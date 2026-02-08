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    Thống kê trận đấu Estrela Amadora 4-2 Al Nassr: B. Souza tỏa sáng, Estrela Amadora giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn02/08/2026 02:11

    Estrela Amadora vượt qua Al Nassr với tỷ số 4-2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng6 bàn
    25'
    Leandro Antonetti  — kiến tạo Abraham Marcus
    Estrela Amadora
    62'
    Abraham Marcus — kiến tạo Max Scholze
    Estrela Amadora
    78'
    Sydney van Hooijdonk
    Estrela Amadora
    80'
    Abdullah Al-Hamdan — kiến tạo Rakan Al-Ghamdi
    Al Nassr
    90'
    Haydeer Abdulkareem — kiến tạo Rakan Al-Ghamdi
    Al Nassr
    90+8'
    B. Souza
    Estrela Amadora
    Thẻ phạt
    17'
    Santiago Ferreira Serra
    Estrela Amadora
    38'
    Ângelo
    Al Nassr
    52'
    Bento
    Al Nassr
    54'
    Mohamed Simakan
    Al Nassr
    90+4'
    Tom Moustier
    Estrela Amadora
    Đồ thị diễn biến
    Estrela AmadoraHT 45'Al Nassr

    Thống kê trận đấu

    Estrela AmadoraThống kêAl Nassr
    47%
    Kiểm soát bóng
    53%
    19
    Dứt điểm
    9
    7
    Trúng đích
    4
    7
    Phạt góc
    8
    3
    Phạm lỗi
    3
    2
    Việt vị
    0
    Estrela Amadora vượt trội về số cú sút trúng đích (7).

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 25: Leandro Antonetti  lập công cho Estrela Amadora (kiến tạo: Abraham Marcus)
    Phút 52: Bento (Al Nassr) nhận thẻ đỏ, Al Nassr phải chơi thiếu người
    Phút 62: Abraham Marcus lập công cho Estrela Amadora (kiến tạo: Max Scholze)
    Phút 78: Sydney van Hooijdonk lập công cho Estrela Amadora
    Phút 80: Abdullah Al-Hamdan lập công cho Al Nassr (kiến tạo: Rakan Al-Ghamdi)
    Phút 90: Haydeer Abdulkareem lập công cho Al Nassr (kiến tạo: Rakan Al-Ghamdi)
    Phút 98: B. Souza lập công cho Estrela Amadora

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Estrela Amadora
    5 trận gần nhất
    THTTB
    Al Nassr
    5 trận gần nhất
    BBBTH
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Estrela Amadora 4-2 Al Nassr: B. Souza tỏa sáng, Estrela Amadora giành trọn 3 điểm
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