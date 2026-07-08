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    Thống kê trận đấu Dynamo Kyiv 1-0 Qarabag: M. Ponomarenko tỏa sáng, Dynamo Kyiv giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn07/08/2026 01:57

    Dynamo Kyiv vượt qua Qarabag với tỷ số 1-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    10'
    M. Ponomarenko
    Dynamo Kyiv
    Thẻ phạt
    14'
    V. Dubinchak (Holding)
    Dynamo Kyiv
    81'
    T. Kedziora (Holding)
    Dynamo Kyiv
    88'
    C. Makreckis (Roughing)
    Qarabag
    90+4'
    Matheus Silva (Holding)
    Qarabag
    90+6'
    M. Shaparenko (Holding)
    Dynamo Kyiv
    Đồ thị diễn biến
    Dynamo KyivHT 45'Qarabag

    Thống kê trận đấu

    Dynamo KyivThống kêQarabag
    39%
    Kiểm soát bóng
    61%
    3
    Trúng đích
    2
    3
    Phạt góc
    11
    17
    Phạm lỗi
    11
    3
    Việt vị
    1
    Qarabag kiểm soát thế trận với 61% thời lượng cầm bóng, nhưng Qarabag lại là đội phải nhận thất bại.

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Dynamo Kyiv
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Igor Kostyuk
    Qarabag
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Qurban Qurbanov
    71
    Vyacheslav Surkis
    5
    Oleksii Sych
    94
    Tomasz Kędziora
    32
    Taras Mykhavko
    44
    Vladyslav Dubinchak
    6
    Volodymyr Brazhko
    15
    Valentyn Rubchynskyi
    39
    Eduardo Guerrero
    21
    Justin Lonwijk
    70
    Bogdan Redushko
    11
    Matvii Ponomarenko
    99
    Mateusz Kochalski
    25
    Cebrail Makreckis
    2
    Matheus Silva
    4
    Bence Várkonyi
    44
    Elvin Cafarquliyev
    35
    Pedro Bicalho
    8
    Marko Janković
    7
    Jaly Mouaddib
    10
    Abdellah Zoubir
    29
    Renaldo Cephas
    21
    Olexiy Kashchuk
    Dự bị
    Dynamo Kyiv
    18 Oleksandr Tymchyk10 Mykola Shaparenko9 Nazar Voloshyn35 Ruslan Neshcheret43 Ilya Olkhovyi40 Kristian Bilovar66 Aliou Thiare8 Oleksandr Pikhalyonok7 Andriy Yarmolenko
    Qarabag
    20 Kady Borges22 Musa Qurbanlı1 Shakhrudin Magomedaliyev23 Martin Zlomislić55 Bədavi Hüseynov5 Bruno Langa13 Bahlul Mustafazada88 Samuel Lobato9 Joni Montiel

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 10: M. Ponomarenko lập công cho Dynamo Kyiv
    Phút 88: C. Makreckis (Qarabag) nhận thẻ đỏ, Qarabag phải chơi thiếu người

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Dynamo Kyiv
    5 trận gần nhất
    TBBHT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Qarabag
    5 trận gần nhất
    BHHTT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1O. GloukhO. GloukhAjax4 bàn
    2K. BehrensK. BehrensFC Lugano3 bàn
    3E. KaraE. KaraRapid Vienna3 bàn
    4RobertRobertFC Copenhagen3 bàn
    5A. JagusicA. JagusicPanathinaikos2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen2 kiến tạo
    2K. HorváthK. HorváthPaks2 kiến tạo
    3M. FischerM. FischerAustria Vienna2 kiến tạo
    4M. GodtsM. GodtsAjax2 kiến tạo
    5B. BollaB. BollaRapid Vienna2 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Dynamo Kyiv 1-0 Qarabag: M. Ponomarenko tỏa sáng, Dynamo Kyiv giành trọn 3 điểm
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