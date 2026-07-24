Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng7 bàn
31'
Dinh Bac Nguyen — kiến tạo Hoang Duc Nguyen
Việt Nam
41'
Hêndrio — kiến tạo Quang Hai Nguyen
Việt Nam
43'
Dinh Bac Nguyen — kiến tạo Quang Hai Nguyen
Việt Nam
45+1'
Rafaelson — kiến tạo Van Vi Nguyen
Việt Nam
65'
Dinh Bac Nguyen — kiến tạo Hoang Viet Anh Bui
Việt Nam
79'
Quang Hai Nguyen(phản lưới)
Việt Nam
Đồ thị diễn biến
Đông TimorHT 45'Việt Nam
Thống kê trận đấu
Đông TimorThống kêViệt Nam
Việt Nam kiểm soát thế trận với 60% thời lượng cầm bóng; Việt Nam vượt trội về số cú sút trúng đích (10).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Đ
Đình Bắc Nguyễn
Việt Nam
4 bàn · 1 kiến tạo
Hêndrio
Việt Nam
2 bàn
Quang Hai Nguyen
Việt Nam
1 bàn · 2 kiến tạo
Rafaelson
Việt Nam
1 bàn
Hoang Duc Nguyen
Việt Nam
1 kiến tạo · điểm 8.2
Van Vi Nguyen
Việt Nam
1 kiến tạo · điểm 7.17
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Việt Nam
8.64
Quang Hai NguyenMOTM1 bàn · 2 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
6
João Manuel de Jesus Varudo Afon
11
Zenivio Morientes Gostavo Concei
9
João Antonio Suares Rangel
14
Zion Plinio Daniel Bessie Cruz
Dự bị
Đông Timor
2 Jackson Pereira Fowler5 Juvito Moniz12 Alexandre Oscar Lima Quintao13 Tristan Xavi Arrarte15 Palomito António Caffin Ribeiro17 Liam Fernando Farrugia de Olivei18 Olagar Malik19 Alexandro Bakhito Corsino Lemos20 Egidio Lurio
Việt Nam
4 Quang Kiệt Đinh6 Nhật Minh Nguyễn8 Pham Thanh Long Le11 Minh Gia Bảo Khổng17 Gia Hưng Phạm18 Hai Long Nguyen20 Hoang Viet Anh Bui21 Trung Kiên Trần22 Việt Cường Nguyễn Trần
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 7: Hêndrio lập công cho Việt Nam
Phút 31: Dinh Bac Nguyen lập công cho Việt Nam (kiến tạo: Hoang Duc Nguyen)
Phút 41: Hêndrio lập công cho Việt Nam (kiến tạo: Quang Hai Nguyen)
Phút 43: Dinh Bac Nguyen lập công cho Việt Nam (kiến tạo: Quang Hai Nguyen)
Phút 46: Rafaelson lập công cho Việt Nam (kiến tạo: Van Vi Nguyen)
Phút 65: Dinh Bac Nguyen lập công cho Việt Nam (kiến tạo: Hoang Viet Anh Bui)
Phút 79: Quang Hai Nguyen phản lưới nhà, Việt Nam được hưởng bàn thắng
Phong độ & thống kê mùa giải
Đông Timor
5 trận gần nhất
BTTB
Việt Nam
5 trận gần nhất
TTTT
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Singapore
|1
|1
|0
|0
|+1
|3
|T
|2
|Indonesia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Việt Nam
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Đông Timor
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Campuchia
|1
|0
|0
|1
|-1
|0
|B
|5
|TBC
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)