auklend27 Jesper Daland15 Ola Visted16 Ruben Alte
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 6: D. Beljo lập công cho Dinamo Zagreb (kiến tạo: M. Perez Vinlof)
Phút 10: M. Lisica lập công cho Dinamo Zagreb (kiến tạo: D. Beljo)
Phút 26: P. Christiansen lập công cho Viking (kiến tạo: T. Moi)
Phút 39: Z. Tripic lập công cho Viking (kiến tạo: T. Moi)
Phong độ & thống kê mùa giải
Viking
5 trận gần nhất
HBTTH
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)