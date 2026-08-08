Thống kê trận đấu Estoril 1-1 Famalicao: Hai đội chia điểm

Estoril và Famalicao chia điểm với tỷ số 1-1. Yanis Begraoui là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.