Tin mới

    Thống kê trận đấu FC Astana 1-4 Dinamo Tirana: Dinamo Tirana ngược dòng ngoạn mục

    Tuệ Nhân17/07/2026 00:42

    Dinamo Tirana đã ngược dòng đánh bại FC Astana 4-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng5 bàn
    23'
    B. Islamkhan(pen)
    FC Astana
    50'
    B. Dita(pen)
    Dinamo Tirana
    62'
    H. Berisha — kiến tạo I. Manellari
    Dinamo Tirana
    93'
    L. Vila — kiến tạo U. Ismaili
    Dinamo Tirana
    120+4'
    M. Koma
    Dinamo Tirana
    Thẻ phạt
    22'
    U. Ismaili
    Dinamo Tirana
    22'
    L. Vila
    Dinamo Tirana
    32'
    K. Kazukolovas
    FC Astana
    49'
    K. Kazukolovas
    FC Astana
    49'
    K. Kazukolovas
    FC Astana
    64'
    K. Bartolec
    FC Astana
    67'
    R. Karimov
    FC Astana
    82'
    F. Perndreca
    Dinamo Tirana
    86'
    M. Koma
    Dinamo Tirana
    105'
    I. Manellari
    Dinamo Tirana
    107'
    F. Farruku
    Dinamo Tirana
    111'
    B. Kalaica
    FC Astana
    Đồ thị diễn biến
    FC AstanaHT 45'Dinamo Tirana

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    FC Astana
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Grigori Babayan
    Dinamo Tirana
    Sơ đồ 3-5-2 · HLV Ilir Daja
    93
    Josip Čondrić
    2
    Karlo Bartolec
    5
    Kipras Kazukolovas
    3
    Branimir Kalaica
    11
    Yan Vorogovskiy
    10
    Marin Tomasov
    8
    Ivan Bašić
    7
    Dinmukhamed Karaman
    47
    Maksat Abraev
    9
    Bauyrzhan Islamkhan
    81
    Ramazan Karimov
    77
    Aldo Teqja
    2
    Ysni Ismaili
    22
    Bruno Dita
    27
    Naser Aliji
    10
    Lorenco Vila
    20
    Malomo Taofeek Ayodeji
    28
    Isi Manellari
    21
    Klevi Qefalija
    13
    Fabjan Perndreca
    29
    Hekuran Berisha
    8
    Eridon Qardaku
    Dự bị
    FC Astana
    77 Dmitriy Shomko15 Abzal Beysebekov21 Alexander Merkel74 Mukhammejan Seisen99 Danila Karpikov4 Sanzhar Anuarov45 Ivan Miladinović91 Aytuar Token17 Damir Marat
    Dinamo Tirana
    88 Flamur Ruci1 Edmir Sali97 Tomas Kiri5 Erion Hoxhallari47 Lorran33 David Fadairo11 Ruben Silva-Richards18 Dejvi Metaj24 Florenc Ferruku

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 23: B. Islamkhan ghi bàn trên chấm phạt đền cho FC Astana
    Phút 49: K. Kazukolovas (FC Astana) nhận thẻ đỏ, FC Astana phải chơi thiếu người
    Phút 50: B. Dita ghi bàn trên chấm phạt đền cho Dinamo Tirana
    Phút 62: H. Berisha lập công cho Dinamo Tirana (kiến tạo: I. Manellari)
    Phút 93: L. Vila lập công cho Dinamo Tirana (kiến tạo: U. Ismaili)
    Phút 124: M. Koma lập công cho Dinamo Tirana

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    FC Astana · 1 thắng0 hòaDinamo Tirana · 0 thắng
    10/07/2026
    Dinamo Tirana
    0 - 1
    FC Astana
    FA

    Phong độ & thống kê mùa giải

    FC Astana
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    0
    Thủng lưới
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu FC Astana 1-4 Dinamo Tirana: Dinamo Tirana ngược dòng ngoạn mục
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO