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    Thống kê trận đấu Đông Timor 0-3 Indonesia: Indonesia thắng đậm thuyết phục

    Đại Ngàn31/07/2026 18:52

    Indonesia giành chiến thắng đậm 3-0 trước Đông Timor. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    74'
    S. Pattynama — kiến tạo D. Pamungkas
    Indonesia
    78'
    T. Haye
    Indonesia
    81'
    M. Lee Baker — kiến tạo R. Oratmangoen
    Indonesia
    Thẻ phạt
    3'
    M. Hannan (Foul)
    Indonesia
    14'
    J. Fowler (Foul)
    Đông Timor
    21'
    J. Fowler (Foul)
    Đông Timor
    21'
    J. Fowler (Foul)
    Đông Timor
    69'
    E. Reijnders (Foul)
    Indonesia
    76'
    L. Farrugia (Foul)
    Đông Timor
    80'
    R. Oratmangoen (Foul)
    Indonesia
    Đồ thị diễn biến
    Đông TimorHT 45'Indonesia

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 21: J. Fowler (Đông Timor) nhận thẻ đỏ, Đông Timor phải chơi thiếu người
    Phút 74: S. Pattynama lập công cho Indonesia (kiến tạo: D. Pamungkas)
    Phút 78: T. Haye lập công cho Indonesia
    Phút 81: M. Lee Baker lập công cho Indonesia (kiến tạo: R. Oratmangoen)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu3 trận gần nhất
    Đông Timor · 0 thắng0 hòaIndonesia · 3 thắng
    30/01/2022
    Indonesia
    3 - 0
    Đông Timor
    IND
    27/01/2022
    Indonesia
    4 - 1
    Đông Timor
    IND
    13/11/2018
    Indonesia
    3 - 1
    Đông Timor
    IND

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Đông Timor
    5 trận gần nhất
    BBBTT
    4
    Trận
    2-0-2
    T-H-B
    6
    Ghi (TB 1.5)
    10
    Thủng lưới
    Indonesia
    5 trận gần nhất
    TTTTB
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    5
    Ghi (TB 5.0)
    1
    Thủng lưới
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Đông Timor 0-3 Indonesia: Indonesia thắng đậm thuyết phục
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