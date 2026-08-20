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    Thống kê trận đấu FC Cincinnati 2-1 New York City FC: Evander tỏa sáng, FC Cincinnati giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn20/08/2026 08:38

    FC Cincinnati vượt qua New York City FC với tỷ số 2-1. Evander là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.7. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    11'
    K. Mboma — kiến tạo K. Denkey
    FC Cincinnati
    21'
    Luighi — kiến tạo A. Ojeda
    New York City FC
    90+1'
    Evander — kiến tạo G. Valenzuela
    FC Cincinnati
    Thẻ phạt
    33'
    M. Miazga
    FC Cincinnati
    36'
    K. Parks
    New York City FC
    50'
    O. Nwobodo
    FC Cincinnati
    55'
    Luighi
    New York City FC
    74'
    N. Mercau
    New York City FC
    82'
    S. Gidi
    FC Cincinnati
    Đồ thị diễn biến
    FC CincinnatiHT 45'New York City FC

    Thống kê trận đấu

    FC CincinnatiThống kêNew York City FC
    57%
    Kiểm soát bóng
    43%
    13
    Dứt điểm
    11
    5
    Trúng đích
    5
    2
    Phạt góc
    4
    7
    Phạm lỗi
    7
    1
    Việt vị
    0
    4
    Thủ môn cứu thua
    4

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Kenji Mboma Dem
    Kenji Mboma Dem
    FC Cincinnati
    1 bàn
    Luighi Hanri
    Luighi Hanri
    New York City FC
    1 bàn
    Agustin Ojeda
    Agustin Ojeda
    New York City FC
    1 kiến tạo · điểm 7
    Evander
    Evander
    FC Cincinnati
    Điểm 7.7
    Roman Celentano
    Roman Celentano
    FC Cincinnati
    Điểm 7.3
    Miles Robinson
    Miles Robinson
    FC Cincinnati
    Điểm 7.3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    FC Cincinnati
    7.7
    EvanderMOTM
    7.6
    Kenji Mboma Dem1 bàn
    7.3
    Roman Celentano
    7.3
    Miles Robinson
    6.9
    Gerardo Valenzuela
    6.7
    Kyle Smith
    6.7
    Pavel Bucha
    6.7
    Ender Echenique
    6.6
    Matt Miazga
    6.6
    Obinna Nwobodo
    6.5
    Teenage Hadebe
    6.5
    Bryan Ramirez
    6.2
    Kévin Denkey
    New York City FC
    7.3
    Luighi Hanri1 bàn
    7.2
    Keaton Parks
    7
    Agustin Ojeda1 KT
    6.9
    Raul Gustavo
    6.9
    Nicolás Fernández
    6.7
    Matthew Freese
    6.7
    James Sands
    6.7
    Seymour Garfield-Reid
    6.6
    Tayvon Gray
    6.5
    Andrés Perea
    6.3
    Bénie Traoré
    6.3
    Malachi Jones
    6.2
    Kevin O'Toole

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    FC Cincinnati
    Sơ đồ 3-5-2 · HLV Pat Noonan
    New York City FC
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Pascal Jansen
    18
    Roman Celentano
    12
    Miles Robinson
    21
    Matt Miazga
    24
    Kyle Smith
    20
    Pavel Bucha
    17
    Kenji Mboma Dem
    5
    Obinna Nwobodo
    22
    Gerardo Valenzuela
    66
    Ender Echenique
    9
    Kévin Denkey
    10
    Evander
    49
    Matthew Freese
    24
    Tayvon Gray
    6
    James Sands
    34
    Raul Gustavo
    22
    Kevin O'Toole
    55
    Keaton Parks
    8
    Andrés Perea
    26
    Agustin Ojeda
    7
    Nicolás Fernández
    9
    Bénie Traoré
    20
    Luighi Hanri
    Dự bị
    FC Cincinnati
    13 Evan Louro4 Nick Hagglund15 Teenage Hadebe2 Alvas Powell11 Samuel Gidi29 Bryan Ramirez27 Tah Anunga16 Tom Barlow99 Ayoub Jabbari
    New York City FC
    30 Tomás Romero23 Max Murray2 Nico Cavallo35 Mitja Ilenič32 Jonathan Shore15 Kevin Pierre99 Seymour Garfield-Reid88 Malachi Jones11 Talles Magno

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 11: K. Mboma lập công cho FC Cincinnati (kiến tạo: K. Denkey)
    Phút 21: Luighi lập công cho New York City FC (kiến tạo: A. Ojeda)
    Phút 91: Evander lập công cho FC Cincinnati (kiến tạo: G. Valenzuela)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    FC Cincinnati · 0 thắng2 hòaNew York City FC · 3 thắng
    23/04/2026
    New York City FC
    4 - 4
    FC Cincinnati
    Hòa
    24/08/2025
    FC Cincinnati
    0 - 1
    New York City FC
    NYC
    05/05/2025
    New York City FC
    1 - 0
    FC Cincinnati
    NYC
    10/11/2024
    FC Cincinnati
    0 - 0
    New York City FC
    Hòa
    03/11/2024
    New York City FC
    3 - 1
    FC Cincinnati
    NYC

    Phong độ & thống kê mùa giải

    FC Cincinnati
    5 trận gần nhất
    THBTT
    19
    Trận
    7-6-6
    T-H-B
    46
    Ghi (TB 2.4)
    45
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Nashville SC191342+2443THBTT
    2Inter Miami191153+1038BHTTT
    3Chicago Fire181026+1032TTBBT
    5Charlotte19847+428TBTHT
    6FC Cincinnati19766+127HTBTT
    7New York City FC19757+626BHTTB
    8New York Red Bulls19748-1125BTBBT

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1L. MessiL. MessiInter Miami13 bàn
    2P. MusaP. MusaFC Dallas13 bàn
    3H. CuypersH. CuypersChicago Fire13 bàn
    4N. Fernández MercauFernández MercauNew York City FC13 bàn
    5GuilhermeGuilhermeHouston Dynamo12 bàn
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu FC Cincinnati 2-1 New York City FC: Evander tỏa sáng, FC Cincinnati giành trọn 3 điểm
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