Thống kê trận đấu Đông Timor 0-3 Indonesia: Indonesia thắng đậm thuyết phục

Indonesia giành chiến thắng đậm 3-0 trước Đông Timor. T. Haye là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.54. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.