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    Thống kê trận đấu Drita 2-2 Inter Club d'Escaldes: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

    Đại Ngàn21/08/2026 02:52

    Drita và Inter Club d'Escaldes chia điểm với tỷ số 2-2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    4'
    H. Salihu — kiến tạo W. Baeten
    Drita
    13'
    D. Berlanga — kiến tạo M. Pochettino
    Inter Club d'Escaldes
    42'
    B. Krasniqi — kiến tạo I. Jashari
    Drita
    56'
    David Lopez
    Inter Club d'Escaldes
    Thẻ phạt
    17'
    A. Bytyci
    Drita
    19'
    Soule
    Inter Club d'Escaldes
    23'
    A. H. Hernandez
    Inter Club d'Escaldes
    29'
    I. Jashari
    Drita
    39'
    J. Torres
    Inter Club d'Escaldes
    68'
    J. Diaz
    Inter Club d'Escaldes
    73'
    A. Otegui
    Inter Club d'Escaldes
    79'
    R. Broja
    Drita
    85'
    A. Sanchez
    Inter Club d'Escaldes
    Đồ thị diễn biến
    DritaHT 45'Inter Club d'Escaldes

    Thống kê trận đấu

    DritaThống kêInter Club d'Escaldes
    67%
    Kiểm soát bóng
    33%
    3
    Trúng đích
    1
    0
    Phạt góc
    2
    4
    Phạm lỗi
    12
    1
    Việt vị
    0
    Drita kiểm soát thế trận với 67% thời lượng cầm bóng, song không thể chuyển hóa thành chiến thắng.

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Drita
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Ardijan Nuhiji
    Inter Club d'Escaldes
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Felip Ortiz
    1
    Faton Maloku
    55
    Hajdin Salihu
    25
    Altin Bytyçi
    32
    Jorgo Pëllumbi
    26
    Raddy Ovouka
    24
    William Baeten
    8
    Vesel Limaj
    2
    Besnik Krasniqi
    93
    Kemelho Nguena
    7
    Igball Jashari
    19
    Blerim Krasniqi
    13
    Javier Díaz
    24
    Maurizio Pochettino
    2
    Anwar Habib Hernandez Martinez
    4
    Álex Sánchez
    3
    Jilmar Torres
    8
    David López
    14
    Antonio Otegui
    19
    Pablo Molina
    11
    Domi Berlanga
    9
    Faysal Chouaib
    31
    Soule
    Dự bị
    Drita
    74 Eron Isufi22 Laurit Behluli3 Blerton Sheji28 Agan Mjaki23 Eduard Rroca99 Mike Arthur4 Rron Broja10 Liridon Balaj9 Arb Manaj
    Inter Club d'Escaldes
    1 Juanda Terrádez17 Adrian Da Cunha21 Marc Rodríguez20 Marc Jurado6 Víctor Alonso7 Juan Camara23 Lamine Diaby70 Borja Arellano

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 4: H. Salihu lập công cho Drita (kiến tạo: W. Baeten)
    Phút 13: D. Berlanga lập công cho Inter Club d'Escaldes (kiến tạo: M. Pochettino)
    Phút 42: B. Krasniqi lập công cho Drita (kiến tạo: I. Jashari)
    Phút 56: David Lopez lập công cho Inter Club d'Escaldes

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Drita · 1 thắng0 hòaInter Club d'Escaldes · 0 thắng
    09/08/2020
    Vòng sơ loại
    Drita
    2 - 1
    Inter Club d'Escaldes
    DRI

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Drita
    5 trận gần nhất
    HTTTT
    4
    Trận
    3-1-0
    T-H-B
    12
    Ghi (TB 3.0)
    3
    Thủng lưới
    Inter Club d'Escaldes
    5 trận gần nhất
    HTTBH
    2
    Trận
    2-0-0
    T-H-B
    6
    Ghi (TB 3.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1K. BehrensK. BehrensFC Lugano5 bàn
    2Winsley Boteli MokangoWinsley Boteli MokangoFC Sion4 bàn
    3RobertRobertFC Copenhagen4 bàn
    4O. GloukhO. GloukhAjax4 bàn
    5Ricardo HortaRicardo HortaSC Braga3 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1R. NivokaziR. NivokaziFC Sion3 kiến tạo
    2S. BerghuisS. BerghuisAjax3 kiến tạo
    3B. BollaB. BollaRapid Vienna3 kiến tạo
    4M. ZanottiM. ZanottiFC Lugano3 kiến tạo
    5S. ØrjasæterS. ØrjasæterTwente3 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Drita 2-2 Inter Club d'Escaldes: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn
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