Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
5'
R. van Bommel
PSV Eindhoven
54'
C. Widell — kiến tạo I. Yegoian
Excelsior
56'
R. Pepi — kiến tạo S. Dest
PSV Eindhoven
Thẻ phạt
88'
J. Plug (Tripping)
Excelsior
Đồ thị diễn biến
ExcelsiorHT 45'PSV Eindhoven
Thống kê trận đấu
ExcelsiorThống kêPSV Eindhoven
PSV Eindhoven vượt trội về số cú sút trúng đích (7).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Casper Widell
Excelsior
1 bàn
Ruben van Bommel
PSV Eindhoven
1 bàn
Ricardo Pepi
PSV Eindhoven
1 bàn
Irakli Yegoian
Excelsior
1 kiến tạo · điểm 7.7
Sergiño Dest
PSV Eindhoven
1 kiến tạo · điểm 7.6
Joey Veerman
PSV Eindhoven
Điểm 8
Chấm điểm cầu thủ
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 5: R. van Bommel lập công cho PSV Eindhoven
Phút 54: C. Widell lập công cho Excelsior (kiến tạo: I. Yegoian)
Phút 56: R. Pepi lập công cho PSV Eindhoven (kiến tạo: S. Dest)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Excelsior · 0 thắng0 hòaPSV Eindhoven · 5 thắng
11/01/2026
PSV Eindhoven
5 - 1
Excelsior
PE
28/09/2025
Excelsior
1 - 2
PSV Eindhoven
PE
15/01/2025
Vòng 1/8
PSV Eindhoven
5 - 4
Excelsior
PE
03/04/2024
Excelsior
0 - 2
PSV Eindhoven
PE
14/01/2024
PSV Eindhoven
3 - 1
Excelsior
PE
Phong độ & thống kê mùa giải
Excelsior
5 trận gần nhất
BTTTT
PSV Eindhoven
5 trận gần nhất
THBTB
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|AZ Alkmaar
|2
|2
|0
|0
|+5
|6
|TT
|2
|Excelsior
|1
|1
|0
|0
|+4
|3
|T
|3
|GO Ahead Eagles
|1
|1
|0
|0
|+3
|3
|T
|…
|11
|Fortuna Sittard
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|H
|12
|PSV Eindhoven
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|H
|13
|Twente
|1
|0
|0
|1
|-1
|0
|B
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)