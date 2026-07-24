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    Thống kê trận đấu Đông Timor 0-7 Việt Nam: Việt Nam thắng đậm thuyết phục

    Tuệ Nhân24/07/2026 22:22

    Việt Nam giành chiến thắng đậm 7-0 trước Đông Timor. Quang Hai Nguyen là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.64. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng7 bàn
    7'
    Hêndrio
    Việt Nam
    31'
    Dinh Bac Nguyen — kiến tạo Hoang Duc Nguyen
    Việt Nam
    41'
    Hêndrio — kiến tạo Quang Hai Nguyen
    Việt Nam
    43'
    Dinh Bac Nguyen — kiến tạo Quang Hai Nguyen
    Việt Nam
    45+1'
    Rafaelson — kiến tạo Van Vi Nguyen
    Việt Nam
    65'
    Dinh Bac Nguyen — kiến tạo Hoang Viet Anh Bui
    Việt Nam
    79'
    Quang Hai Nguyen(phản lưới)
    Việt Nam
    Thẻ phạt
    68'
    Eric Silva
    Đông Timor
    Đồ thị diễn biến
    Đông TimorHT 45'Việt Nam

    Thống kê trận đấu

    Đông TimorThống kêViệt Nam
    40%
    Kiểm soát bóng
    60%
    7
    Dứt điểm
    23
    0
    Trúng đích
    10
    2
    Phạt góc
    6
    4
    Phạm lỗi
    3
    1
    Việt vị
    7
    3
    Thủ môn cứu thua
    0
    Việt Nam kiểm soát thế trận với 60% thời lượng cầm bóng; Việt Nam vượt trội về số cú sút trúng đích (10).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Đ
    Đình Bắc Nguyễn
    Việt Nam
    4 bàn · 1 kiến tạo
    Hêndrio
    Hêndrio
    Việt Nam
    2 bàn
    Quang Hai Nguyen
    Quang Hai Nguyen
    Việt Nam
    1 bàn · 2 kiến tạo
    Rafaelson
    Rafaelson
    Việt Nam
    1 bàn
    Hoang Duc Nguyen
    Hoang Duc Nguyen
    Việt Nam
    1 kiến tạo · điểm 8.2
    Van Vi Nguyen
    Van Vi Nguyen
    Việt Nam
    1 kiến tạo · điểm 7.17

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Đông Timor
    5.31
    Luís Figo
    5.19
    Anizo Correia
    Việt Nam
    8.64
    Quang Hai NguyenMOTM1 bàn · 2 KT
    8.5
    Hêndrio2 bàn
    8.2
    Hoang Duc Nguyen1 KT
    7.77
    Rafaelson1 bàn
    7.34
    Thanh Chung Nguyen
    7.31
    Đoàn Văn Hậu
    7.17
    Van Vi Nguyen1 KT
    7.07
    Xuan Manh Pham
    6.96
    Tien Anh Truong
    6.64
    Patrik Le Giang

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Đông Timor
    Sơ đồ 5-3-2
    Việt Nam
    Sơ đồ 3-4-2-1
    1
    Dylan Niski
    3
    Eric Tomás Tam Silva
    4
    Anizo Correia
    6
    João Manuel de Jesus Varudo Afon
    7
    Luís Figo
    16
    Ryan Harris Jom
    23
    Oatnasio da Silva
    11
    Zenivio Morientes Gostavo Concei
    8
    Claudio Osorio
    9
    João Antonio Suares Rangel
    14
    Zion Plinio Daniel Bessie Cruz
    1
    Patrik Le Giang
    7
    Xuan Manh Pham
    16
    Thanh Chung Nguyen
    5
    Đoàn Văn Hậu
    15
    Tien Anh Truong
    19
    Quang Hai Nguyen
    14
    Hoang Duc Nguyen
    3
    Van Vi Nguyen
    10
    Hêndrio
    9
    Đình Bắc Nguyễn
    12
    Rafaelson
    Dự bị
    Đông Timor
    2 Jackson Pereira Fowler5 Juvito Moniz12 Alexandre Oscar Lima Quintao13 Tristan Xavi Arrarte15 Palomito António Caffin Ribeiro17 Liam Fernando Farrugia de Olivei18 Olagar Malik19 Alexandro Bakhito Corsino Lemos20 Egidio Lurio
    Việt Nam
    4 Quang Kiệt Đinh6 Nhật Minh Nguyễn8 Pham Thanh Long Le11 Minh Gia Bảo Khổng17 Gia Hưng Phạm18 Hai Long Nguyen20 Hoang Viet Anh Bui21 Trung Kiên Trần22 Việt Cường Nguyễn Trần

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 7: Hêndrio lập công cho Việt Nam
    Phút 31: Dinh Bac Nguyen lập công cho Việt Nam (kiến tạo: Hoang Duc Nguyen)
    Phút 41: Hêndrio lập công cho Việt Nam (kiến tạo: Quang Hai Nguyen)
    Phút 43: Dinh Bac Nguyen lập công cho Việt Nam (kiến tạo: Quang Hai Nguyen)
    Phút 46: Rafaelson lập công cho Việt Nam (kiến tạo: Van Vi Nguyen)
    Phút 65: Dinh Bac Nguyen lập công cho Việt Nam (kiến tạo: Hoang Viet Anh Bui)
    Phút 79: Quang Hai Nguyen phản lưới nhà, Việt Nam được hưởng bàn thắng

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Đông Timor
    5 trận gần nhất
    BTTB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi bàn
    0
    Thủng lưới
    Việt Nam
    5 trận gần nhất
    TTTT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi bàn
    0
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Singapore1100+13T
    2Indonesia000000
    3Việt Nam000000
    4Đông Timor000000
    5Campuchia1001-10B
    5TBC000000

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1Dinh Bac NguyenDinh Bac NguyenViệt Nam6 bàn
    2HêndrioHêndrioViệt Nam4 bàn
    3Oatnasio Da Silva GuterresOatnasio Da Silva GuterresĐông Timor2 bàn
    4RafaelsonRafaelsonViệt Nam2 bàn
    5Claudio OsorioClaudio OsorioĐông Timor1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Quang Hai NguyenQuang Hai NguyenViệt Nam4 kiến tạo
    2Hoang Duc NguyenHoang Duc NguyenViệt Nam2 kiến tạo
    3Hoang Viet Anh BuiHoang Viet Anh BuiViệt Nam2 kiến tạo
    4Van Vi NguyenVan Vi NguyenViệt Nam2 kiến tạo
    5Lionel TanLionel TanSingapore1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Đông Timor 0-7 Việt Nam: Việt Nam thắng đậm thuyết phục
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