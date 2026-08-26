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    Thống kê trận đấu Doncaster 1-3 Middlesbrough: J. Sarmiento tỏa sáng, Middlesbrough giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn26/08/2026 03:24

    Middlesbrough vượt qua Doncaster với tỷ số 3-1. Luke Ayling là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    34'
    K. Joseph — kiến tạo J. Sarmiento
    Middlesbrough
    78'
    W. Lankshear
    Middlesbrough
    87'
    J. Sarmiento — kiến tạo A. Phillips
    Middlesbrough
    90+2'
    I. Hutchinson — kiến tạo J. Senior
    Doncaster
    Thẻ phạt
    26'
    R. Gotts (Foul)
    Doncaster
    45+1'
    M. Peart-Harris (Foul)
    Middlesbrough
    46'
    Neto Borges (Foul)
    Middlesbrough
    77'
    G. Broadbent (Foul)
    Doncaster
    Đồ thị diễn biến
    DoncasterHT 45'Middlesbrough

    Thống kê trận đấu

    DoncasterThống kêMiddlesbrough
    34%
    Kiểm soát bóng
    66%
    9
    Dứt điểm
    23
    4
    Trúng đích
    8
    1
    Phạt góc
    7
    10
    Phạm lỗi
    15
    1
    Việt vị
    1
    5
    Thủ môn cứu thua
    4
    Middlesbrough kiểm soát thế trận với 66% thời lượng cầm bóng; Middlesbrough vượt trội về số cú sút trúng đích (8).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Jeremy Sarmiento
    Jeremy Sarmiento
    Middlesbrough
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Will Lankshear
    Will Lankshear
    Middlesbrough
    1 bàn
    Kyle Joseph
    Kyle Joseph
    Middlesbrough
    1 bàn
    Ashley Phillips
    Ashley Phillips
    Middlesbrough
    1 kiến tạo · điểm 6.9
    Luke Ayling
    Luke Ayling
    Middlesbrough
    Điểm 7.9
    Myles Peart-Harris
    Myles Peart-Harris
    Middlesbrough
    Điểm 7.6

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Doncaster
    7.2
    Robbie Gotts
    7
    Bayley McCann
    6.7
    Jamie Sterry
    6.7
    Jack Senior
    6.7
    Alfie May
    6.6
    Darren Robinson
    6.6
    Hakeeb Adelakun
    6.5
    Sean Grehan
    6.5
    Isaac Hutchinson
    6.3
    Owen Bailey
    6.3
    Leon Ayinde
    6.3
    George Broadbent
    6.3
    Brandon Hanlan
    6.2
    Jordan Thomas
    6
    Josh Clarke
    6
    Jay McGrath
    Middlesbrough
    7.9
    Luke AylingMOTM
    7.9
    Jeremy SarmientoMOTM1 bàn · 1 KT
    7.6
    Myles Peart-Harris
    7.6
    Will Lankshear1 bàn
    7.5
    Kyle Joseph1 bàn
    7.3
    Neto Borges
    7.2
    Solomon Brynn
    6.9
    Maximilian Arfsten
    6.9
    Alfie Jones
    6.9
    Aidan Morris
    6.9
    Ashley Phillips1 KT
    6.7
    Sebastian Berhalter
    6.7
    Morgan Whittaker
    6.3
    Leo Castledine
    6.3
    Callum Brittain

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Doncaster
    Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Grant McCann
    Middlesbrough
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Kim Hellberg
    42
    Josh Clarke
    2
    Jamie Sterry
    27
    Sean Grehan
    6
    Jay McGrath
    25
    Bayley McCann
    22
    Robbie Gotts
    20
    Darren Robinson
    23
    Jack Senior
    21
    Isaac Hutchinson
    47
    Hakeeb Adelakun
    10
    Alfie May
    31
    Solomon Brynn
    17
    Maximilian Arfsten
    12
    Luke Ayling
    5
    Alfie Jones
    30
    Neto Borges
    14
    Myles Peart-Harris
    6
    Sebastian Berhalter
    11
    Morgan Whittaker
    16
    Jeremy Sarmiento
    22
    Kyle Joseph
    19
    Leo Castledine
    Dự bị
    Doncaster
    1 Tommy Simkin12 Neill Byrne39 Lincoln Pawlak8 George Broadbent4 Owen Bailey19 Jordan Thomas48 Ashton Swales9 Brandon Hanlan11 Leon Ayinde
    Middlesbrough
    1 Radek Vitek4 Ashley Phillips2 Callum Brittain10 Aidan Morris8 Riley McGree46 Finlay Cartwright42 Abdoulaye Kanté13 David Strelec7 Will Lankshear

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 34: K. Joseph lập công cho Middlesbrough (kiến tạo: J. Sarmiento)
    Phút 78: W. Lankshear lập công cho Middlesbrough
    Phút 87: J. Sarmiento lập công cho Middlesbrough (kiến tạo: A. Phillips)
    Phút 92: I. Hutchinson lập công cho Doncaster (kiến tạo: J. Senior)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Doncaster · 1 thắng2 hòaMiddlesbrough · 2 thắng
    13/08/2025
    Middlesbrough
    0 - 4
    Doncaster
    DON
    27/07/2024
    Doncaster
    3 - 5
    Middlesbrough
    MID
    01/02/2014
    Doncaster
    0 - 0
    Middlesbrough
    Hòa
    26/10/2013
    Middlesbrough
    4 - 0
    Doncaster
    MID
    18/04/2012
    Middlesbrough
    0 - 0
    Doncaster
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Doncaster
    5 trận gần nhất
    BHBHB
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    1
    Thủng lưới
    Middlesbrough
    5 trận gần nhất
    TBTTH
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1V. CastellanosCastellanosWest Ham2 bàn
    2J. MorganJ. MorganWest Brom2 bàn
    3Y. SalechY. SalechCardiff2 bàn
    4Harry WhitwellHarry WhitwellWest Brom1 bàn
    5M. TouréM. TouréNorwich1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Y. SalechY. SalechCardiff1 kiến tạo
    2Harry WhitwellHarry WhitwellWest Brom1 kiến tạo
    3M. TouréM. TouréNorwich1 kiến tạo
    4A. BrooksA. BrooksNorwich1 kiến tạo
    5S. CareyS. CareyCharlton1 kiến tạo

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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