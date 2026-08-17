Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
8'
F. van Breemen — kiến tạo O. Aranda
Famalicao
Đồ thị diễn biến
FamalicaoHT 45'Maritimo
Thống kê trận đấu
FamalicaoThống kêMaritimo
Famalicao kiểm soát thế trận với 67% thời lượng cầm bóng, nhưng Famalicao lại là đội phải nhận thất bại.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Finn van Breemen
Famalicao
1 bàn
Maurice Boakye
Maritimo
1 bàn
Simo Bouzaidi
Maritimo
1 bàn
Óscar Aranda
Famalicao
1 kiến tạo · điểm 6.9
Mathias De Amorim
Famalicao
Điểm 7.2
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Famalicao
7.9
Finn van BreemenMOTM1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Famalicao
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Carlos Carvalhal
Maritimo
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mitchell van der Gaag
Dự bị
Famalicao
1 Ivan Zlobin5 Leny Meyer36 Matheus Mattara30 Vojin Serafimović2 Gustavo García23 Gil Dias10 Pedro Santos8 Marcos Peña21 Tamás Szűcs
Maritimo
1 Gonçalo Tabuaço30 Francisco Vieites22 Gábor Szalai16 Francisco Silva68 Nelio Batista66 Israel Ayuma35 Bryan Limbombe15 Tomás Tavares90 Maurice Boakye
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 8: F. van Breemen lập công cho Famalicao (kiến tạo: O. Aranda)
Phút 21: S. Bouzaidi lập công cho Maritimo
Phút 94: M. Boakye lập công cho Maritimo
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Famalicao · 3 thắng2 hòaMaritimo · 0 thắng
22/04/2023
Famalicao
3 - 2
Maritimo
FAM
07/11/2022
Maritimo
0 - 0
Famalicao
Hòa
20/02/2022
Maritimo
0 - 1
Famalicao
FAM
18/09/2021
Famalicao
0 - 0
Maritimo
Hòa
22/03/2021
Maritimo
0 - 4
Famalicao
FAM
Phong độ & thống kê mùa giải
Famalicao
5 trận gần nhất
BHBHH
Maritimo
5 trận gần nhất
TTHHT
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Arouca
|2
|2
|0
|0
|+5
|6
|TT
|2
|FC Porto
|2
|2
|0
|0
|+4
|6
|TT
|3
|Nacional
|2
|1
|1
|0
|+2
|4
|TH
|…
|6
|GIL Vicente
|1
|1
|0
|0
|+1
|3
|T
|7
|Maritimo
|1
|1
|0
|0
|+1
|3
|T
|8
|Estrela
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|HH
|…
|10
|SC Braga
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|H
|11
|Famalicao
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|H
|12
|Academico Viseu
|2
|0
|1
|1
|-1
|1
|BH
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)