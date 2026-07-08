Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng1 bàn
10'
M. Ponomarenko
Dynamo Kyiv
Thẻ phạt
14'
V. Dubinchak (Holding)
Dynamo Kyiv
81'
T. Kedziora (Holding)
Dynamo Kyiv
88'
C. Makreckis (Roughing)
Qarabag
90+4'
Matheus Silva (Holding)
Qarabag
90+6'
M. Shaparenko (Holding)
Dynamo Kyiv
Đồ thị diễn biến
Dynamo KyivHT 45'Qarabag
Thống kê trận đấu
Dynamo KyivThống kêQarabag
Qarabag kiểm soát thế trận với 61% thời lượng cầm bóng, nhưng Qarabag lại là đội phải nhận thất bại.
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Dynamo Kyiv
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Igor Kostyuk
Qarabag
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Qurban Qurbanov
Dự bị
Dynamo Kyiv
18 Oleksandr Tymchyk10 Mykola Shaparenko9 Nazar Voloshyn35 Ruslan Neshcheret43 Ilya Olkhovyi40 Kristian Bilovar66 Aliou Thiare8 Oleksandr Pikhalyonok7 Andriy Yarmolenko
Qarabag
20 Kady Borges22 Musa Qurbanlı1 Shakhrudin Magomedaliyev23 Martin Zlomislić55 Bədavi Hüseynov5 Bruno Langa13 Bahlul Mustafazada88 Samuel Lobato9 Joni Montiel
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 10: M. Ponomarenko lập công cho Dynamo Kyiv
Phút 88: C. Makreckis (Qarabag) nhận thẻ đỏ, Qarabag phải chơi thiếu người
Phong độ & thống kê mùa giải
Dynamo Kyiv
5 trận gần nhất
TBBHT
Qarabag
5 trận gần nhất
BHHTT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)