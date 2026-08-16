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    Thống kê trận đấu Excelsior 1-2 PSV Eindhoven: R. Pepi tỏa sáng, PSV Eindhoven giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn16/08/2026 02:56

    PSV Eindhoven vượt qua Excelsior với tỷ số 2-1. Joey Veerman là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    5'
    R. van Bommel
    PSV Eindhoven
    54'
    C. Widell — kiến tạo I. Yegoian
    Excelsior
    56'
    R. Pepi — kiến tạo S. Dest
    PSV Eindhoven
    Thẻ phạt
    88'
    J. Plug (Tripping)
    Excelsior
    Đồ thị diễn biến
    ExcelsiorHT 45'PSV Eindhoven

    Thống kê trận đấu

    ExcelsiorThống kêPSV Eindhoven
    41%
    Kiểm soát bóng
    59%
    5
    Dứt điểm
    20
    2
    Trúng đích
    7
    1
    Phạt góc
    7
    9
    Phạm lỗi
    3
    1
    Việt vị
    1
    6
    Thủ môn cứu thua
    1
    PSV Eindhoven vượt trội về số cú sút trúng đích (7).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Casper Widell
    Casper Widell
    Excelsior
    1 bàn
    Ruben van Bommel
    Ruben van Bommel
    PSV Eindhoven
    1 bàn
    Ricardo Pepi
    Ricardo Pepi
    PSV Eindhoven
    1 bàn
    Irakli Yegoian
    Irakli Yegoian
    Excelsior
    1 kiến tạo · điểm 7.7
    Sergiño Dest
    Sergiño Dest
    PSV Eindhoven
    1 kiến tạo · điểm 7.6
    Joey Veerman
    Joey Veerman
    PSV Eindhoven
    Điểm 8

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Excelsior
    7.9
    Casper Widell1 bàn
    7.7
    Irakli Yegoian1 KT
    7
    Lennard Hartjes
    6.9
    Stijn van Gassel
    6.6
    Aymen Sliti
    6.6
    David Garden
    6.5
    Daniel van Vianen
    6.5
    Ilano Silva Timas
    6.3
    Rick Meissen
    6.3
    Simon Janssen
    6.3
    Alireza Jahanbakhsh
    6.3
    Mario Domínguez
    6.3
    Yaqub Finey
    6.2
    Jan Plug
    6.2
    Nesto Groen
    5.9
    Osman Turay
    5.6
    Nolan Martens
    PSV Eindhoven
    8
    Joey VeermanMOTM
    7.6
    Sergiño Dest1 KT
    7.5
    Amir Bouhamdi
    7.3
    Ruben van Bommel1 bàn
    7
    Ricardo Pepi1 bàn
    6.9
    Matěj Kovář
    6.9
    Ryan Flamingo
    6.9
    Guus Til
    6.9
    Ivan Perišić
    6.7
    Paul Wanner
    6.7
    Kodai Sano
    6.6
    Armando Obispo
    6.3
    Mauro Júnior
    6.3
    Dennis Man
    6.3
    Sven Mijnans

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 5: R. van Bommel lập công cho PSV Eindhoven
    Phút 54: C. Widell lập công cho Excelsior (kiến tạo: I. Yegoian)
    Phút 56: R. Pepi lập công cho PSV Eindhoven (kiến tạo: S. Dest)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Excelsior · 0 thắng0 hòaPSV Eindhoven · 5 thắng
    11/01/2026
    PSV Eindhoven
    5 - 1
    Excelsior
    PE
    28/09/2025
    Excelsior
    1 - 2
    PSV Eindhoven
    PE
    15/01/2025
    Vòng 1/8
    PSV Eindhoven
    5 - 4
    Excelsior
    PE
    03/04/2024
    Excelsior
    0 - 2
    PSV Eindhoven
    PE
    14/01/2024
    PSV Eindhoven
    3 - 1
    Excelsior
    PE

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Excelsior
    5 trận gần nhất
    BTTTT
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    4
    Ghi (TB 4.0)
    0
    Thủng lưới
    PSV Eindhoven
    5 trận gần nhất
    THBTB
    1
    Trận
    0-1-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    2
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1AZ Alkmaar2200+56TT
    2Excelsior1100+43T
    3GO Ahead Eagles1100+33T
    11Fortuna Sittard101001H
    12PSV Eindhoven101001H
    13Twente1001-10B

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1N. NaujoksN. NaujoksExcelsior2 bàn
    2N. ÞórissonN. ÞórissonSparta Rotterdam1 bàn
    3P. BrouwerP. BrouwerTelstar1 bàn
    4A. SoualhiaA. SoualhiaTelstar1 bàn
    5I. YegoianI. YegoianExcelsior1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1S. JanssenS. JanssenExcelsior2 kiến tạo
    2M. SurayM. SurayGO Ahead Eagles2 kiến tạo
    3I. YegoianI. YegoianExcelsior2 kiến tạo
    4N. ÞórissonN. ÞórissonSparta Rotterdam1 kiến tạo
    5P. BrouwerP. BrouwerTelstar1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Excelsior 1-2 PSV Eindhoven: R. Pepi tỏa sáng, PSV Eindhoven giành trọn 3 điểm
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