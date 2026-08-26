Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
34'
K. Joseph — kiến tạo J. Sarmiento
Middlesbrough
78'
W. Lankshear
Middlesbrough
87'
J. Sarmiento — kiến tạo A. Phillips
Middlesbrough
90+2'
I. Hutchinson — kiến tạo J. Senior
Doncaster
Thẻ phạt
45+1'
M. Peart-Harris (Foul)
Middlesbrough
46'
Neto Borges (Foul)
Middlesbrough
77'
G. Broadbent (Foul)
Doncaster
Đồ thị diễn biến
DoncasterHT 45'Middlesbrough
Thống kê trận đấu
DoncasterThống kêMiddlesbrough
Middlesbrough kiểm soát thế trận với 66% thời lượng cầm bóng; Middlesbrough vượt trội về số cú sút trúng đích (8).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Jeremy Sarmiento
Middlesbrough
1 bàn · 1 kiến tạo
Will Lankshear
Middlesbrough
1 bàn
Kyle Joseph
Middlesbrough
1 bàn
Ashley Phillips
Middlesbrough
1 kiến tạo · điểm 6.9
Luke Ayling
Middlesbrough
Điểm 7.9
Myles Peart-Harris
Middlesbrough
Điểm 7.6
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Middlesbrough
7.9
Jeremy SarmientoMOTM1 bàn · 1 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Doncaster
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Grant McCann
Middlesbrough
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Kim Hellberg
Dự bị
Doncaster
1 Tommy Simkin12 Neill Byrne39 Lincoln Pawlak8 George Broadbent4 Owen Bailey19 Jordan Thomas48 Ashton Swales9 Brandon Hanlan11 Leon Ayinde
Middlesbrough
1 Radek Vitek4 Ashley Phillips2 Callum Brittain10 Aidan Morris8 Riley McGree46 Finlay Cartwright42 Abdoulaye Kanté13 David Strelec7 Will Lankshear
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 34: K. Joseph lập công cho Middlesbrough (kiến tạo: J. Sarmiento)
Phút 78: W. Lankshear lập công cho Middlesbrough
Phút 87: J. Sarmiento lập công cho Middlesbrough (kiến tạo: A. Phillips)
Phút 92: I. Hutchinson lập công cho Doncaster (kiến tạo: J. Senior)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Doncaster · 1 thắng2 hòaMiddlesbrough · 2 thắng
13/08/2025
Middlesbrough
0 - 4
Doncaster
DON
27/07/2024
Doncaster
3 - 5
Middlesbrough
MID
01/02/2014
Doncaster
0 - 0
Middlesbrough
Hòa
26/10/2013
Middlesbrough
4 - 0
Doncaster
MID
18/04/2012
Middlesbrough
0 - 0
Doncaster
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
Doncaster
5 trận gần nhất
BHBHB
Middlesbrough
5 trận gần nhất
TBTTH
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)