Thống kê trận đấu Dinamo Zagreb 3-2 Thun: Dinamo Zagreb ngược dòng ngoạn mục

Dinamo Zagreb đã ngược dòng đánh bại Thun 3-2. Moris Valincic là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.68. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.