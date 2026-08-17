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    Thống kê trận đấu Espanyol 3-0 Levante: Espanyol thắng đậm thuyết phục

    Đại Ngàn17/08/2026 02:01

    Espanyol giành chiến thắng đậm 3-0 trước Levante. Roberto Fernández là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.09. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    5'
    Roberto Fernández
    Espanyol
    40'
    Roberto Fernández — kiến tạo Javi Hernández
    Espanyol
    80'
    Tyrhys Dolan — kiến tạo Rafel Bauzà
    Espanyol
    Thẻ phạt
    37'
    Urko González de Zárate
    Espanyol
    63'
    Álex Calatrava
    Espanyol
    68'
    Javi Hernández
    Espanyol
    Đồ thị diễn biến
    EspanyolHT 45'Levante

    Thống kê trận đấu

    EspanyolThống kêLevante
    54%
    Kiểm soát bóng
    46%
    16
    Dứt điểm
    4
    6
    Trúng đích
    0
    0
    Phạt góc
    1
    17
    Phạm lỗi
    7
    1
    Việt vị
    1
    0
    Thủ môn cứu thua
    3
    Espanyol vượt trội về số cú sút trúng đích (6).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Roberto Fernández
    Roberto Fernández
    Espanyol
    2 bàn
    Tyrhys Dolan
    Tyrhys Dolan
    Espanyol
    1 bàn
    Javi Hernández
    Javi Hernández
    Espanyol
    1 kiến tạo · điểm 7.42
    Rafel Bauzà
    Rafel Bauzà
    Espanyol
    1 kiến tạo · điểm 6.81

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Espanyol
    8.09
    Roberto FernándezMOTM2 bàn
    7.42
    Javi Hernández1 KT
    7.28
    Tyrhys Dolan1 bàn
    7.16
    Roger Hinojo
    7.13
    Unai Núñez
    7.05
    Omar El Hilali
    6.96
    Marko Dmitrovic
    6.9
    Urko González de Zárate
    6.84
    Álex Calatrava
    6.83
    Edu Expósito
    6.81
    Rafel Bauzà1 KT
    6.79
    Pol Lozano
    6.75
    Pere Milla
    6.71
    Clemens Riedel
    6.59
    Jofre Carreras
    Levante
    7.19
    Nacho Pérez
    6.93
    Adrián Dela
    6.79
    Aïssa Mandi
    6.78
    Iván Romero
    6.49
    Enzo Bardeli
    6.45
    Carlos Álvarez
    6.43
    Paco Cortés
    6.42
    Karl Etta Eyong
    6.36
    Oriol Rey
    6.33
    Jon Ander Olasagasti
    6.3
    Kareem Tunde
    6.26
    Víctor García
    6.2
    Jeremy Toljan
    6.19
    Mathew Ryan
    6.16
    Manu Sánchez

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Espanyol
    Sơ đồ 4-2-3-1
    Levante
    Sơ đồ 4-2-3-1
    13
    Marko Dmitrovic
    23
    Omar El Hilali
    5
    Clemens Riedel
    14
    Unai Núñez
    29
    Roger Hinojo
    4
    Urko González de Zárate
    8
    Edu Expósito
    22
    Álex Calatrava
    28
    Javi Hernández
    24
    Tyrhys Dolan
    9
    Roberto Fernández
    13
    Mathew Ryan
    29
    Nacho Pérez
    4
    Adrián Dela
    2
    Aïssa Mandi
    23
    Manu Sánchez
    8
    Jon Ander Olasagasti
    20
    Oriol Rey
    17
    Víctor García
    10
    Carlos Álvarez
    27
    Paco Cortés
    9
    Iván Romero
    Dự bị
    Espanyol
    1 Ángel Fortuño3 Quilindschy Hartman10 Pol Lozano11 Pere Milla16 Vanja Drkusic17 Jofre Carreras18 Marcos Fernández20 Gabriel Moscardo26 Rafel Bauzà
    Levante
    1 Pablo Campos14 Jorge Cabello18 Enzo Bardeli19 Kareem Tunde21 Karl Etta Eyong22 Jeremy Toljan33 Marc Santos34 Manel Usedo Domingo36 Igor Galdin

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 5: Roberto Fernández lập công cho Espanyol
    Phút 40: Roberto Fernández lập công cho Espanyol (kiến tạo: Javi Hernández)
    Phút 80: Tyrhys Dolan lập công cho Espanyol (kiến tạo: Rafel Bauzà)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
    Espanyol · 0 thắng2 hòaLevante · 0 thắng
    28/04/2026
    Espanyol
    0 - 0
    Levante
    Hòa
    11/01/2026
    Levante
    1 - 1
    Espanyol
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Espanyol
    5 trận gần nhất
    THTTB
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    3
    Ghi (TB 3.0)
    0
    Thủng lưới
    Levante
    5 trận gần nhất
    BBTTT
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    3
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Deportivo Alavés1100+33T
    2Espanyol1100+33T
    3Sevilla1100+13T
    18Rayo Vallecano1001-10B
    19Levante1001-30B
    20Getafe1001-30B

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1Roberto FernándezRoberto FernándezEspanyol4 bàn
    2Tyrhys DolanTyrhys DolanEspanyol2 bàn
    3Mariano DíazMariano DíazDeportivo Alavés1 bàn
    4Mikel RodriguezMikel RodriguezDeportivo Alavés1 bàn
    5Peque FernándezPeque FernándezSevilla1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Mariano DíazMariano DíazDeportivo Alavés2 kiến tạo
    2Javi HernándezJavi HernándezEspanyol2 kiến tạo
    3Rafel BauzàRafel BauzàEspanyol2 kiến tạo
    4Georges MikautadzeGeorges MikautadzeVillarreal1 kiến tạo
    5Alberto MoleiroAlberto MoleiroVillarreal1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Espanyol 3-0 Levante: Espanyol thắng đậm thuyết phục
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