Drita đã ngược dòng đánh bại Floriana 2-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Phút 91: Kauan phản lưới nhà, Drita được hưởng bàn thắng

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)