Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng5 bàn
4'
Brighton Labeau — kiến tạo Nassim Zoukit
Thun
22'
Marco Bürki — kiến tạo Fabio Fehr
Thun
74'
Dion Beljo — kiến tạo Moris Valincic
Dinamo Zagreb
78'
Lukas Kacavenda — kiến tạo Fran Topic
Dinamo Zagreb
112'
Moris Valincic — kiến tạo Josip Misic
Dinamo Zagreb
Đồ thị diễn biến
Dinamo ZagrebHT 45'Thun
Thống kê trận đấu
Dinamo ZagrebThống kêThun
Dinamo Zagreb kiểm soát thế trận với 76% thời lượng cầm bóng; Dinamo Zagreb vượt trội về số cú sút trúng đích (6).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Moris Valincic
Dinamo Zagreb
1 bàn · 1 kiến tạo
Lukas Kacavenda
Dinamo Zagreb
1 bàn
Brighton Labeau
Thun
1 bàn
Dion Beljo
Dinamo Zagreb
1 bàn
Marco Bürki
Thun
1 bàn
Fran Topic
Dinamo Zagreb
1 kiến tạo · điểm 7.4
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Dinamo Zagreb
8.68
Moris ValincicMOTM1 bàn · 1 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Dinamo Zagreb
Sơ đồ 4-1-4-1
Dự bị
Dinamo Zagreb
1 Danijel Zagorac6 Stjepan Radeljic11 Arbër Hoxha13 Paul Tabinas15 Niko Galesic22 Matteo Pérez Vinlöf30 Fran Topic33 Ivan Nevistic41 Sven Sunta
Thun
5 Nicolas Bürgy11 Layton Stewart17 Ashvin Balaruban18 Christopher Ibayi21 Dorian Derbaci25 Tim Spycher30 Nico Maier33 Marc Gutbub37 Lucien Dähler
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 4: Brighton Labeau lập công cho Thun (kiến tạo: Nassim Zoukit)
Phút 22: Marco Bürki lập công cho Thun (kiến tạo: Fabio Fehr)
Phút 67: Marco Bürki (Thun) nhận thẻ đỏ, Thun phải chơi thiếu người
Phút 74: Dion Beljo lập công cho Dinamo Zagreb (kiến tạo: Moris Valincic)
Phút 78: Lukas Kacavenda lập công cho Dinamo Zagreb (kiến tạo: Fran Topic)
Phút 112: Moris Valincic lập công cho Dinamo Zagreb (kiến tạo: Josip Misic)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Dinamo Zagreb · 0 thắng1 hòaThun · 0 thắng
22/07/2026
Thun
1 - 1
Dinamo Zagreb
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
Dinamo Zagreb
5 trận gần nhất
THHTT
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)