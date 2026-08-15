Tin mới

    Thống kê trận đấu FC Bayern München 3-1 RB Leipzig: Jamal Musiala tỏa sáng, FC Bayern München giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn15/08/2026 22:27

    FC Bayern München vượt qua RB Leipzig với tỷ số 3-1. Luis Díaz là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.29. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    13'
    Luis Díaz
    FC Bayern München
    52'
    Brajan Gruda — kiến tạo Max Finkgräfe
    RB Leipzig
    57'
    Nathaniel Brown — kiến tạo Aleksandar Pavlovic
    FC Bayern München
    81'
    Jamal Musiala — kiến tạo Ismael Saibari
    FC Bayern München
    Thẻ phạt
    76'
    Ismael Saibari
    FC Bayern München
    Đồ thị diễn biến
    FC Bayern MünchenHT 45'RB Leipzig

    Thống kê trận đấu

    FC Bayern MünchenThống kêRB Leipzig
    59%
    Kiểm soát bóng
    41%
    8
    Dứt điểm
    10
    4
    Trúng đích
    5
    2
    Phạt góc
    1
    12
    Phạm lỗi
    7
    3
    Việt vị
    1
    4
    Thủ môn cứu thua
    1

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Luis Díaz
    Luis Díaz
    FC Bayern München
    1 bàn
    Jamal Musiala
    Jamal Musiala
    FC Bayern München
    1 bàn
    Nathaniel Brown
    Nathaniel Brown
    FC Bayern München
    1 bàn
    Brajan Gruda
    Brajan Gruda
    RB Leipzig
    1 bàn
    Aleksandar Pavlovic
    Aleksandar Pavlovic
    FC Bayern München
    1 kiến tạo · điểm 6.94
    Ismael Saibari
    Ismael Saibari
    FC Bayern München
    1 kiến tạo · điểm 6.72

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    FC Bayern München
    7.29
    Luis DíazMOTM1 bàn
    7.23
    Jamal Musiala1 bàn
    7.17
    Nathaniel Brown1 bàn
    7.04
    Joshua Kimmich
    6.96
    Manuel Neuer
    6.94
    Aleksandar Pavlovic1 KT
    6.84
    Sacha Boey
    6.72
    Ismael Saibari1 KT
    6.58
    Wisdom Mike
    6.56
    Min-jae Kim
    6.5
    Konrad Laimer
    6.39
    Arijon Ibrahimovic
    6.38
    Hiroki Ito
    6.28
    Jonathan Tah
    6.21
    Tim Binder
    6.17
    Maycon Cardozo
    6.15
    Alphonso Davies
    6.06
    Tom Bischof
    RB Leipzig
    7.07
    Johan Bakayoko
    7.02
    Tidiam Gomis
    6.98
    Brajan Gruda1 bàn
    6.9
    Ezechiel Banzuzi
    6.77
    Ridle Baku
    6.67
    Willi Orbán
    6.64
    Max Finkgräfe1 KT
    6.6
    Ayodele Thomas
    6.57
    Nicolas Seiwald
    6.52
    Castello Lukeba
    6.51
    Rocco Reitz
    6.48
    Conrad Harder
    6.47
    Samba Konaté
    6.44
    Arthur Vermeeren
    6.42
    Antonio Nusa
    6.42
    David Raum
    6.33
    Andrija Maksimovic
    6.29
    Lutsharel Geertruida
    6.19
    El Chadaille Bitshiabu
    5.94
    Benjamin Henrichs
    5.9
    Maarten Vandevoordt

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    FC Bayern München
    Sơ đồ 4-3-3
    RB Leipzig
    Sơ đồ 4-3-3
    1
    Manuel Neuer
    27
    Konrad Laimer
    4
    Jonathan Tah
    3
    Min-jae Kim
    11
    Nathaniel Brown
    6
    Joshua Kimmich
    8
    Tom Bischof
    45
    Aleksandar Pavlovic
    46
    Tim Binder
    22
    Arijon Ibrahimovic
    14
    Luis Díaz
    26
    Maarten Vandevoordt
    17
    Ridle Baku
    4
    Willi Orbán
    23
    Castello Lukeba
    22
    David Raum
    30
    Andrija Maksimovic
    13
    Nicolas Seiwald
    6
    Ezechiel Banzuzi
    10
    Brajan Gruda
    27
    Tidiam Gomis
    7
    Antonio Nusa
    Dự bị
    FC Bayern München
    10 Jamal Musiala19 Alphonso Davies21 Hiroki Ito23 Sacha Boey30 Felipe Chávez32 Filip Pavic34 Ismael Saibari36 Wisdom Mike39 Bara Sapoko Ndiaye
    RB Leipzig
    5 El Chadaille Bitshiabu9 Conrad Harder11 Johan Bakayoko20 Rocco Reitz21 Ayodele Thomas25 Leopold Zingerle35 Max Finkgräfe39 Benjamin Henrichs41 Lutsharel Geertruida

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 13: Luis Díaz lập công cho FC Bayern München
    Phút 52: Brajan Gruda lập công cho RB Leipzig (kiến tạo: Max Finkgräfe)
    Phút 57: Nathaniel Brown lập công cho FC Bayern München (kiến tạo: Aleksandar Pavlovic)
    Phút 81: Jamal Musiala lập công cho FC Bayern München (kiến tạo: Ismael Saibari)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu4 trận gần nhất
    FC Bayern München · 3 thắng1 hòaRB Leipzig · 0 thắng
    18/01/2026
    RB Leipzig
    1 - 5
    FC Bayern München
    FBM
    23/08/2025
    FC Bayern München
    6 - 0
    RB Leipzig
    FBM
    03/05/2025
    RB Leipzig
    3 - 3
    FC Bayern München
    Hòa
    21/12/2024
    FC Bayern München
    5 - 1
    RB Leipzig
    FBM

    Phong độ & thống kê mùa giải

    FC Bayern München
    5 trận gần nhất
    TTTTB
    RB Leipzig
    5 trận gần nhất
    BBTBT
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu FC Bayern München 3-1 RB Leipzig: Jamal Musiala tỏa sáng, FC Bayern München giành trọn 3 điểm
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO