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    Thống kê trận đấu Drita 2-1 Floriana: Drita ngược dòng ngoạn mục

    Đại Ngàn29/07/2026 03:32

    Drita đã ngược dòng đánh bại Floriana 2-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    40'
    P. Mbong — kiến tạo F. Varela
    Floriana
    88'
    J. Pellumbi — kiến tạo R. Ovouka
    Drita
    91'
    Kauan(phản lưới)
    Drita
    Thẻ phạt
    14'
    M. Beerman
    Floriana
    33'
    I. Jashari
    Drita
    35'
    L. Balaj
    Drita
    52'
    A. Drina
    Floriana
    69'
    W. Baeten
    Drita
    71'
    Z. Ramadani
    Drita
    83'
    J. Pellumbi
    Drita
    84'
    K. Dervisagic
    Floriana
    90'
    B. Sheji
    Drita
    93'
    A. Dabiqaj
    Drita
    95'
    Z. Scerri
    Floriana
    95'
    A. Manaj
    Drita
    120+1'
    C. Zammit Lonardelli
    Floriana
    Đồ thị diễn biến
    DritaHT 45'Floriana

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Drita
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Zekirija Ramadani
    Floriana
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Daniel Portela
    1
    Faton Maloku
    2
    Besnik Krasniqi
    55
    Hajdin Salihu
    32
    Jorgo Pëllumbi
    3
    Blerton Sheji
    8
    Vesel Limaj
    77
    Kristal Abazaj
    14
    Albert Dabiqaj
    10
    Liridon Balaj
    19
    Blerim Krasniqi
    7
    Igball Jashari
    23
    Guilherme Cioletti
    17
    Owen Spiteri
    6
    Amar Drina
    4
    Kauan
    3
    Myles Beerman
    9
    Kenan Dervišagić
    14
    Alen Kurtalić
    12
    Dunstan Vella
    22
    Tomislav Gudelj
    10
    Fede Varela
    28
    Paul Mbong
    Dự bị
    Drita
    9 Arb Manaj26 Raddy Ovouka25 Altin Bytyçi24 William Baeten22 Laurit Behluli74 Eron Isufi28 Agan Mjaki4 Rron Broja93 Kemelho Nguena
    Floriana
    16 Chapi Romano11 Robert Murić80 Pablo Picón5 Gerrard Cann Rodgers21 Carlo Zammit Lonardelli8 Zachary Scerri27 Zyas Vella Newell20 Emerson Piscopo

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 40: P. Mbong lập công cho Floriana (kiến tạo: F. Varela)
    Phút 88: J. Pellumbi lập công cho Drita (kiến tạo: R. Ovouka)
    Phút 91: Kauan phản lưới nhà, Drita được hưởng bàn thắng

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Drita · 0 thắng1 hòaFloriana · 0 thắng
    22/07/2026
    Floriana
    1 - 1
    Drita
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Drita
    5 trận gần nhất
    THBHB
    Floriana
    5 trận gần nhất
    BHBTT
    1
    Trận
    0-1-0
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    1
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1N. NjieN. NjieGyori ETO FC2 bàn
    2RobertRobertFC Copenhagen2 bàn
    3Y. DemirY. DemirRapid Vienna1 bàn
    4M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen1 bàn
    5V. VaraksaV. VaraksaBate Borisov1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Ș. VlădoiuȘ. VlădoiuGyori ETO FC2 kiến tạo
    2Y. DemirY. DemirRapid Vienna1 kiến tạo
    3M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen1 kiến tạo
    4E. RusakovE. RusakovBate Borisov1 kiến tạo
    5J. TuominenJ. TuominenInter Turku1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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