Thống kê trận đấu Dynamo Kyiv 1-0 Qarabag: M. Ponomarenko tỏa sáng, Dynamo Kyiv giành trọn 3 điểm Dynamo Kyiv vượt qua Qarabag với tỷ số 1-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Kết quả & diễn biến bàn thắng

Diễn biến bàn thắng 1 bàn 10' M. Ponomarenko Dynamo Kyiv

Thẻ phạt 14' V. Dubinchak (Holding) Dynamo Kyiv 81' T. Kedziora (Holding) Dynamo Kyiv 88' C. Makreckis (Roughing) Qarabag 90+4' Matheus Silva (Holding) Qarabag 90+6' M. Shaparenko (Holding) Dynamo Kyiv

Đồ thị diễn biến Dynamo Kyiv HT 45' Qarabag

Thống kê trận đấu

Dynamo Kyiv Thống kê Qarabag 39% Kiểm soát bóng 61% 3 Trúng đích 2 3 Phạt góc 11 17 Phạm lỗi 11 3 Việt vị 1

Qarabag kiểm soát thế trận với 61% thời lượng cầm bóng, nhưng Qarabag lại là đội phải nhận thất bại.

Đội hình ra sân

Đội hình ra sân Dynamo Kyiv Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Igor Kostyuk Qarabag Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Qurban Qurbanov 71 Vyacheslav Surkis 5 Oleksii Sych 94 Tomasz Kędziora 32 Taras Mykhavko 44 Vladyslav Dubinchak 6 Volodymyr Brazhko 15 Valentyn Rubchynskyi 39 Eduardo Guerrero 21 Justin Lonwijk 70 Bogdan Redushko 11 Matvii Ponomarenko 99 Mateusz Kochalski 25 Cebrail Makreckis 2 Matheus Silva 4 Bence Várkonyi 44 Elvin Cafarquliyev 35 Pedro Bicalho 8 Marko Janković 7 Jaly Mouaddib 10 Abdellah Zoubir 29 Renaldo Cephas 21 Olexiy Kashchuk Dự bị Dynamo Kyiv 18 Oleksandr Tymchyk 10 Mykola Shaparenko 9 Nazar Voloshyn 35 Ruslan Neshcheret 43 Ilya Olkhovyi 40 Kristian Bilovar 66 Aliou Thiare 8 Oleksandr Pikhalyonok 7 Andriy Yarmolenko Qarabag 20 Kady Borges 22 Musa Qurbanlı 1 Shakhrudin Magomedaliyev 23 Martin Zlomislić 55 Bədavi Hüseynov 5 Bruno Langa 13 Bahlul Mustafazada 88 Samuel Lobato 9 Joni Montiel

Những khoảnh khắc quyết định

Những khoảnh khắc quyết định Phút 10: M. Ponomarenko lập công cho Dynamo Kyiv Phút 88: C. Makreckis (Qarabag) nhận thẻ đỏ, Qarabag phải chơi thiếu người

Phong độ & thống kê mùa giải

Dynamo Kyiv 5 trận gần nhất T B B H T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Qarabag 5 trận gần nhất B H H T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới

Vua phá lưới & kiến tạo của giải

Vua phá lưới 1 O. Gloukh Ajax 4 bàn 2 K. Behrens FC Lugano 3 bàn 3 E. Kara Rapid Vienna 3 bàn 4 Robert FC Copenhagen 3 bàn 5 A. Jagusic Panathinaikos 2 bàn Kiến tạo hàng đầu 1 Emil Madsen FC Copenhagen 2 kiến tạo 2 K. Horváth Paks 2 kiến tạo 3 M. Fischer Austria Vienna 2 kiến tạo 4 M. Godts Ajax 2 kiến tạo 5 B. Bolla Rapid Vienna 2 kiến tạo