Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng5 bàn
23'
B. Islamkhan(pen)
FC Astana
50'
B. Dita(pen)
Dinamo Tirana
62'
H. Berisha — kiến tạo I. Manellari
Dinamo Tirana
93'
L. Vila — kiến tạo U. Ismaili
Dinamo Tirana
Thẻ phạt
82'
F. Perndreca
Dinamo Tirana
105'
I. Manellari
Dinamo Tirana
Đồ thị diễn biến
FC AstanaHT 45'Dinamo Tirana
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
FC Astana
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Grigori Babayan
Dinamo Tirana
Sơ đồ 3-5-2 · HLV Ilir Daja
Dự bị
FC Astana
77 Dmitriy Shomko15 Abzal Beysebekov21 Alexander Merkel74 Mukhammejan Seisen99 Danila Karpikov4 Sanzhar Anuarov45 Ivan Miladinović91 Aytuar Token17 Damir Marat
Dinamo Tirana
88 Flamur Ruci1 Edmir Sali97 Tomas Kiri5 Erion Hoxhallari47 Lorran33 David Fadairo11 Ruben Silva-Richards18 Dejvi Metaj24 Florenc Ferruku
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 23: B. Islamkhan ghi bàn trên chấm phạt đền cho FC Astana
Phút 49: K. Kazukolovas (FC Astana) nhận thẻ đỏ, FC Astana phải chơi thiếu người
Phút 50: B. Dita ghi bàn trên chấm phạt đền cho Dinamo Tirana
Phút 62: H. Berisha lập công cho Dinamo Tirana (kiến tạo: I. Manellari)
Phút 93: L. Vila lập công cho Dinamo Tirana (kiến tạo: U. Ismaili)
Phút 124: M. Koma lập công cho Dinamo Tirana
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
FC Astana · 1 thắng0 hòaDinamo Tirana · 0 thắng
10/07/2026
Dinamo Tirana
0 - 1
FC Astana
FA
Phong độ & thống kê mùa giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)