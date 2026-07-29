Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
40'
P. Mbong — kiến tạo F. Varela
Floriana
88'
J. Pellumbi — kiến tạo R. Ovouka
Drita
Thẻ phạt
120+1'
C. Zammit Lonardelli
Floriana
Đồ thị diễn biến
DritaHT 45'Floriana
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Drita
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Zekirija Ramadani
Floriana
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Daniel Portela
Dự bị
Drita
9 Arb Manaj26 Raddy Ovouka25 Altin Bytyçi24 William Baeten22 Laurit Behluli74 Eron Isufi28 Agan Mjaki4 Rron Broja93 Kemelho Nguena
Floriana
16 Chapi Romano11 Robert Murić80 Pablo Picón5 Gerrard Cann Rodgers21 Carlo Zammit Lonardelli8 Zachary Scerri27 Zyas Vella Newell20 Emerson Piscopo
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 40: P. Mbong lập công cho Floriana (kiến tạo: F. Varela)
Phút 88: J. Pellumbi lập công cho Drita (kiến tạo: R. Ovouka)
Phút 91: Kauan phản lưới nhà, Drita được hưởng bàn thắng
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Drita · 0 thắng1 hòaFloriana · 0 thắng
22/07/2026
Floriana
1 - 1
Drita
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
Drita
5 trận gần nhất
THBHB
Floriana
5 trận gần nhất
BHBTT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)