Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
74'
Shayne Pattynama — kiến tạo Dony Tri Pamungkas
Indonesia
81'
Mitchell Baker — kiến tạo Ragnar Oratmangoen
Indonesia
Thẻ phạt
69'
Eliano Reijnders
Indonesia
80'
Ragnar Oratmangoen
Indonesia
Đồ thị diễn biến
Đông TimorHT 45'Indonesia
Thống kê trận đấu
Đông TimorThống kêIndonesia
Indonesia kiểm soát thế trận với 62% thời lượng cầm bóng; Indonesia vượt trội về số cú sút trúng đích (8).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
T. Haye
Indonesia
1 bàn
M
Mitchell Baker
Indonesia
1 bàn
Shayne Pattynama
Indonesia
1 bàn
Ragnar Oratmangoen
Indonesia
1 kiến tạo
Dony Tri Pamungkas
Indonesia
1 kiến tạo
Jordi Amat
Indonesia
Điểm 7.29
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
6
João Manuel de Jesus Varudo Afon
17
Liam Fernando Farrugia de Olivei
11
Zenivio Morientes Gostavo Concei
14
Zion Plinio Daniel Bessie Cruz
Dự bị
Đông Timor
4 Anizo Correia5 Juvito Moniz7 Luís Figo12 Alexandre Oscar Lima Quintao15 Palomito António Caffin Ribeiro19 Corsino Lemos20 Egidio Lurio21 Angenuco Viegas22 Vabio Canavaro Araújo Santos Pir
Indonesia
1 Nadeo Argawinata5 Rizky Ridho6 Sandy Walsh8 I Kadek Agung Widnyana10 Egy Maulana Vikri11 Ragnar Oratmangoen13 Beckham Putra Nugraha15 Saddil Ramdani16 Dony Tri Pamungkas
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 21: Jackson Fowler (Đông Timor) nhận thẻ đỏ, Đông Timor phải chơi thiếu người
Phút 74: Shayne Pattynama lập công cho Indonesia (kiến tạo: Dony Tri Pamungkas)
Phút 78: T. Haye lập công cho Indonesia
Phút 81: Mitchell Baker lập công cho Indonesia (kiến tạo: Ragnar Oratmangoen)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Đông Timor · 0 thắng0 hòaIndonesia · 1 thắng
13/11/2018
Indonesia
3 - 1
Đông Timor
IND
Phong độ & thống kê mùa giải
Đông Timor
5 trận gần nhất
BBBTT
Indonesia
5 trận gần nhất
TTTTB
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Indonesia
|2
|2
|0
|0
|+7
|6
|TT
|2
|Singapore
|2
|2
|0
|0
|+3
|6
|TT
|3
|Việt Nam
|1
|1
|0
|0
|+7
|3
|T
|4
|TBC
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Campuchia
|2
|0
|0
|2
|-5
|0
|BB
|6
|Đông Timor
|3
|0
|0
|3
|-12
|0
|BBB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)