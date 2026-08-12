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    Thống kê trận đấu FC Cincinnati 1-2 Atlas: Atlas ngược dòng ngoạn mục

    Đại Ngàn12/08/2026 09:09

    Atlas đã ngược dòng đánh bại FC Cincinnati 2-1. Evander là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    44'
    Evander — kiến tạo B. J. Ramirez Leon
    FC Cincinnati
    79'
    F. Monzon
    Atlas
    85'
    J. Serrato
    Atlas
    Thẻ phạt
    33'
    B. J. Ramirez Leon
    FC Cincinnati
    77'
    P. Ramirez
    Atlas
    Đồ thị diễn biến
    FC CincinnatiHT 45'Atlas

    Thống kê trận đấu

    FC CincinnatiThống kêAtlas
    56%
    Kiểm soát bóng
    44%
    16
    Dứt điểm
    8
    6
    Trúng đích
    6
    10
    Phạt góc
    0
    13
    Phạm lỗi
    10
    4
    Thủ môn cứu thua
    5

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Evander
    Evander
    FC Cincinnati
    1 bàn
    Jesús Serrato
    Jesús Serrato
    Atlas
    1 bàn
    Florián Monzón
    Florián Monzón
    Atlas
    1 bàn
    Bryan Ramirez
    Bryan Ramirez
    FC Cincinnati
    1 kiến tạo · điểm 7.2
    Kévin Denkey
    Kévin Denkey
    FC Cincinnati
    Điểm 7.9
    Camilo Vargas
    Camilo Vargas
    Atlas
    Điểm 7.3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    FC Cincinnati
    8.9
    EvanderMOTM1 bàn
    7.9
    Kévin Denkey
    7.2
    Matt Miazga
    7.2
    Obinna Nwobodo
    7.2
    Bryan Ramirez1 KT
    6.9
    Ender Echenique
    6.9
    Ayoub Jabbari
    6.7
    Miles Robinson
    6.6
    Gerardo Valenzuela
    6.5
    Kristian Fletcher
    6.3
    Tom Barlow
    6.2
    Samuel Gidi
    6.2
    Pavel Bucha
    6.2
    Kenji Mboma Dem
    6
    Teenage Hadebe
    5.7
    Evan Louro
    Atlas
    7.3
    Camilo Vargas
    7.3
    Jesús Serrato1 bàn
    7.2
    Paulo Ramírez
    7
    Juan José Purata
    6.9
    Florián Monzón1 bàn
    6.7
    Victor Rios
    6.7
    Duk
    6.7
    Sergio Hernandez
    6.7
    Luís Esteves
    6.7
    Ryan Mmaee
    6.6
    Manuel Capasso
    6.6
    Edgar Zaldívar
    6.3
    Gaddi Aguirre
    6.3
    Milton Valenzuela
    6.3
    Arturo González
    5.9
    Jose Martin

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    FC Cincinnati
    Sơ đồ 3-4-3 · HLV Pat Noonan
    Atlas
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Hernan Crespo
    13
    Evan Louro
    12
    Miles Robinson
    21
    Matt Miazga
    11
    Samuel Gidi
    20
    Pavel Bucha
    22
    Gerardo Valenzuela
    5
    Obinna Nwobodo
    29
    Bryan Ramirez
    17
    Kenji Mboma Dem
    9
    Kévin Denkey
    10
    Evander
    12
    Camilo Vargas
    28
    Manuel Capasso
    13
    Gaddi Aguirre
    44
    Juan José Purata
    16
    Milton Valenzuela
    27
    Victor Rios
    15
    Paulo Ramírez
    11
    Duk
    58
    Arturo González
    23
    Sergio Hernandez
    203
    Jose Martin
    Dự bị
    FC Cincinnati
    18 Roman Celentano93 Fabian Mrozek4 Nick Hagglund15 Teenage Hadebe2 Alvas Powell24 Kyle Smith88 Andrei Chirila66 Ender Echenique27 Tah Anunga
    Atlas
    22 Antonio Sánchez181 Luis Hernández2 Gustavo Ferrareis21 Rodrigo Schlegel4 Adrián Mora17 Jose Lozano6 Edgar Zaldívar10 Luís Esteves192 Jesús Serrato

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 44: Evander lập công cho FC Cincinnati (kiến tạo: B. J. Ramirez Leon)
    Phút 79: F. Monzon lập công cho Atlas
    Phút 85: J. Serrato lập công cho Atlas

    Phong độ & thống kê mùa giải

    FC Cincinnati
    5 trận gần nhất
    BTTTB
    2
    Trận
    2-0-0
    T-H-B
    5
    Ghi (TB 2.5)
    1
    Thủng lưới
    Atlas
    2
    Trận
    0-0-2
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 0.5)
    5
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1M. UzuniM. UzuniAustin3 bàn
    2B. RodríguezB. RodríguezClub America2 bàn
    3L. MessiL. MessiInter Miami2 bàn
    4P. RuizP. RuizReal Salt Lake2 bàn
    5Brais MéndezBrais MéndezColumbus Crew2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1N. AllenN. AllenInter Miami3 kiến tạo
    2B. RodríguezB. RodríguezClub America2 kiến tạo
    3David Pereira da CostaDavid Pereira da CostaPortland Timbers2 kiến tạo
    4T. SpicerT. SpicerOrlando City SC2 kiến tạo
    5D. LunaD. LunaReal Salt Lake2 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu FC Cincinnati 1-2 Atlas: Atlas ngược dòng ngoạn mục
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