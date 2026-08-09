Thống kê trận đấu FC Barcelona 1-0 Nottingham Forest: Raphinha tỏa sáng, FC Barcelona giành trọn 3 điểm

FC Barcelona vượt qua Nottingham Forest với tỷ số 1-0. Raphinha là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 6.54. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.