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    Thống kê trận đấu Egnatia Rrogozhinë 3-3 Celje: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

    Tuệ Nhân23/07/2026 03:57

    Egnatia Rrogozhinë và Celje chia điểm với tỷ số 3-3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng6 bàn
    7'
    E. Bitri — kiến tạo A. Kryeziu
    Egnatia Rrogozhinë
    45'
    M. Kvesic — kiến tạo S. Seslar
    Celje
    54'
    A. Kucys — kiến tạo L. Koutris
    Celje
    58'
    Fernando Medeiros — kiến tạo D. Adjessa
    Egnatia Rrogozhinë
    66'
    M. Kvesic
    Celje
    78'
    I. Diabate — kiến tạo Fernando Medeiros
    Egnatia Rrogozhinë
    Thẻ phạt
    56'
    E. Sota (Holding)
    Egnatia Rrogozhinë
    61'
    N. Dede
    Egnatia Rrogozhinë
    71'
    P. Daniel (Roughing)
    Celje
    73'
    A. Xhemajli (Roughing)
    Egnatia Rrogozhinë
    Đồ thị diễn biến
    Egnatia RrogozhinëHT 45'Celje

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Egnatia Rrogozhinë
    Sơ đồ 3-5-2 · HLV Nevil Dede
    Celje
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Vitor Campelos
    98
    Mario Dajsinani
    28
    Eljon Sota
    33
    Eneo Bitri
    19
    Arbenit Xhemajli
    22
    Guillem Jaime
    20
    Karim Loukili
    17
    Altin Kryeziu
    7
    Fernando Medeiros
    29
    Andrey Yago
    9
    Soumaila Bakayoko
    10
    Alessandro Albanese
    1
    Žan-Luk Leban
    20
    Alpha Diounkou
    3
    Damjan Vuklišević
    4
    Darko Hrka
    33
    Leonardo Koutris
    91
    Yaya Dukuly
    13
    Papa Daniel
    8
    Mario Kvesić
    11
    Milot Avdyli
    10
    Svit Sešlar
    47
    Armandas Kučys
    Dự bị
    Egnatia Rrogozhinë
    2 Daniel Adjessa1 Levan Tandilashvili12 Bruno Puja16 Edison Ndreca24 Numan Ajetovikj55 Geralb Smajli6 Albano Aleksi8 Ibrahim Diabaté77 Ildi Gruda
    Celje
    2 Pijus Širvys17 Andrej Kotnik12 Luka Kolar23 Žiga Frelih6 Artemijus Tutyškinas27 Ivan Ćalušić7 Florjan Jevsenak19 Mark Zabukovnik25 Veton Tusha

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 7: E. Bitri lập công cho Egnatia Rrogozhinë (kiến tạo: A. Kryeziu)
    Phút 45: M. Kvesic lập công cho Celje (kiến tạo: S. Seslar)
    Phút 54: A. Kucys lập công cho Celje (kiến tạo: L. Koutris)
    Phút 58: Fernando Medeiros lập công cho Egnatia Rrogozhinë (kiến tạo: D. Adjessa)
    Phút 66: M. Kvesic lập công cho Celje
    Phút 78: I. Diabate lập công cho Egnatia Rrogozhinë (kiến tạo: Fernando Medeiros)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Egnatia Rrogozhinë
    5 trận gần nhất
    HTHTT
    2
    Trận
    1-1-0
    T-H-B
    7
    Ghi (TB 3.5)
    2
    Thủng lưới
    Celje
    5 trận gần nhất
    HHHTH
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1V. SlivkaV. SlivkaKauno Žalgiris2 bàn
    2ReinaldoReinaldoLevski Sofia2 bàn
    3P. WålemarkP. WålemarkLech Poznan2 bàn
    4D. WattsD. WattsShamrock Rovers1 bàn
    5D. HafsteinssonHafsteinssonVikingur Reykjavik1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1D. WattsD. WattsShamrock Rovers2 kiến tạo
    2L. BalajL. BalajDrita2 kiến tạo
    3D. HafsteinssonHafsteinssonVikingur Reykjavik1 kiến tạo
    4G. SigurðssonG. SigurðssonVikingur Reykjavik1 kiến tạo
    5J. ByrneJ. ByrneShamrock Rovers1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Egnatia Rrogozhinë 3-3 Celje: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn
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