Indonesia giành chiến thắng đậm 3-0 trước Đông Timor. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Phút 21: J. Fowler (Đông Timor) nhận thẻ đỏ, Đông Timor phải chơi thiếu người

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)