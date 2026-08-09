Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
46'
R. Zalazar — kiến tạo G. Catamo
Sporting CP
59'
F. Ioannidis — kiến tạo R. Zalazar
Sporting CP
72'
L. Antonetti — kiến tạo I. Stoica
Estrela
84'
B. Souza — kiến tạo Robinho
Estrela
Thẻ phạt
52'
G. Doue (Tripping)
Estrela
67'
L. Suarez (Roughing)
Sporting CP
90+2'
B. Souza (Holding)
Estrela
90+2'
J. Derry (Unsportsmanlike conduct)
Sporting CP
Đồ thị diễn biến
EstrelaHT 45'Sporting CP
Thống kê trận đấu
EstrelaThống kêSporting CP
Sporting CP vượt trội về số cú sút trúng đích (8).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Rodrigo Zalazar
Sporting CP
1 bàn · 1 kiến tạo
Leandro Antonetti
Estrela
1 bàn
Bénito
Estrela
1 bàn
Fotis Ioannidis
Sporting CP
1 bàn
Robinho
Estrela
1 kiến tạo · điểm 6.9
Ianis Stoica
Estrela
1 kiến tạo · điểm 6.7
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Estrela
8.3
Leandro Antonetti1 bàn
Sporting CP
9.2
Rodrigo ZalazarMOTM1 bàn · 1 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Estrela
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Pepa
Sporting CP
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Rui Borges
Dự bị
Estrela
22 David Grilo51 Diogo Pinto17 Jefferson Encada3 Lucas Mincarelli79 Atanas Chernev8 Robinho28 Tom Moustier71 Emerson Pedro Vanga93 Bénito
Sporting CP
12 João Virgínia41 Diego Callai22 Iván Fresneda26 Ousmane Diomande73 Eduardo Felicíssimo31 Luís Guilherme4 Silas Andersen21 Pedro Lima28 Jesse Derry
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 46: R. Zalazar lập công cho Sporting CP (kiến tạo: G. Catamo)
Phút 59: F. Ioannidis lập công cho Sporting CP (kiến tạo: R. Zalazar)
Phút 72: L. Antonetti lập công cho Estrela (kiến tạo: I. Stoica)
Phút 84: B. Souza lập công cho Estrela (kiến tạo: Robinho)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Estrela · 0 thắng0 hòaSporting CP · 5 thắng
12/04/2026
Estrela
0 - 1
Sporting CP
SC
01/12/2025
Sporting CP
4 - 0
Estrela
SC
30/03/2025
Estrela
0 - 3
Sporting CP
SC
02/11/2024
Sporting CP
5 - 1
Estrela
SC
30/03/2024
Estrela
1 - 2
Sporting CP
SC
Phong độ & thống kê mùa giải
Estrela
5 trận gần nhất
HTTH
Sporting CP
5 trận gần nhất
HTTTT
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Maritimo
|1
|1
|0
|0
|+1
|3
|T
|2
|Arouca
|1
|1
|0
|0
|+1
|3
|T
|3
|Famalicao
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|H
|4
|Estoril
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|H
|5
|Estrela
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|Guimaraes
|1
|0
|0
|1
|-1
|0
|B
|…
|11
|FC Porto
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|Sporting CP
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|Benfica
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)