Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
5'
Roberto Fernández
Espanyol
40'
Roberto Fernández — kiến tạo Javi Hernández
Espanyol
80'
Tyrhys Dolan — kiến tạo Rafel Bauzà
Espanyol
Thẻ phạt
37'
Urko González de Zárate
Espanyol
Đồ thị diễn biến
EspanyolHT 45'Levante
Thống kê trận đấu
Espanyol vượt trội về số cú sút trúng đích (6).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Roberto Fernández
Espanyol
2 bàn
Tyrhys Dolan
Espanyol
1 bàn
Javi Hernández
Espanyol
1 kiến tạo · điểm 7.42
Rafel Bauzà
Espanyol
1 kiến tạo · điểm 6.81
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Espanyol
8.09
Roberto FernándezMOTM2 bàn
6.9
Urko González de Zárate
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Dự bị
Espanyol
1 Ángel Fortuño3 Quilindschy Hartman10 Pol Lozano11 Pere Milla16 Vanja Drkusic17 Jofre Carreras18 Marcos Fernández20 Gabriel Moscardo26 Rafel Bauzà
Levante
1 Pablo Campos14 Jorge Cabello18 Enzo Bardeli19 Kareem Tunde21 Karl Etta Eyong22 Jeremy Toljan33 Marc Santos34 Manel Usedo Domingo36 Igor Galdin
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 5: Roberto Fernández lập công cho Espanyol
Phút 40: Roberto Fernández lập công cho Espanyol (kiến tạo: Javi Hernández)
Phút 80: Tyrhys Dolan lập công cho Espanyol (kiến tạo: Rafel Bauzà)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
Espanyol · 0 thắng2 hòaLevante · 0 thắng
28/04/2026
Espanyol
0 - 0
Levante
Hòa
11/01/2026
Levante
1 - 1
Espanyol
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
Espanyol
5 trận gần nhất
THTTB
Levante
5 trận gần nhất
BBTTT
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Deportivo Alavés
|1
|1
|0
|0
|+3
|3
|T
|2
|Espanyol
|1
|1
|0
|0
|+3
|3
|T
|3
|Sevilla
|1
|1
|0
|0
|+1
|3
|T
|…
|18
|Rayo Vallecano
|1
|0
|0
|1
|-1
|0
|B
|19
|Levante
|1
|0
|0
|1
|-3
|0
|B
|20
|Getafe
|1
|0
|0
|1
|-3
|0
|B
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)