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    Thống kê trận đấu FC Barcelona 1-0 Nottingham Forest: Raphinha tỏa sáng, FC Barcelona giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn09/08/2026 03:16

    FC Barcelona vượt qua Nottingham Forest với tỷ số 1-0. Raphinha là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 6.54. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    45+2'
    Raphinha(pen)
    FC Barcelona
    Đồ thị diễn biến
    FC BarcelonaHT 45'Nottingham Forest

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Raphinha
    Raphinha
    FC Barcelona
    1 bàn

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    FC Barcelona
    6.54
    RaphinhaMOTM1 bàn
    6.5
    Brian Fariñas
    6.5
    Hamza Abdelkarim
    6.5
    Xavi Espart
    6.5
    Karim Adeyemi
    6.5
    Andreas Christensen
    6.5
    Fermín López
    6.5
    Gerard Martín
    6.5
    Marc Bernal
    6.5
    Wojciech Szczesny
    6.5
    Jordi Pesquer
    Nottingham Forest
    6.46
    Igor Jesus
    6.37
    Ibrahim Sangaré
    6.37
    Morgan Gibbs-White
    6.37
    Dan Ndoye
    6.37
    James McAtee
    6.26
    Neco Williams
    6.26
    Murillo
    6.26
    Jair Cunha
    6.26
    Nikola Milenković
    6.26
    Ola Aina
    6.12
    Matz Sels

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    FC Barcelona
    Sơ đồ 4-3-3
    Nottingham Forest
    Sơ đồ 3-5-2
    25
    Wojciech Szczesny
    12
    Xavi Espart
    15
    Andreas Christensen
    18
    Gerard Martín
    29
    Jordi Pesquer
    8
    Brian Fariñas
    22
    Marc Bernal
    16
    Fermín López
    14
    Karim Adeyemi
    9
    Hamza Abdelkarim
    11
    Raphinha
    26
    Matz Sels
    23
    Jair Cunha
    31
    Nikola Milenković
    5
    Murillo
    34
    Ola Aina
    24
    James McAtee
    10
    Morgan Gibbs-White
    6
    Ibrahim Sangaré
    3
    Neco Williams
    14
    Dan Ndoye
    19
    Igor Jesus
    Dự bị
    FC Barcelona
    5 Álvaro Cortés13 Áron Yaakobishvili20 Ebrima Tunkara24 Shane Kluivert26 Orian Goren27 Guille Fernández30 Toni Fernández74 Jesse Bisiwu88 Iker Rodríguez
    Nottingham Forest
    9 Taiwo Awoniyi13 John Victor15 Arnaud Kalimuendo27 Omar Richards67 Keehan Willows

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 47: Raphinha ghi bàn trên chấm phạt đền cho FC Barcelona

    Phong độ & thống kê mùa giải

    FC Barcelona
    5 trận gần nhất
    THTBT
    Nottingham Forest
    5 trận gần nhất
    BHBHB
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu FC Barcelona 1-0 Nottingham Forest: Raphinha tỏa sáng, FC Barcelona giành trọn 3 điểm
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