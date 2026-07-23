Thống kê trận đấu Egnatia Rrogozhinë 3-3 Celje: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

Egnatia Rrogozhinë và Celje chia điểm với tỷ số 3-3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.