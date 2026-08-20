Thống kê trận đấu FC Cincinnati 2-1 New York City FC: Evander tỏa sáng, FC Cincinnati giành trọn 3 điểm

FC Cincinnati vượt qua New York City FC với tỷ số 2-1. Evander là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.7. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.