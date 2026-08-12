Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
44'
Evander — kiến tạo B. J. Ramirez Leon
FC Cincinnati
Thẻ phạt
33'
B. J. Ramirez Leon
FC Cincinnati
Đồ thị diễn biến
FC CincinnatiHT 45'Atlas
Thống kê trận đấu
FC CincinnatiThống kêAtlas
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Evander
FC Cincinnati
1 bàn
Jesús Serrato
Atlas
1 bàn
Florián Monzón
Atlas
1 bàn
Bryan Ramirez
FC Cincinnati
1 kiến tạo · điểm 7.2
Kévin Denkey
FC Cincinnati
Điểm 7.9
Camilo Vargas
Atlas
Điểm 7.3
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
FC Cincinnati
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Pat Noonan
Atlas
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Hernan Crespo
Dự bị
FC Cincinnati
18 Roman Celentano93 Fabian Mrozek4 Nick Hagglund15 Teenage Hadebe2 Alvas Powell24 Kyle Smith88 Andrei Chirila66 Ender Echenique27 Tah Anunga
Atlas
22 Antonio Sánchez181 Luis Hernández2 Gustavo Ferrareis21 Rodrigo Schlegel4 Adrián Mora17 Jose Lozano6 Edgar Zaldívar10 Luís Esteves192 Jesús Serrato
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 44: Evander lập công cho FC Cincinnati (kiến tạo: B. J. Ramirez Leon)
Phút 79: F. Monzon lập công cho Atlas
Phút 85: J. Serrato lập công cho Atlas
Phong độ & thống kê mùa giải
FC Cincinnati
5 trận gần nhất
BTTTB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)