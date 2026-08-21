Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
4'
H. Salihu — kiến tạo W. Baeten
Drita
13'
D. Berlanga — kiến tạo M. Pochettino
Inter Club d'Escaldes
42'
B. Krasniqi — kiến tạo I. Jashari
Drita
56'
David Lopez
Inter Club d'Escaldes
Thẻ phạt
19'
Soule
Inter Club d'Escaldes
23'
A. H. Hernandez
Inter Club d'Escaldes
39'
J. Torres
Inter Club d'Escaldes
68'
J. Diaz
Inter Club d'Escaldes
73'
A. Otegui
Inter Club d'Escaldes
85'
A. Sanchez
Inter Club d'Escaldes
Đồ thị diễn biến
DritaHT 45'Inter Club d'Escaldes
Thống kê trận đấu
DritaThống kêInter Club d'Escaldes
Drita kiểm soát thế trận với 67% thời lượng cầm bóng, song không thể chuyển hóa thành chiến thắng.
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Drita
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Ardijan Nuhiji
Inter Club d'Escaldes
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Felip Ortiz
2
Anwar Habib Hernandez Martinez
Dự bị
Drita
74 Eron Isufi22 Laurit Behluli3 Blerton Sheji28 Agan Mjaki23 Eduard Rroca99 Mike Arthur4 Rron Broja10 Liridon Balaj9 Arb Manaj
Inter Club d'Escaldes
1 Juanda Terrádez17 Adrian Da Cunha21 Marc Rodríguez20 Marc Jurado6 Víctor Alonso7 Juan Camara23 Lamine Diaby70 Borja Arellano
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 4: H. Salihu lập công cho Drita (kiến tạo: W. Baeten)
Phút 13: D. Berlanga lập công cho Inter Club d'Escaldes (kiến tạo: M. Pochettino)
Phút 42: B. Krasniqi lập công cho Drita (kiến tạo: I. Jashari)
Phút 56: David Lopez lập công cho Inter Club d'Escaldes
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Drita · 1 thắng0 hòaInter Club d'Escaldes · 0 thắng
09/08/2020
Vòng sơ loại
Drita
2 - 1
Inter Club d'Escaldes
DRI
Phong độ & thống kê mùa giải
Drita
5 trận gần nhất
HTTTT
Inter Club d'Escaldes
5 trận gần nhất
HTTBH
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)