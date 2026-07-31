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    Thống kê trận đấu Đông Timor 0-3 Indonesia: Indonesia thắng đậm thuyết phục

    Đại Ngàn31/07/2026 18:52

    Indonesia giành chiến thắng đậm 3-0 trước Đông Timor. T. Haye là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.54. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    74'
    Shayne Pattynama — kiến tạo Dony Tri Pamungkas
    Indonesia
    78'
    T. Haye
    Indonesia
    81'
    Mitchell Baker — kiến tạo Ragnar Oratmangoen
    Indonesia
    Thẻ phạt
    3'
    Rayhan Hannan
    Indonesia
    14'
    Jackson Fowler
    Đông Timor
    21'
    Jackson Fowler
    Đông Timor
    69'
    Eliano Reijnders
    Indonesia
    76'
    Liam Farrugia
    Đông Timor
    80'
    Ragnar Oratmangoen
    Indonesia
    Đồ thị diễn biến
    Đông TimorHT 45'Indonesia

    Thống kê trận đấu

    Đông TimorThống kêIndonesia
    38%
    Kiểm soát bóng
    62%
    4
    Dứt điểm
    20
    1
    Trúng đích
    8
    2
    Phạt góc
    6
    8
    Phạm lỗi
    14
    2
    Việt vị
    2
    5
    Thủ môn cứu thua
    1
    Indonesia kiểm soát thế trận với 62% thời lượng cầm bóng; Indonesia vượt trội về số cú sút trúng đích (8).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    T. Haye
    T. Haye
    Indonesia
    1 bàn
    M
    Mitchell Baker
    Indonesia
    1 bàn
    Shayne Pattynama
    Shayne Pattynama
    Indonesia
    1 bàn
    Ragnar Oratmangoen
    Ragnar Oratmangoen
    Indonesia
    1 kiến tạo
    Dony Tri Pamungkas
    Dony Tri Pamungkas
    Indonesia
    1 kiến tạo
    Jordi Amat
    Jordi Amat
    Indonesia
    Điểm 7.29

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Đông Timor
    6.73
    Olagar Malik
    6.36
    Claudio Osorio
    Indonesia
    8.54
    T. HayeMOTM1 bàn
    7.29
    Jordi Amat
    7.21
    Ivar Jenner
    7.1
    Tim Geypens
    6.9
    Marc Klok
    6.72
    Wahyu Prasetyo
    6.68
    Cahya Supriadi
    6.68
    Eliano Reijnders

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Đông Timor
    Sơ đồ 5-4-1
    Indonesia
    Sơ đồ 5-4-1
    1
    Dylan Niski
    2
    Jackson Pereira Fowler
    6
    João Manuel de Jesus Varudo Afon
    16
    Ryan Harris Jom
    18
    Olagar Malik
    17
    Liam Fernando Farrugia de Olivei
    9
    Joao Rangel
    8
    Claudio Osorio
    13
    Tristan Xavi Arrarte
    11
    Zenivio Morientes Gostavo Concei
    14
    Zion Plinio Daniel Bessie Cruz
    12
    Cahya Supriadi
    3
    Wahyu Prasetyo
    4
    Jordi Amat
    2
    Brian Fatari
    14
    Eliano Reijnders
    26
    Tim Geypens
    21
    Muhammad Rayhan Hannan
    23
    Marc Klok
    18
    Ivar Jenner
    19
    T. Haye
    9
    Mitchell Baker
    Dự bị
    Đông Timor
    4 Anizo Correia5 Juvito Moniz7 Luís Figo12 Alexandre Oscar Lima Quintao15 Palomito António Caffin Ribeiro19 Corsino Lemos20 Egidio Lurio21 Angenuco Viegas22 Vabio Canavaro Araújo Santos Pir
    Indonesia
    1 Nadeo Argawinata5 Rizky Ridho6 Sandy Walsh8 I Kadek Agung Widnyana10 Egy Maulana Vikri11 Ragnar Oratmangoen13 Beckham Putra Nugraha15 Saddil Ramdani16 Dony Tri Pamungkas

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 21: Jackson Fowler (Đông Timor) nhận thẻ đỏ, Đông Timor phải chơi thiếu người
    Phút 74: Shayne Pattynama lập công cho Indonesia (kiến tạo: Dony Tri Pamungkas)
    Phút 78: T. Haye lập công cho Indonesia
    Phút 81: Mitchell Baker lập công cho Indonesia (kiến tạo: Ragnar Oratmangoen)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Đông Timor · 0 thắng0 hòaIndonesia · 1 thắng
    13/11/2018
    Indonesia
    3 - 1
    Đông Timor
    IND

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Đông Timor
    5 trận gần nhất
    BBBTT
    3
    Trận
    0-0-3
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    12
    Thủng lưới
    Indonesia
    5 trận gần nhất
    TTTTB
    2
    Trận
    2-0-0
    T-H-B
    8
    Ghi (TB 4.0)
    1
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Indonesia2200+76TT
    2Singapore2200+36TT
    3Việt Nam1100+73T
    4TBC000000
    5Campuchia2002-50BB
    6Đông Timor3003-120BBB

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1Nguyễn Đình BắcNguyễn Đình BắcViệt Nam3 bàn
    2Paulo JosuéPaulo JosuéMalaysia3 bàn
    3Kakana KhamyokKakana KhamyokThái Lan2 bàn
    4Mathew Baker Mathew BakerIndonesia2 bàn
    5Than PaingThan PaingMyanmar2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1T. HayeT. HayeIndonesia3 kiến tạo
    2Nguyễn Quang HảiNguyễn Quang HảiViệt Nam2 kiến tạo
    3Sarach YooyenSarach YooyenThái Lan2 kiến tạo
    4Pavithran GunalanPavithran GunalanMalaysia2 kiến tạo
    5Ragnar OratmangoenRagnar OratmangoenIndonesia2 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Đông Timor 0-3 Indonesia: Indonesia thắng đậm thuyết phục
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