Thống kê trận đấu Famalicao 1-2 Maritimo: Maritimo ngược dòng ngoạn mục Maritimo đã ngược dòng đánh bại Famalicao 2-1. Finn van Breemen là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Kết quả & diễn biến bàn thắng

Diễn biến bàn thắng 3 bàn 8' F. van Breemen — kiến tạo O. Aranda Famalicao 21' S. Bouzaidi Maritimo 90+4' M. Boakye Maritimo

Thẻ phạt 42' A. Butzke Maritimo 50' F. van Breemen Famalicao 68' Igor Juliao Maritimo

Đồ thị diễn biến Famalicao HT 45' Maritimo

Thống kê trận đấu

Famalicao Thống kê Maritimo 67% Kiểm soát bóng 33% 13 Dứt điểm 9 3 Trúng đích 4 5 Phạt góc 1 11 Phạm lỗi 16 2 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 2

Famalicao kiểm soát thế trận với 67% thời lượng cầm bóng, nhưng Famalicao lại là đội phải nhận thất bại.

Cầu thủ nổi bật

Cầu thủ nổi bật Finn van Breemen Famalicao 1 bàn Maurice Boakye Maritimo 1 bàn Simo Bouzaidi Maritimo 1 bàn Óscar Aranda Famalicao 1 kiến tạo · điểm 6.9 Mathias De Amorim Famalicao Điểm 7.2

Chấm điểm cầu thủ

Chấm điểm cầu thủ Famalicao 7.9 Finn van Breemen MOTM 1 bàn 7.2 Mathias De Amorim 7 Léo Realpe 6.9 Tom Van De Looi 6.9 Sorriso 6.9 Óscar Aranda 1 KT 6.7 Rodrigo Pinheiro 6.7 Leny Meyer 6.6 Pedro Bondo 6.6 Paulo Moreira 6.6 Pedro Santos 6.6 Umar Abubakar 6.5 Georgios Koutsias 6.3 Romeo Beney 6.2 Gil Dias 6 Lazar Carević Maritimo 7.5 Maurice Boakye 1 bàn 7.2 Simo Bouzaidi 1 bàn 7 Romain Correia 7 Martín Tejón 6.9 Adrián Butzke 6.7 Paulo Henrique 6.7 Vladan Danilović 6.7 Raphael Guzzo 6.6 Rafael Fernandes 6.6 Rodrigo Andrade 6.6 Tomás Tavares 6.5 Alfonso Pastor 6.3 Igor Julião 5.9 Samuel Bamba

Đội hình ra sân

Đội hình ra sân Famalicao Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Carlos Carvalhal Maritimo Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mitchell van der Gaag 25 Lazar Carević 17 Rodrigo Pinheiro 3 Léo Realpe 4 Finn van Breemen 28 Pedro Bondo 6 Tom Van De Looi 14 Mathias De Amorim 7 Sorriso 19 Paulo Moreira 11 Óscar Aranda 70 Georgios Koutsias 13 Alfonso Pastor 2 Igor Julião 4 Rafael Fernandes 44 Romain Correia 23 Paulo Henrique 18 Vladan Danilović 6 Rodrigo Andrade 14 Raphael Guzzo 11 Simo Bouzaidi 17 Adrián Butzke 10 Martín Tejón Dự bị Famalicao 1 Ivan Zlobin 5 Leny Meyer 36 Matheus Mattara 30 Vojin Serafimović 2 Gustavo García 23 Gil Dias 10 Pedro Santos 8 Marcos Peña 21 Tamás Szűcs Maritimo 1 Gonçalo Tabuaço 30 Francisco Vieites 22 Gábor Szalai 16 Francisco Silva 68 Nelio Batista 66 Israel Ayuma 35 Bryan Limbombe 15 Tomás Tavares 90 Maurice Boakye

Những khoảnh khắc quyết định

Những khoảnh khắc quyết định Phút 8: F. van Breemen lập công cho Famalicao (kiến tạo: O. Aranda) Phút 21: S. Bouzaidi lập công cho Maritimo Phút 94: M. Boakye lập công cho Maritimo

Lịch sử đối đầu

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Famalicao · 3 thắng 2 hòa Maritimo · 0 thắng Famalicao 3 - 2 Maritimo FAM Maritimo 0 - 0 Famalicao Hòa Maritimo 0 - 1 Famalicao FAM Famalicao 0 - 0 Maritimo Hòa Maritimo 0 - 4 Famalicao FAM

Phong độ & thống kê mùa giải

Famalicao 5 trận gần nhất B H B H H 1 Trận 0-1-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới Maritimo 5 trận gần nhất T T H H T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Arouca 2 2 0 0 +5 6 T T 2 FC Porto 2 2 0 0 +4 6 T T 3 Nacional 2 1 1 0 +2 4 T H … 6 GIL Vicente 1 1 0 0 +1 3 T 7 Maritimo 1 1 0 0 +1 3 T 8 Estrela 2 0 2 0 0 2 H H … 10 SC Braga 1 0 1 0 0 1 H 11 Famalicao 1 0 1 0 0 1 H 12 Academico Viseu 2 0 1 1 -1 1 B H …

Vua phá lưới & kiến tạo của giải

Vua phá lưới 1 Gonçalo Paciência Santa Clara 3 bàn 2 F. Ioannidis Sporting CP 2 bàn 3 L. Antonetti Estrela 2 bàn 4 R. Zalazar Sporting CP 1 bàn 5 G. Prestianni Benfica 1 bàn Kiến tạo hàng đầu 1 F. Ioannidis Sporting CP 2 kiến tạo 2 Geny Catamo Sporting CP 2 kiến tạo 3 R. Zalazar Sporting CP 1 kiến tạo 4 G. Prestianni Benfica 1 kiến tạo 5 Gabri Veiga FC Porto 1 kiến tạo