Thống kê trận đấu Drita 2-2 Inter Club d'Escaldes: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

Drita và Inter Club d'Escaldes chia điểm với tỷ số 2-2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.