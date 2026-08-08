Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
45+1'
P. Bucha — kiến tạo Evander
FC Cincinnati
90+3'
K. Mboma — kiến tạo E. Echenique
FC Cincinnati
Đồ thị diễn biến
FC CincinnatiHT 45'U.N.A.M. - Pumas
Thống kê trận đấu
FC CincinnatiThống kêU.N.A.M. - Pumas
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Kenji Mboma Dem
FC Cincinnati
1 bàn
Pavel Bucha
FC Cincinnati
1 bàn
Ender Echenique
FC Cincinnati
1 kiến tạo · điểm 7.2
Evander
FC Cincinnati
1 kiến tạo · điểm 7.2
Kyle Smith
FC Cincinnati
Điểm 8
Evan Louro
FC Cincinnati
Điểm 7.5
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
FC Cincinnati
8
Kenji Mboma DemMOTM1 bàn
U.N.A.M. - Pumas
6.9
Adalberto Carrasquilla
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
FC Cincinnati
Sơ đồ 3-4-1-2 · HLV Pat Noonan
U.N.A.M. - Pumas
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Esteban Solari
Dự bị
FC Cincinnati
93 Fabian Mrozek18 Roman Celentano2 Alvas Powell4 Nick Hagglund15 Teenage Hadebe21 Matt Miazga11 Samuel Gidi27 Tah Anunga29 Bryan Ramirez
U.N.A.M. - Pumas
35 Pablo Lara212 Kevin Cuneo2 Pablo Bennevendo199 Kléber Carranza12 Cristian Calderón5 Rubén Duarte22 Alan Medina17 Sebastián Córdova20 Santiago Trigos
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 46: P. Bucha lập công cho FC Cincinnati (kiến tạo: Evander)
Phút 93: K. Mboma lập công cho FC Cincinnati (kiến tạo: E. Echenique)
Phong độ & thống kê mùa giải
FC Cincinnati
5 trận gần nhất
TTTBT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)