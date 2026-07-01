Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
27'
M. Elyounoussi(pen)
FC Copenhagen
61'
Robert — kiến tạo M. Madsen
FC Copenhagen
Thẻ phạt
30'
O. Nazarenko (Holding)
Polessya
46'
J. Suzuki (Holding)
FC Copenhagen
66'
T. Delaney (Unsportsmanlike conduct)
FC Copenhagen
Đồ thị diễn biến
FC CopenhagenHT 45'Polessya
Thống kê trận đấu
FC CopenhagenThống kêPolessya
Polessya kiểm soát thế trận với 70% thời lượng cầm bóng, nhưng Polessya lại là đội phải nhận thất bại.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Mohamed Elyounoussi
FC Copenhagen
1 bàn
Robert
FC Copenhagen
1 bàn
Mads Emil Madsen
FC Copenhagen
1 kiến tạo · điểm 8.5
Andreas Cornelius
FC Copenhagen
Điểm 7.3
Sergiy Chobotenko
Polessya
Điểm 7.3
Dominik Kotarski
FC Copenhagen
Điểm 7.2
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
FC Copenhagen
8.5
Mads Emil MadsenMOTM1 KT
8.2
Mohamed Elyounoussi1 bàn
Polessya
6.2
Oleksandr Andriyevskiy
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
FC Copenhagen
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Bo Svensson
Polessya
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Ruslan Rotan
Dự bị
FC Copenhagen
4 Munashe Garananga31 Rúnar Alex Rúnarsson51 Tobias Breum-Harild18 Kenay Myrie24 Birger Meling37 Mustapha Nyassi40 Henrik Haraldsen11 Jordan Larsson34 Marvin Nasnas
Polessya
14 Lindon Emërllahu45 Maksym Bragaru9 Oleksandr Filippov89 Mykola Haiduchyk1 Oleg Kudryk12 Artur Drobot4 Mykyta Kravchenko94 Denys Hryshkevych6 Borel Tomandzoto
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 27: M. Elyounoussi ghi bàn trên chấm phạt đền cho FC Copenhagen
Phút 46: J. Suzuki (FC Copenhagen) nhận thẻ đỏ, FC Copenhagen phải chơi thiếu người
Phút 61: Robert lập công cho FC Copenhagen (kiến tạo: M. Madsen)
Phút 93: M. Gayduchyk lập công cho Polessya
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
FC Copenhagen · 0 thắng1 hòaPolessya · 0 thắng
24/07/2026
Polessya
3 - 3
FC Copenhagen
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
FC Copenhagen
5 trận gần nhất
TTHTT
Polessya
5 trận gần nhất
BHBBT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)