Thống kê trận đấu Estrela 2-2 Sporting CP: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

Estrela và Sporting CP chia điểm với tỷ số 2-2. Rodrigo Zalazar là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 9.2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.