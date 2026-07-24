Thống kê trận đấu Đông Timor 0-7 Việt Nam: Việt Nam thắng đậm thuyết phục

Việt Nam giành chiến thắng đậm 7-0 trước Đông Timor. Quang Hai Nguyen là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.64. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.