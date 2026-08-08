Thống kê trận đấu FC Cincinnati 2-0 U.N.A.M. - Pumas: K. Mboma tỏa sáng, FC Cincinnati giành trọn 3 điểm

FC Cincinnati vượt qua U.N.A.M. - Pumas với tỷ số 2-0. Kyle Smith là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.