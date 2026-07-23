Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng6 bàn
7'
E. Bitri — kiến tạo A. Kryeziu
Egnatia Rrogozhinë
45'
M. Kvesic — kiến tạo S. Seslar
Celje
54'
A. Kucys — kiến tạo L. Koutris
Celje
58'
Fernando Medeiros — kiến tạo D. Adjessa
Egnatia Rrogozhinë
78'
I. Diabate — kiến tạo Fernando Medeiros
Egnatia Rrogozhinë
Thẻ phạt
56'
E. Sota (Holding)
Egnatia Rrogozhinë
61'
N. Dede
Egnatia Rrogozhinë
71'
P. Daniel (Roughing)
Celje
73'
A. Xhemajli (Roughing)
Egnatia Rrogozhinë
Đồ thị diễn biến
Egnatia RrogozhinëHT 45'Celje
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Egnatia Rrogozhinë
Sơ đồ 3-5-2 · HLV Nevil Dede
Celje
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Vitor Campelos
Dự bị
Egnatia Rrogozhinë
2 Daniel Adjessa1 Levan Tandilashvili12 Bruno Puja16 Edison Ndreca24 Numan Ajetovikj55 Geralb Smajli6 Albano Aleksi8 Ibrahim Diabaté77 Ildi Gruda
Celje
2 Pijus Širvys17 Andrej Kotnik12 Luka Kolar23 Žiga Frelih6 Artemijus Tutyškinas27 Ivan Ćalušić7 Florjan Jevsenak19 Mark Zabukovnik25 Veton Tusha
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 7: E. Bitri lập công cho Egnatia Rrogozhinë (kiến tạo: A. Kryeziu)
Phút 45: M. Kvesic lập công cho Celje (kiến tạo: S. Seslar)
Phút 54: A. Kucys lập công cho Celje (kiến tạo: L. Koutris)
Phút 58: Fernando Medeiros lập công cho Egnatia Rrogozhinë (kiến tạo: D. Adjessa)
Phút 66: M. Kvesic lập công cho Celje
Phút 78: I. Diabate lập công cho Egnatia Rrogozhinë (kiến tạo: Fernando Medeiros)
Phong độ & thống kê mùa giải
Egnatia Rrogozhinë
5 trận gần nhất
HTHTT
Celje
5 trận gần nhất
HHHTH
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)