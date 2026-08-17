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    Thống kê trận đấu Famalicao 1-2 Maritimo: Maritimo ngược dòng ngoạn mục

    Đại Ngàn17/08/2026 04:27

    Maritimo đã ngược dòng đánh bại Famalicao 2-1. Finn van Breemen là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    8'
    F. van Breemen — kiến tạo O. Aranda
    Famalicao
    21'
    S. Bouzaidi
    Maritimo
    90+4'
    M. Boakye
    Maritimo
    Thẻ phạt
    42'
    A. Butzke
    Maritimo
    50'
    F. van Breemen
    Famalicao
    68'
    Igor Juliao
    Maritimo
    Đồ thị diễn biến
    FamalicaoHT 45'Maritimo

    Thống kê trận đấu

    FamalicaoThống kêMaritimo
    67%
    Kiểm soát bóng
    33%
    13
    Dứt điểm
    9
    3
    Trúng đích
    4
    5
    Phạt góc
    1
    11
    Phạm lỗi
    16
    2
    Việt vị
    1
    2
    Thủ môn cứu thua
    2
    Famalicao kiểm soát thế trận với 67% thời lượng cầm bóng, nhưng Famalicao lại là đội phải nhận thất bại.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Finn van Breemen
    Finn van Breemen
    Famalicao
    1 bàn
    Maurice Boakye
    Maurice Boakye
    Maritimo
    1 bàn
    Simo Bouzaidi
    Simo Bouzaidi
    Maritimo
    1 bàn
    Óscar Aranda
    Óscar Aranda
    Famalicao
    1 kiến tạo · điểm 6.9
    Mathias De Amorim
    Mathias De Amorim
    Famalicao
    Điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Famalicao
    7.9
    Finn van BreemenMOTM1 bàn
    7.2
    Mathias De Amorim
    7
    Léo Realpe
    6.9
    Tom Van De Looi
    6.9
    Sorriso
    6.9
    Óscar Aranda1 KT
    6.7
    Rodrigo Pinheiro
    6.7
    Leny Meyer
    6.6
    Pedro Bondo
    6.6
    Paulo Moreira
    6.6
    Pedro Santos
    6.6
    Umar Abubakar
    6.5
    Georgios Koutsias
    6.3
    Romeo Beney
    6.2
    Gil Dias
    6
    Lazar Carević
    Maritimo
    7.5
    Maurice Boakye1 bàn
    7.2
    Simo Bouzaidi1 bàn
    7
    Romain Correia
    7
    Martín Tejón
    6.9
    Adrián Butzke
    6.7
    Paulo Henrique
    6.7
    Vladan Danilović
    6.7
    Raphael Guzzo
    6.6
    Rafael Fernandes
    6.6
    Rodrigo Andrade
    6.6
    Tomás Tavares
    6.5
    Alfonso Pastor
    6.3
    Igor Julião
    5.9
    Samuel Bamba

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Famalicao
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Carlos Carvalhal
    Maritimo
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mitchell van der Gaag
    25
    Lazar Carević
    17
    Rodrigo Pinheiro
    3
    Léo Realpe
    4
    Finn van Breemen
    28
    Pedro Bondo
    6
    Tom Van De Looi
    14
    Mathias De Amorim
    7
    Sorriso
    19
    Paulo Moreira
    11
    Óscar Aranda
    70
    Georgios Koutsias
    13
    Alfonso Pastor
    2
    Igor Julião
    4
    Rafael Fernandes
    44
    Romain Correia
    23
    Paulo Henrique
    18
    Vladan Danilović
    6
    Rodrigo Andrade
    14
    Raphael Guzzo
    11
    Simo Bouzaidi
    17
    Adrián Butzke
    10
    Martín Tejón
    Dự bị
    Famalicao
    1 Ivan Zlobin5 Leny Meyer36 Matheus Mattara30 Vojin Serafimović2 Gustavo García23 Gil Dias10 Pedro Santos8 Marcos Peña21 Tamás Szűcs
    Maritimo
    1 Gonçalo Tabuaço30 Francisco Vieites22 Gábor Szalai16 Francisco Silva68 Nelio Batista66 Israel Ayuma35 Bryan Limbombe15 Tomás Tavares90 Maurice Boakye

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 8: F. van Breemen lập công cho Famalicao (kiến tạo: O. Aranda)
    Phút 21: S. Bouzaidi lập công cho Maritimo
    Phút 94: M. Boakye lập công cho Maritimo

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Famalicao · 3 thắng2 hòaMaritimo · 0 thắng
    22/04/2023
    Famalicao
    3 - 2
    Maritimo
    FAM
    07/11/2022
    Maritimo
    0 - 0
    Famalicao
    Hòa
    20/02/2022
    Maritimo
    0 - 1
    Famalicao
    FAM
    18/09/2021
    Famalicao
    0 - 0
    Maritimo
    Hòa
    22/03/2021
    Maritimo
    0 - 4
    Famalicao
    FAM

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Famalicao
    5 trận gần nhất
    BHBHH
    1
    Trận
    0-1-0
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    1
    Thủng lưới
    Maritimo
    5 trận gần nhất
    TTHHT
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    0
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Arouca2200+56TT
    2FC Porto2200+46TT
    3Nacional2110+24TH
    6GIL Vicente1100+13T
    7Maritimo1100+13T
    8Estrela202002HH
    10SC Braga101001H
    11Famalicao101001H
    12Academico Viseu2011-11BH

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1Gonçalo PaciênciaGonçalo PaciênciaSanta Clara3 bàn
    2F. IoannidisF. IoannidisSporting CP2 bàn
    3L. AntonettiL. AntonettiEstrela2 bàn
    4R. ZalazarR. ZalazarSporting CP1 bàn
    5G. PrestianniG. PrestianniBenfica1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1F. IoannidisF. IoannidisSporting CP2 kiến tạo
    2Geny CatamoGeny CatamoSporting CP2 kiến tạo
    3R. ZalazarR. ZalazarSporting CP1 kiến tạo
    4G. PrestianniG. PrestianniBenfica1 kiến tạo
    5Gabri VeigaGabri VeigaFC Porto1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Famalicao 1-2 Maritimo: Maritimo ngược dòng ngoạn mục
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