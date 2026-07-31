Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
74'
S. Pattynama — kiến tạo D. Pamungkas
Indonesia
81'
M. Lee Baker — kiến tạo R. Oratmangoen
Indonesia
Thẻ phạt
3'
M. Hannan (Foul)
Indonesia
14'
J. Fowler (Foul)
Đông Timor
21'
J. Fowler (Foul)
Đông Timor
21'
J. Fowler (Foul)
Đông Timor
69'
E. Reijnders (Foul)
Indonesia
76'
L. Farrugia (Foul)
Đông Timor
80'
R. Oratmangoen (Foul)
Indonesia
Đồ thị diễn biến
Đông TimorHT 45'Indonesia
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 21: J. Fowler (Đông Timor) nhận thẻ đỏ, Đông Timor phải chơi thiếu người
Phút 74: S. Pattynama lập công cho Indonesia (kiến tạo: D. Pamungkas)
Phút 78: T. Haye lập công cho Indonesia
Phút 81: M. Lee Baker lập công cho Indonesia (kiến tạo: R. Oratmangoen)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu3 trận gần nhất
Đông Timor · 0 thắng0 hòaIndonesia · 3 thắng
30/01/2022
Indonesia
3 - 0
Đông Timor
IND
27/01/2022
Indonesia
4 - 1
Đông Timor
IND
13/11/2018
Indonesia
3 - 1
Đông Timor
IND
Phong độ & thống kê mùa giải
Đông Timor
5 trận gần nhất
BBBTT
Indonesia
5 trận gần nhất
TTTTB
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)