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    Thống kê trận đấu FC Cincinnati 2-0 U.N.A.M. - Pumas: K. Mboma tỏa sáng, FC Cincinnati giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn08/08/2026 09:24

    FC Cincinnati vượt qua U.N.A.M. - Pumas với tỷ số 2-0. Kyle Smith là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    45+1'
    P. Bucha — kiến tạo Evander
    FC Cincinnati
    90+3'
    K. Mboma — kiến tạo E. Echenique
    FC Cincinnati
    Thẻ phạt
    42'
    O. Nwobodo
    FC Cincinnati
    Đồ thị diễn biến
    FC CincinnatiHT 45'U.N.A.M. - Pumas

    Thống kê trận đấu

    FC CincinnatiThống kêU.N.A.M. - Pumas
    50%
    Kiểm soát bóng
    50%
    15
    Dứt điểm
    15
    4
    Trúng đích
    4
    4
    Phạt góc
    6
    5
    Phạm lỗi
    11
    1
    Việt vị
    2
    4
    Thủ môn cứu thua
    1

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Kenji Mboma Dem
    Kenji Mboma Dem
    FC Cincinnati
    1 bàn
    Pavel Bucha
    Pavel Bucha
    FC Cincinnati
    1 bàn
    Ender Echenique
    Ender Echenique
    FC Cincinnati
    1 kiến tạo · điểm 7.2
    Evander
    Evander
    FC Cincinnati
    1 kiến tạo · điểm 7.2
    Kyle Smith
    Kyle Smith
    FC Cincinnati
    Điểm 8
    Evan Louro
    Evan Louro
    FC Cincinnati
    Điểm 7.5

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    FC Cincinnati
    8
    Kyle SmithMOTM
    8
    Kenji Mboma DemMOTM1 bàn
    7.6
    Pavel Bucha1 bàn
    7.5
    Evan Louro
    7.5
    Miles Robinson
    7.5
    Bryan Ramirez
    7.3
    Andrei Chirila
    7.2
    Ender Echenique1 KT
    7.2
    Evander1 KT
    6.7
    Gerardo Valenzuela
    6.6
    Samuel Gidi
    6.3
    Tom Barlow
    6.2
    Obinna Nwobodo
    6.2
    Kévin Denkey
    6.2
    Tah Anunga
    U.N.A.M. - Pumas
    7.5
    Keylor Navas
    7.2
    Antonio Leone
    6.9
    Adalberto Carrasquilla
    6.7
    Luciano Herrera
    6.7
    Uriel Antuna
    6.6
    Rodrigo Lopez
    6.6
    Nathan Silva
    6.6
    Álvaro Angulo
    6.6
    Pedro Vite
    6.5
    Angel Azuaje
    6.5
    Guillermo Martínez
    6.3
    Victor Arteaga
    6.3
    Alan Medina
    6.3
    Cristian Calderón
    6.2
    Sebastián Córdova
    5.9
    Juninho

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    FC Cincinnati
    Sơ đồ 3-4-1-2 · HLV Pat Noonan
    U.N.A.M. - Pumas
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Esteban Solari
    13
    Evan Louro
    24
    Kyle Smith
    12
    Miles Robinson
    88
    Andrei Chirila
    20
    Pavel Bucha
    22
    Gerardo Valenzuela
    5
    Obinna Nwobodo
    66
    Ender Echenique
    10
    Evander
    17
    Kenji Mboma Dem
    9
    Kévin Denkey
    1
    Keylor Navas
    24
    Antonio Leone
    6
    Nathan Silva
    34
    Angel Azuaje
    77
    Álvaro Angulo
    8
    Adalberto Carrasquilla
    45
    Pedro Vite
    18
    Victor Arteaga
    7
    Rodrigo Lopez
    23
    Juninho
    14
    Luciano Herrera
    Dự bị
    FC Cincinnati
    93 Fabian Mrozek18 Roman Celentano2 Alvas Powell4 Nick Hagglund15 Teenage Hadebe21 Matt Miazga11 Samuel Gidi27 Tah Anunga29 Bryan Ramirez
    U.N.A.M. - Pumas
    35 Pablo Lara212 Kevin Cuneo2 Pablo Bennevendo199 Kléber Carranza12 Cristian Calderón5 Rubén Duarte22 Alan Medina17 Sebastián Córdova20 Santiago Trigos

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 46: P. Bucha lập công cho FC Cincinnati (kiến tạo: Evander)
    Phút 93: K. Mboma lập công cho FC Cincinnati (kiến tạo: E. Echenique)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    FC Cincinnati
    5 trận gần nhất
    TTTBT
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    3
    Ghi (TB 3.0)
    1
    Thủng lưới
    U.N.A.M. - Pumas
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    3
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1L. MessiL. MessiInter Miami2 bàn
    2A. LassiterA. LassiterPortland Timbers2 bàn
    3C. BassettC. BassettPortland Timbers2 bàn
    4K. Mboma DemK. Mboma DemFC Cincinnati2 bàn
    5B. RodríguezB. RodríguezClub America1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1N. AllenN. AllenInter Miami3 kiến tạo
    2B. RodríguezB. RodríguezClub America2 kiến tạo
    3David Pereira da CostaDavid Pereira da CostaPortland Timbers2 kiến tạo
    4T. HabrouneT. HabrouneColumbus Crew2 kiến tạo
    5E. EcheniqueE. EcheniqueFC Cincinnati2 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu FC Cincinnati 2-0 U.N.A.M. - Pumas: K. Mboma tỏa sáng, FC Cincinnati giành trọn 3 điểm
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