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    Thống kê trận đấu Dinamo Zagreb 3-2 Thun: Dinamo Zagreb ngược dòng ngoạn mục

    Đại Ngàn29/07/2026 03:42

    Dinamo Zagreb đã ngược dòng đánh bại Thun 3-2. Moris Valincic là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.68. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng5 bàn
    4'
    Brighton Labeau — kiến tạo Nassim Zoukit
    Thun
    22'
    Marco Bürki  — kiến tạo Fabio Fehr
    Thun
    74'
    Dion Beljo — kiến tạo Moris Valincic
    Dinamo Zagreb
    78'
    Lukas Kacavenda — kiến tạo Fran Topic
    Dinamo Zagreb
    112'
    Moris Valincic — kiến tạo Josip Misic
    Dinamo Zagreb
    Thẻ phạt
    21'
    Miha Zajc
    Dinamo Zagreb
    26'
    Bruno Goda
    Dinamo Zagreb
    62'
    Josip Misic
    Dinamo Zagreb
    64'
    Fran Topic
    Dinamo Zagreb
    67'
    Marco Bürki 
    Thun
    116'
    Christopher Ibayi
    Thun
    120'
    Arbër Hoxha
    Dinamo Zagreb
    Đồ thị diễn biến
    Dinamo ZagrebHT 45'Thun

    Thống kê trận đấu

    Dinamo ZagrebThống kêThun
    76%
    Kiểm soát bóng
    24%
    29
    Dứt điểm
    8
    6
    Trúng đích
    3
    15
    Phạt góc
    1
    15
    Phạm lỗi
    13
    0
    Việt vị
    3
    1
    Thủ môn cứu thua
    4
    Dinamo Zagreb kiểm soát thế trận với 76% thời lượng cầm bóng; Dinamo Zagreb vượt trội về số cú sút trúng đích (6).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Moris Valincic
    Moris Valincic
    Dinamo Zagreb
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Lukas Kacavenda
    Lukas Kacavenda
    Dinamo Zagreb
    1 bàn
    Brighton Labeau
    Brighton Labeau
    Thun
    1 bàn
    Dion Beljo
    Dion Beljo
    Dinamo Zagreb
    1 bàn
    Marco Bürki
    Marco Bürki
    Thun
    1 bàn
    Fran Topic
    Fran Topic
    Dinamo Zagreb
    1 kiến tạo · điểm 7.4

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Dinamo Zagreb
    8.68
    Moris ValincicMOTM1 bàn · 1 KT
    8.08
    Miha Zajc
    7.4
    Fran Topic1 KT
    7.32
    Lukas Kacavenda1 bàn
    7.16
    Matteo Pérez Vinlöf
    7.1
    Josip Misic1 KT
    7.08
    Dion Beljo1 bàn
    7.07
    Arbër Hoxha
    6.99
    Sergi Domínguez
    6.62
    Scott McKenna
    6.56
    Niko Galesic
    6.56
    Mislav Orsic
    6.55
    Mateo Lisica
    6.45
    Gabriel Vidovic
    6.25
    Bruno Goda
    6.24
    Ivan Filipovic
    Thun
    7.09
    Brighton Labeau1 bàn
    6.96
    Nassim Zoukit1 KT
    6.94
    Nils Reichmuth
    6.83
    Justin Roth
    6.63
    Valmir Matoshi
    6.62
    Nico Maier
    6.58
    Michael Heule
    6.53
    Jan Bamert
    6.5
    Layton Stewart
    6.44
    Marco Bürki1 bàn
    6.44
    Fabio Fehr1 KT
    6.43
    Niklas Steffen
    6.43
    Lucien Dähler
    6.34
    Furkan Dursun
    6.34
    Christopher Ibayi
    6.3
    Nicolas Bürgy
    6.28
    Marc Gutbub

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Dinamo Zagreb
    Sơ đồ 4-1-4-1
    Thun
    Sơ đồ 4-4-2
    44
    Ivan Filipovic
    25
    Moris Valincic
    36
    Sergi Domínguez
    26
    Scott McKenna
    3
    Bruno Goda
    27
    Josip Misic
    21
    Mateo Lisica
    10
    Gabriel Vidovic
    8
    Miha Zajc
    99
    Mislav Orsic
    9
    Dion Beljo
    1
    Niklas Steffen
    47
    Fabio Fehr
    19
    Jan Bamert
    23
    Marco Bürki
    27
    Michael Heule
    70
    Nils Reichmuth
    16
    Justin Roth
    13
    Nassim Zoukit
    78
    Valmir Matoshi
    9
    Furkan Dursun
    96
    Brighton Labeau
    Dự bị
    Dinamo Zagreb
    1 Danijel Zagorac6 Stjepan Radeljic11 Arbër Hoxha13 Paul Tabinas15 Niko Galesic22 Matteo Pérez Vinlöf30 Fran Topic33 Ivan Nevistic41 Sven Sunta
    Thun
    5 Nicolas Bürgy11 Layton Stewart17 Ashvin Balaruban18 Christopher Ibayi21 Dorian Derbaci25 Tim Spycher30 Nico Maier33 Marc Gutbub37 Lucien Dähler

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 4: Brighton Labeau lập công cho Thun (kiến tạo: Nassim Zoukit)
    Phút 22: Marco Bürki  lập công cho Thun (kiến tạo: Fabio Fehr)
    Phút 67: Marco Bürki  (Thun) nhận thẻ đỏ, Thun phải chơi thiếu người
    Phút 74: Dion Beljo lập công cho Dinamo Zagreb (kiến tạo: Moris Valincic)
    Phút 78: Lukas Kacavenda lập công cho Dinamo Zagreb (kiến tạo: Fran Topic)
    Phút 112: Moris Valincic lập công cho Dinamo Zagreb (kiến tạo: Josip Misic)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Dinamo Zagreb · 0 thắng1 hòaThun · 0 thắng
    22/07/2026
    Thun
    1 - 1
    Dinamo Zagreb
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Dinamo Zagreb
    5 trận gần nhất
    THHTT
    Thun
    5 trận gần nhất
    BHBH
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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