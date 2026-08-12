Thống kê trận đấu FC Cincinnati 1-2 Atlas: Atlas ngược dòng ngoạn mục

Atlas đã ngược dòng đánh bại FC Cincinnati 2-1. Evander là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.