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    Thống kê trận đấu Egnatia Rrogozhinë 6-1 Petrocub: Egnatia Rrogozhinë thắng đậm thuyết phục

    Tuệ Nhân16/07/2026 03:53

    Egnatia Rrogozhinë giành chiến thắng đậm 6-1 trước Petrocub. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng7 bàn
    2'
    E. Bitri — kiến tạo S. Bakayoko
    Egnatia Rrogozhinë
    30'
    A. Albanese — kiến tạo G. Jaime
    Egnatia Rrogozhinë
    44'
    M. Platica(phản lưới)
    Egnatia Rrogozhinë
    58'
    A. Yago — kiến tạo Fernando Medeiros
    Egnatia Rrogozhinë
    63'
    N. Rotaru — kiến tạo I. Jardan
    Petrocub
    84'
    S. Bakayoko — kiến tạo I. Gruda
    Egnatia Rrogozhinë
    90'
    I. Gruda — kiến tạo Fernando Medeiros
    Egnatia Rrogozhinë
    Thẻ phạt
    33'
    P. Popescu (Foul)
    Petrocub
    83'
    G. Smajli (Diving)
    Egnatia Rrogozhinë
    86'
    N. Ajetovikj (Tripping)
    Egnatia Rrogozhinë
    89'
    O. David (Foul)
    Petrocub
    90+1'
    I. Gruda (Unsportsmanlike conduct)
    Egnatia Rrogozhinë
    Đồ thị diễn biến
    Egnatia RrogozhinëHT 45'Petrocub

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Egnatia Rrogozhinë
    Sơ đồ 5-3-2 · HLV Nevil Dede
    Petrocub
    Sơ đồ 5-3-2 · HLV Shota Makharadze
    98
    Mario Dajsinani
    22
    Guillem Jaime
    28
    Eljon Sota
    33
    Eneo Bitri
    19
    Arbenit Xhemajli
    29
    Andrey Yago
    17
    Altin Kryeziu
    7
    Fernando Medeiros
    20
    Karim Loukili
    10
    Alessandro Albanese
    9
    Soumaila Bakayoko
    12
    Cristian Avram
    90
    Ion Jardan
    3
    Catalin Cucos
    44
    Jessie Guera Djou
    2
    Pascari Vlad
    11
    Sergiu Plătică
    37
    Dan Pușcaș
    5
    Mihail Platica
    7
    Marius Iosipoi
    15
    Petru Popescu
    19
    Rotaru Nicolae
    Dự bị
    Egnatia Rrogozhinë
    24 Numan Ajetovikj8 Ibrahim Diabaté77 Ildi Gruda1 Levan Tandilashvili12 Bruno Puja16 Edison Ndreca55 Geralb Smajli2 Daniel Adjessa99 Jurguens Montenegro
    Petrocub
    66 Ion Borș24 Ovidiu David25 Ilie Botnari13 Maxim Cojocaru23 Mihai Lupan1 Silviu Șmalenea31 Victor Dodon8 Dumitru Demian92 Pavel Nazari

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 2: E. Bitri lập công cho Egnatia Rrogozhinë (kiến tạo: S. Bakayoko)
    Phút 30: A. Albanese lập công cho Egnatia Rrogozhinë (kiến tạo: G. Jaime)
    Phút 44: M. Platica phản lưới nhà, Egnatia Rrogozhinë được hưởng bàn thắng
    Phút 58: A. Yago lập công cho Egnatia Rrogozhinë (kiến tạo: Fernando Medeiros)
    Phút 63: N. Rotaru lập công cho Petrocub (kiến tạo: I. Jardan)
    Phút 84: S. Bakayoko lập công cho Egnatia Rrogozhinë (kiến tạo: I. Gruda)
    Phút 90: I. Gruda lập công cho Egnatia Rrogozhinë (kiến tạo: Fernando Medeiros)
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Egnatia Rrogozhinë 6-1 Petrocub: Egnatia Rrogozhinë thắng đậm thuyết phục
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