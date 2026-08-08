Thống kê trận đấu Estoril 1-1 Famalicao: Hai đội chia điểm

Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
32'
G. Koutsias — kiến tạo Gil Dias
Famalicao
72'
Y. Begraoui — kiến tạo P. Carvalho
Estoril
Đồ thị diễn biến
EstorilHT 45'Famalicao
Thống kê trận đấu
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Yanis Begraoui
Estoril
1 bàn
Georgios Koutsias
Famalicao
1 bàn
Pedro Carvalho
Estoril
1 kiến tạo · điểm 7.2
Gil Dias
Famalicao
1 kiến tạo · điểm 6.2
Sorriso
Famalicao
Điểm 7.2
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Estoril
7.9
Yanis BegraouiMOTM1 bàn
Famalicao
6.6
Georgios Koutsias1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Estoril
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Vasco Matos
Famalicao
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Carlos Carvalhal
Dự bị
Estoril
16 Martin Turk31 Diogo Dias22 Pedro Carvalho55 Tiago Parente18 Gonçalo Costa42 Jordan Arnolin80 Luis Gomes6 Jandro Orellana90 Tiago Brito
Famalicao
1 Ivan Zlobin5 Leny Meyer30 Vojin Serafimović36 Matheus Mattara2 Gustavo García11 Óscar Aranda8 Marcos Peña21 Tamás Szűcs19 Paulo Moreira
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 32: G. Koutsias lập công cho Famalicao (kiến tạo: Gil Dias)
Phút 72: Y. Begraoui lập công cho Estoril (kiến tạo: P. Carvalho)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Estoril · 1 thắng0 hòaFamalicao · 4 thắng
26/04/2026
Estoril
0 - 1
Famalicao
FAM
14/12/2025
Famalicao
4 - 0
Estoril
FAM
23/11/2025
Vòng 1/16
Estoril
1 - 2
Famalicao
FAM
12/04/2025
Famalicao
3 - 0
Estoril
FAM
01/12/2024
Estoril
2 - 1
Famalicao
EST
Phong độ & thống kê mùa giải
Estoril
5 trận gần nhất
HHHBT
Famalicao
5 trận gần nhất
HBHH
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Estrela
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Guimaraes
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Estoril
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|GIL Vicente
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|…
|17
|Alverca
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|18
|Famalicao
|0
|0
|0
|0
|0
|0
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)