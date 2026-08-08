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    Thống kê trận đấu Estoril 1-1 Famalicao: Hai đội chia điểm

    Đại Ngàn08/08/2026 04:08

    Estoril và Famalicao chia điểm với tỷ số 1-1. Yanis Begraoui là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    32'
    G. Koutsias — kiến tạo Gil Dias
    Famalicao
    72'
    Y. Begraoui — kiến tạo P. Carvalho
    Estoril
    Thẻ phạt
    53'
    R. Sanchez
    Estoril
    76'
    R. Pinheiro
    Famalicao
    90+3'
    R. Beney
    Famalicao
    Đồ thị diễn biến
    EstorilHT 45'Famalicao

    Thống kê trận đấu

    EstorilThống kêFamalicao
    50%
    Kiểm soát bóng
    50%
    14
    Dứt điểm
    5
    3
    Trúng đích
    2
    7
    Phạt góc
    5
    12
    Phạm lỗi
    12
    3
    Việt vị
    1
    0
    Thủ môn cứu thua
    2

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Yanis Begraoui
    Yanis Begraoui
    Estoril
    1 bàn
    Georgios Koutsias
    Georgios Koutsias
    Famalicao
    1 bàn
    Pedro Carvalho
    Pedro Carvalho
    Estoril
    1 kiến tạo · điểm 7.2
    Gil Dias
    Gil Dias
    Famalicao
    1 kiến tạo · điểm 6.2
    Sorriso
    Sorriso
    Famalicao
    Điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Estoril
    7.9
    Yanis BegraouiMOTM1 bàn
    7.2
    Pedro Carvalho1 KT
    6.9
    Ricard Sánchez
    6.9
    Ismael Sierra Arnal
    6.9
    Fernando Medrano
    6.9
    Rafik Guitane
    6.7
    André Lacximicant
    6.6
    Ferro
    6.6
    Fabrício Garcia
    6.5
    João Carvalho
    6.3
    Joel Robles
    6.3
    Xeka
    6.3
    Antef Tsoungui
    6.3
    Jandro Orellana
    Famalicao
    7.2
    Sorriso
    7
    Léo Realpe
    6.9
    Finn van Breemen
    6.9
    Pedro Bondo
    6.9
    Mathias De Amorim
    6.9
    Óscar Aranda
    6.7
    Rodrigo Pinheiro
    6.6
    Tom Van De Looi
    6.6
    Georgios Koutsias1 bàn
    6.6
    Umar Abubakar
    6.3
    Pedro Santos
    6.3
    Romeo Beney
    6.2
    Lazar Carević
    6.2
    Gil Dias1 KT
    6.2
    Tamás Szűcs

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Estoril
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Vasco Matos
    Famalicao
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Carlos Carvalhal
    1
    Joel Robles
    2
    Ricard Sánchez
    4
    Ferro
    15
    Ismael Sierra Arnal
    3
    Fernando Medrano
    8
    Xeka
    5
    Antef Tsoungui
    99
    Rafik Guitane
    12
    João Carvalho
    7
    André Lacximicant
    14
    Yanis Begraoui
    25
    Lazar Carević
    17
    Rodrigo Pinheiro
    3
    Léo Realpe
    4
    Finn van Breemen
    28
    Pedro Bondo
    6
    Tom Van De Looi
    14
    Mathias De Amorim
    23
    Gil Dias
    10
    Pedro Santos
    7
    Sorriso
    70
    Georgios Koutsias
    Dự bị
    Estoril
    16 Martin Turk31 Diogo Dias22 Pedro Carvalho55 Tiago Parente18 Gonçalo Costa42 Jordan Arnolin80 Luis Gomes6 Jandro Orellana90 Tiago Brito
    Famalicao
    1 Ivan Zlobin5 Leny Meyer30 Vojin Serafimović36 Matheus Mattara2 Gustavo García11 Óscar Aranda8 Marcos Peña21 Tamás Szűcs19 Paulo Moreira

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 32: G. Koutsias lập công cho Famalicao (kiến tạo: Gil Dias)
    Phút 72: Y. Begraoui lập công cho Estoril (kiến tạo: P. Carvalho)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Estoril · 1 thắng0 hòaFamalicao · 4 thắng
    26/04/2026
    Estoril
    0 - 1
    Famalicao
    FAM
    14/12/2025
    Famalicao
    4 - 0
    Estoril
    FAM
    23/11/2025
    Vòng 1/16
    Estoril
    1 - 2
    Famalicao
    FAM
    12/04/2025
    Famalicao
    3 - 0
    Estoril
    FAM
    01/12/2024
    Estoril
    2 - 1
    Famalicao
    EST

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Estoril
    5 trận gần nhất
    HHHBT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Famalicao
    5 trận gần nhất
    HBHH
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Estrela000000
    2Guimaraes000000
    3Estoril000000
    4GIL Vicente000000
    17Alverca000000
    18Famalicao000000
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Estoril 1-1 Famalicao: Hai đội chia điểm
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