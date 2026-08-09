Tin mới

    Thống kê trận đấu Estrela 2-2 Sporting CP: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

    Đại Ngàn09/08/2026 04:24

    Estrela và Sporting CP chia điểm với tỷ số 2-2. Rodrigo Zalazar là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 9.2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    46'
    R. Zalazar — kiến tạo G. Catamo
    Sporting CP
    59'
    F. Ioannidis — kiến tạo R. Zalazar
    Sporting CP
    72'
    L. Antonetti — kiến tạo I. Stoica
    Estrela
    84'
    B. Souza — kiến tạo Robinho
    Estrela
    Thẻ phạt
    52'
    G. Doue (Tripping)
    Estrela
    67'
    L. Suarez (Roughing)
    Sporting CP
    90+2'
    B. Souza (Holding)
    Estrela
    90+2'
    J. Derry (Unsportsmanlike conduct)
    Sporting CP
    Đồ thị diễn biến
    EstrelaHT 45'Sporting CP

    Thống kê trận đấu

    EstrelaThống kêSporting CP
    44%
    Kiểm soát bóng
    56%
    9
    Dứt điểm
    15
    4
    Trúng đích
    8
    5
    Phạt góc
    4
    13
    Phạm lỗi
    14
    1
    Việt vị
    2
    6
    Thủ môn cứu thua
    2
    Sporting CP vượt trội về số cú sút trúng đích (8).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Rodrigo Zalazar
    Rodrigo Zalazar
    Sporting CP
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Leandro Antonetti
    Leandro Antonetti
    Estrela
    1 bàn
    Bénito
    Bénito
    Estrela
    1 bàn
    Fotis Ioannidis
    Fotis Ioannidis
    Sporting CP
    1 bàn
    Robinho
    Robinho
    Estrela
    1 kiến tạo · điểm 6.9
    Ianis Stoica
    Ianis Stoica
    Estrela
    1 kiến tạo · điểm 6.7

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Estrela
    8.3
    Leandro Antonetti1 bàn
    7.5
    Léo Linck
    7.5
    Bénito1 bàn
    7
    Luan Patrick
    6.9
    Eddy Doué
    6.9
    Robinho1 KT
    6.9
    Jefferson Encada
    6.7
    Bernardo Schappo
    6.7
    Rafa Soares
    6.7
    Lovro Zvonarek
    6.7
    Ianis Stoica1 KT
    6.5
    Santiago Serra
    6.2
    Max Scholze
    5.9
    Abraham Marcus
    Sporting CP
    9.2
    Rodrigo ZalazarMOTM1 bàn · 1 KT
    8.5
    Eduardo Quaresma
    7.3
    Sergi Altimira
    7.2
    Flávio Gonçalves
    6.9
    Rodrigo Dias
    6.7
    Jesse Derry
    6.6
    Gonçalo Inácio
    6.6
    Luís Guilherme
    6.5
    Issa Doumbia
    6.5
    Silas Andersen
    6.3
    Georgios Vagiannidis
    6.3
    Geny Catamo1 KT
    6.3
    Fotis Ioannidis1 bàn
    6.2
    Rui Silva
    6.2
    Luis Javier Suárez
    6.2
    Iván Fresneda

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Estrela
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Pepa
    Sporting CP
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Rui Borges
    24
    Léo Linck
    21
    Max Scholze
    30
    Luan Patrick
    4
    Bernardo Schappo
    55
    Rafa Soares
    78
    Santiago Serra
    39
    Eddy Doué
    99
    Abraham Marcus
    14
    Lovro Zvonarek
    10
    Ianis Stoica
    37
    Leandro Antonetti
    1
    Rui Silva
    13
    Georgios Vagiannidis
    72
    Eduardo Quaresma
    25
    Gonçalo Inácio
    50
    Rodrigo Dias
    5
    Sergi Altimira
    77
    Issa Doumbia
    10
    Geny Catamo
    17
    Rodrigo Zalazar
    58
    Flávio Gonçalves
    7
    Fotis Ioannidis
    Dự bị
    Estrela
    22 David Grilo51 Diogo Pinto17 Jefferson Encada3 Lucas Mincarelli79 Atanas Chernev8 Robinho28 Tom Moustier71 Emerson Pedro Vanga93 Bénito
    Sporting CP
    12 João Virgínia41 Diego Callai22 Iván Fresneda26 Ousmane Diomande73 Eduardo Felicíssimo31 Luís Guilherme4 Silas Andersen21 Pedro Lima28 Jesse Derry

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 46: R. Zalazar lập công cho Sporting CP (kiến tạo: G. Catamo)
    Phút 59: F. Ioannidis lập công cho Sporting CP (kiến tạo: R. Zalazar)
    Phút 72: L. Antonetti lập công cho Estrela (kiến tạo: I. Stoica)
    Phút 84: B. Souza lập công cho Estrela (kiến tạo: Robinho)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Estrela · 0 thắng0 hòaSporting CP · 5 thắng
    12/04/2026
    Estrela
    0 - 1
    Sporting CP
    SC
    01/12/2025
    Sporting CP
    4 - 0
    Estrela
    SC
    30/03/2025
    Estrela
    0 - 3
    Sporting CP
    SC
    02/11/2024
    Sporting CP
    5 - 1
    Estrela
    SC
    30/03/2024
    Estrela
    1 - 2
    Sporting CP
    SC

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Estrela
    5 trận gần nhất
    HTTH
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Sporting CP
    5 trận gần nhất
    HTTTT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Maritimo1100+13T
    2Arouca1100+13T
    3Famalicao101001H
    4Estoril101001H
    5Estrela000000
    6Guimaraes1001-10B
    11FC Porto000000
    12Sporting CP000000
    13Benfica000000

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1G. KoutsiasG. KoutsiasFamalicao1 bàn
    2Y. BegraouiY. BegraouiEstoril1 bàn
    3Pedro CarvalhoPedro CarvalhoEstoril0 bàn
    4Gil DiasGil DiasFamalicao0 bàn
    5Tiago BritoTiago BritoEstoril0 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Pedro CarvalhoPedro CarvalhoEstoril1 kiến tạo
    2Gil DiasGil DiasFamalicao1 kiến tạo
    3G. KoutsiasG. KoutsiasFamalicao0 kiến tạo
    4Y. BegraouiY. BegraouiEstoril0 kiến tạo
    5Tiago BritoTiago BritoEstoril0 kiến tạo
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu Estrela 2-2 Sporting CP: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO