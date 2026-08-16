Thống kê trận đấu Excelsior 1-2 PSV Eindhoven: R. Pepi tỏa sáng, PSV Eindhoven giành trọn 3 điểm

PSV Eindhoven vượt qua Excelsior với tỷ số 2-1. Joey Veerman là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.