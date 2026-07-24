Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng5 bàn
3'
Volodymyr Brazhko
Dynamo Kyiv
13'
Giannis Konstantelias — kiến tạo Andrija Zivkovic
PAOK
51'
Baptiste Santamaria — kiến tạo Giannis Konstantelias
PAOK
77'
Justin Lonwijk — kiến tạo Vitaliy Buyalskyi
Dynamo Kyiv
Thẻ phạt
46'
Matviy Ponomarenko
Dynamo Kyiv
63'
Giannis Konstantelias
PAOK
Đồ thị diễn biến
Dynamo KyivHT 45'PAOK
Thống kê trận đấu
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Giannis Konstantelias
PAOK
1 bàn · 1 kiến tạo
Volodymyr Brazhko
Dynamo Kyiv
1 bàn
Justin Lonwijk
Dynamo Kyiv
1 bàn
Baptiste Santamaria
PAOK
1 bàn
Christos Zafeiris
PAOK
1 bàn
Andrija Zivkovic
PAOK
1 kiến tạo · điểm 7.22
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Dynamo Kyiv
7.5
Volodymyr Brazhko1 bàn
7.11
Vitaliy Buyalskyi1 KT
PAOK
8.26
Giannis KonstanteliasMOTM1 bàn · 1 KT
7.34
Baptiste Santamaria1 bàn
7.3
Christos Zafeiris1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Dự bị
Dynamo Kyiv
7 Andriy Yarmolenko13 Maksym Korobov15 Valentyn Rubchynskyi21 Justin Lonwijk23 Navin Malysh29 Vitaliy Buyalskyi43 Ilya Olkhovyi66 Aliou Thiaré70 Bogdan Redushko
PAOK
2 Mady Camara6 Aritz Elustondo10 Dimitrios Pelkas11 Taison19 Alexander Jeremejeff21 Abdul Rahman Baba25 Konstantinos Thymianis41 Dimitrios Monastirlis52 Dimitrios Chatsidis
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 3: Volodymyr Brazhko lập công cho Dynamo Kyiv
Phút 13: Giannis Konstantelias lập công cho PAOK (kiến tạo: Andrija Zivkovic)
Phút 38: Christos Zafeiris lập công cho PAOK
Phút 51: Baptiste Santamaria lập công cho PAOK (kiến tạo: Giannis Konstantelias)
Phút 77: Justin Lonwijk lập công cho Dynamo Kyiv (kiến tạo: Vitaliy Buyalskyi )
Phong độ & thống kê mùa giải
Dynamo Kyiv
5 trận gần nhất
BHTHT
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)