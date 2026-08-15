Thống kê trận đấu FC Bayern München 3-1 RB Leipzig: Jamal Musiala tỏa sáng, FC Bayern München giành trọn 3 điểm

FC Bayern München vượt qua RB Leipzig với tỷ số 3-1. Luis Díaz là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.29. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.