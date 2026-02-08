Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng6 bàn
25'
Leandro Antonetti — kiến tạo Abraham Marcus
Estrela Amadora
62'
Abraham Marcus — kiến tạo Max Scholze
Estrela Amadora
78'
Sydney van Hooijdonk
Estrela Amadora
80'
Abdullah Al-Hamdan — kiến tạo Rakan Al-Ghamdi
Al Nassr
90'
Haydeer Abdulkareem — kiến tạo Rakan Al-Ghamdi
Al Nassr
Thẻ phạt
17'
Santiago Ferreira Serra
Estrela Amadora
90+4'
Tom Moustier
Estrela Amadora
Đồ thị diễn biến
Estrela AmadoraHT 45'Al Nassr
Thống kê trận đấu
Estrela AmadoraThống kêAl Nassr
Estrela Amadora vượt trội về số cú sút trúng đích (7).
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 25: Leandro Antonetti lập công cho Estrela Amadora (kiến tạo: Abraham Marcus)
Phút 52: Bento (Al Nassr) nhận thẻ đỏ, Al Nassr phải chơi thiếu người
Phút 62: Abraham Marcus lập công cho Estrela Amadora (kiến tạo: Max Scholze)
Phút 78: Sydney van Hooijdonk lập công cho Estrela Amadora
Phút 80: Abdullah Al-Hamdan lập công cho Al Nassr (kiến tạo: Rakan Al-Ghamdi)
Phút 90: Haydeer Abdulkareem lập công cho Al Nassr (kiến tạo: Rakan Al-Ghamdi)
Phút 98: B. Souza lập công cho Estrela Amadora
Phong độ & thống kê mùa giải
Estrela Amadora
5 trận gần nhất
THTTB
Al Nassr
5 trận gần nhất
BBBTH
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)