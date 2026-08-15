Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
13'
Luis Díaz
FC Bayern München
52'
Brajan Gruda — kiến tạo Max Finkgräfe
RB Leipzig
57'
Nathaniel Brown — kiến tạo Aleksandar Pavlovic
FC Bayern München
81'
Jamal Musiala — kiến tạo Ismael Saibari
FC Bayern München
Thẻ phạt
76'
Ismael Saibari
FC Bayern München
Đồ thị diễn biến
FC Bayern MünchenHT 45'RB Leipzig
Thống kê trận đấu
FC Bayern MünchenThống kêRB Leipzig
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Luis Díaz
FC Bayern München
1 bàn
Jamal Musiala
FC Bayern München
1 bàn
Nathaniel Brown
FC Bayern München
1 bàn
Brajan Gruda
RB Leipzig
1 bàn
Aleksandar Pavlovic
FC Bayern München
1 kiến tạo · điểm 6.94
Ismael Saibari
FC Bayern München
1 kiến tạo · điểm 6.72
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
FC Bayern München
6.94
Aleksandar Pavlovic1 KT
RB Leipzig
6.19
El Chadaille Bitshiabu
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
FC Bayern München
Sơ đồ 4-3-3
Dự bị
FC Bayern München
10 Jamal Musiala19 Alphonso Davies21 Hiroki Ito23 Sacha Boey30 Felipe Chávez32 Filip Pavic34 Ismael Saibari36 Wisdom Mike39 Bara Sapoko Ndiaye
RB Leipzig
5 El Chadaille Bitshiabu9 Conrad Harder11 Johan Bakayoko20 Rocco Reitz21 Ayodele Thomas25 Leopold Zingerle35 Max Finkgräfe39 Benjamin Henrichs41 Lutsharel Geertruida
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 13: Luis Díaz lập công cho FC Bayern München
Phút 52: Brajan Gruda lập công cho RB Leipzig (kiến tạo: Max Finkgräfe)
Phút 57: Nathaniel Brown lập công cho FC Bayern München (kiến tạo: Aleksandar Pavlovic)
Phút 81: Jamal Musiala lập công cho FC Bayern München (kiến tạo: Ismael Saibari)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu4 trận gần nhất
FC Bayern München · 3 thắng1 hòaRB Leipzig · 0 thắng
18/01/2026
RB Leipzig
1 - 5
FC Bayern München
FBM
23/08/2025
FC Bayern München
6 - 0
RB Leipzig
FBM
03/05/2025
RB Leipzig
3 - 3
FC Bayern München
Hòa
21/12/2024
FC Bayern München
5 - 1
RB Leipzig
FBM
Phong độ & thống kê mùa giải
FC Bayern München
5 trận gần nhất
TTTTB
RB Leipzig
5 trận gần nhất
BBTBT
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)