Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng7 bàn
2'
E. Bitri — kiến tạo S. Bakayoko
Egnatia Rrogozhinë
30'
A. Albanese — kiến tạo G. Jaime
Egnatia Rrogozhinë
44'
M. Platica(phản lưới)
Egnatia Rrogozhinë
58'
A. Yago — kiến tạo Fernando Medeiros
Egnatia Rrogozhinë
63'
N. Rotaru — kiến tạo I. Jardan
Petrocub
84'
S. Bakayoko — kiến tạo I. Gruda
Egnatia Rrogozhinë
90'
I. Gruda — kiến tạo Fernando Medeiros
Egnatia Rrogozhinë
Thẻ phạt
33'
P. Popescu (Foul)
Petrocub
83'
G. Smajli (Diving)
Egnatia Rrogozhinë
86'
N. Ajetovikj (Tripping)
Egnatia Rrogozhinë
90+1'
I. Gruda (Unsportsmanlike conduct)
Egnatia Rrogozhinë
Đồ thị diễn biến
Egnatia RrogozhinëHT 45'Petrocub
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Egnatia Rrogozhinë
Sơ đồ 5-3-2 · HLV Nevil Dede
Petrocub
Sơ đồ 5-3-2 · HLV Shota Makharadze
Dự bị
Egnatia Rrogozhinë
24 Numan Ajetovikj8 Ibrahim Diabaté77 Ildi Gruda1 Levan Tandilashvili12 Bruno Puja16 Edison Ndreca55 Geralb Smajli2 Daniel Adjessa99 Jurguens Montenegro
Petrocub
66 Ion Borș24 Ovidiu David25 Ilie Botnari13 Maxim Cojocaru23 Mihai Lupan1 Silviu Șmalenea31 Victor Dodon8 Dumitru Demian92 Pavel Nazari
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 2: E. Bitri lập công cho Egnatia Rrogozhinë (kiến tạo: S. Bakayoko)
Phút 30: A. Albanese lập công cho Egnatia Rrogozhinë (kiến tạo: G. Jaime)
Phút 44: M. Platica phản lưới nhà, Egnatia Rrogozhinë được hưởng bàn thắng
Phút 58: A. Yago lập công cho Egnatia Rrogozhinë (kiến tạo: Fernando Medeiros)
Phút 63: N. Rotaru lập công cho Petrocub (kiến tạo: I. Jardan)
Phút 84: S. Bakayoko lập công cho Egnatia Rrogozhinë (kiến tạo: I. Gruda)
Phút 90: I. Gruda lập công cho Egnatia Rrogozhinë (kiến tạo: Fernando Medeiros)
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)