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    Thống kê trận đấu Dynamo Kyiv 2-3 PAOK: PAOK ngược dòng ngoạn mục

    Tuệ Nhân24/07/2026 01:56

    PAOK đã ngược dòng đánh bại Dynamo Kyiv 3-2. Giannis Konstantelias là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.26. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng5 bàn
    3'
    Volodymyr Brazhko
    Dynamo Kyiv
    13'
    Giannis Konstantelias — kiến tạo Andrija Zivkovic
    PAOK
    38'
    Christos Zafeiris
    PAOK
    51'
    Baptiste Santamaria — kiến tạo Giannis Konstantelias
    PAOK
    77'
    Justin Lonwijk — kiến tạo Vitaliy Buyalskyi 
    Dynamo Kyiv
    Thẻ phạt
    46'
    Matviy Ponomarenko
    Dynamo Kyiv
    57'
    Pantelis Hatzidiakos
    PAOK
    63'
    Giannis Konstantelias
    PAOK
    88'
    Alexander Jeremejeff
    PAOK
    Đồ thị diễn biến
    Dynamo KyivHT 45'PAOK

    Thống kê trận đấu

    Dynamo KyivThống kêPAOK
    58%
    Kiểm soát bóng
    42%
    10
    Dứt điểm
    14
    5
    Trúng đích
    7
    2
    Phạt góc
    1
    10
    Phạm lỗi
    13
    1
    Việt vị
    1
    4
    Thủ môn cứu thua
    3

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Giannis Konstantelias
    Giannis Konstantelias
    PAOK
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Volodymyr Brazhko
    Volodymyr Brazhko
    Dynamo Kyiv
    1 bàn
    Justin Lonwijk
    Justin Lonwijk
    Dynamo Kyiv
    1 bàn
    Baptiste Santamaria
    Baptiste Santamaria
    PAOK
    1 bàn
    Christos Zafeiris
    Christos Zafeiris
    PAOK
    1 bàn
    Andrija Zivkovic
    Andrija Zivkovic
    PAOK
    1 kiến tạo · điểm 7.22

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Dynamo Kyiv
    7.5
    Volodymyr Brazhko1 bàn
    7.37
    Justin Lonwijk1 bàn
    7.11
    Vitaliy Buyalskyi1 KT
    6.73
    Bogdan Redushko
    6.68
    Andriy Yarmolenko
    6.64
    Ruslan Neshcheret
    6.64
    Eduardo Guerrero
    6.57
    Mykola Shaparenko
    6.51
    Taras Mykhavko
    6.51
    Kristian Bilovar
    6.47
    Vladyslav Dubinchak
    6.4
    Oleksandr Pikhalyonok
    6.4
    Tomasz Kędziora
    6.33
    Nazar Voloshyn
    6.07
    Matviy Ponomarenko
    PAOK
    8.26
    Giannis KonstanteliasMOTM1 bàn · 1 KT
    7.49
    Taison
    7.34
    Baptiste Santamaria1 bàn
    7.3
    Christos Zafeiris1 bàn
    7.22
    Andrija Zivkovic1 KT
    6.73
    Mady Camara
    6.61
    Alexander Jeremejeff
    6.59
    Anestis Mythou
    6.58
    Jiri Pavlenka
    6.58
    Giannis Michailidis
    6.56
    Jonathan Gómez
    6.49
    Dimitrios Chatsidis
    6.45
    Jonjoe Kenny
    6.45
    Aritz Elustondo
    6.36
    Taha Ali
    6.29
    Pantelis Hatzidiakos

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Dynamo Kyiv
    Sơ đồ 4-3-3
    PAOK
    Sơ đồ 4-2-3-1
    35
    Ruslan Neshcheret
    94
    Tomasz Kędziora
    40
    Kristian Bilovar
    32
    Taras Mykhavko
    44
    Vladyslav Dubinchak
    8
    Oleksandr Pikhalyonok
    6
    Volodymyr Brazhko
    10
    Mykola Shaparenko
    9
    Nazar Voloshyn
    11
    Matviy Ponomarenko
    39
    Eduardo Guerrero
    1
    Jiri Pavlenka
    3
    Jonjoe Kenny
    4
    Pantelis Hatzidiakos
    5
    Giannis Michailidis
    18
    Jonathan Gómez
    7
    Baptiste Santamaria
    20
    Christos Zafeiris
    14
    Andrija Zivkovic
    65
    Giannis Konstantelias
    22
    Taha Ali
    56
    Anestis Mythou
    Dự bị
    Dynamo Kyiv
    7 Andriy Yarmolenko13 Maksym Korobov15 Valentyn Rubchynskyi21 Justin Lonwijk23 Navin Malysh29 Vitaliy Buyalskyi43 Ilya Olkhovyi66 Aliou Thiaré70 Bogdan Redushko
    PAOK
    2 Mady Camara6 Aritz Elustondo10 Dimitrios Pelkas11 Taison19 Alexander Jeremejeff21 Abdul Rahman Baba25 Konstantinos Thymianis41 Dimitrios Monastirlis52 Dimitrios Chatsidis

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 3: Volodymyr Brazhko lập công cho Dynamo Kyiv
    Phút 13: Giannis Konstantelias lập công cho PAOK (kiến tạo: Andrija Zivkovic)
    Phút 38: Christos Zafeiris lập công cho PAOK
    Phút 51: Baptiste Santamaria lập công cho PAOK (kiến tạo: Giannis Konstantelias)
    Phút 77: Justin Lonwijk lập công cho Dynamo Kyiv (kiến tạo: Vitaliy Buyalskyi )

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Dynamo Kyiv
    5 trận gần nhất
    BHTHT
    PAOK
    5 trận gần nhất
    TBTTT
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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