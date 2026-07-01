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    Thống kê trận đấu FC Copenhagen 2-1 Polessya: Robert tỏa sáng, FC Copenhagen giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn30/07/2026 01:52

    FC Copenhagen vượt qua Polessya với tỷ số 2-1. Mads Emil Madsen là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    27'
    M. Elyounoussi(pen)
    FC Copenhagen
    61'
    Robert — kiến tạo M. Madsen
    FC Copenhagen
    90+3'
    M. Gayduchyk
    Polessya
    Thẻ phạt
    30'
    O. Nazarenko (Holding)
    Polessya
    46'
    J. Suzuki (Holding)
    FC Copenhagen
    66'
    T. Delaney (Unsportsmanlike conduct)
    FC Copenhagen
    Đồ thị diễn biến
    FC CopenhagenHT 45'Polessya

    Thống kê trận đấu

    FC CopenhagenThống kêPolessya
    30%
    Kiểm soát bóng
    70%
    5
    Dứt điểm
    23
    2
    Trúng đích
    3
    2
    Phạt góc
    14
    6
    Phạm lỗi
    12
    1
    Việt vị
    0
    3
    Thủ môn cứu thua
    0
    Polessya kiểm soát thế trận với 70% thời lượng cầm bóng, nhưng Polessya lại là đội phải nhận thất bại.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Mohamed Elyounoussi
    Mohamed Elyounoussi
    FC Copenhagen
    1 bàn
    Robert
    Robert
    FC Copenhagen
    1 bàn
    Mads Emil Madsen
    Mads Emil Madsen
    FC Copenhagen
    1 kiến tạo · điểm 8.5
    Andreas Cornelius
    Andreas Cornelius
    FC Copenhagen
    Điểm 7.3
    Sergiy Chobotenko
    Sergiy Chobotenko
    Polessya
    Điểm 7.3
    Dominik Kotarski
    Dominik Kotarski
    FC Copenhagen
    Điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    FC Copenhagen
    8.5
    Mads Emil MadsenMOTM1 KT
    8.2
    Mohamed Elyounoussi1 bàn
    7.3
    Robert1 bàn
    7.3
    Andreas Cornelius
    7.2
    Dominik Kotarski
    7.2
    Felix Beijmo
    7.2
    Thomas Delaney
    7
    Alex Král
    6.9
    Marcos López
    6.7
    Birger Meling
    6.6
    William Clem
    6.3
    Junnosuke Suzuki
    6.3
    Munashe Garananga
    Polessya
    7.3
    Sergiy Chobotenko
    7
    Leandro Andrade
    6.9
    Borys Krushynskyi
    6.9
    Vladyslav Veleten
    6.7
    Mykola Haiduchyk
    6.6
    Ruslan Babenko
    6.5
    Bogdan Mykhaylichenko
    6.5
    Lindon Emërllahu
    6.3
    Oleksandr Nazarenko
    6.3
    Oleksandr Filippov
    6.2
    Georgiy Bushchan
    6.2
    Oleksandr Andriyevskiy
    6.2
    Oleg Fedor
    5.9
    Giorgi Maisuradze
    5.9
    Maksym Bragaru
    5.6
    Igor Krasnopir

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    FC Copenhagen
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Bo Svensson
    Polessya
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Ruslan Rotan
    1
    Dominik Kotarski
    33
    Alex Král
    2
    Felix Beijmo
    20
    Junnosuke Suzuki
    15
    Marcos López
    36
    William Clem
    27
    Thomas Delaney
    10
    Mohamed Elyounoussi
    21
    Mads Emil Madsen
    16
    Robert
    14
    Andreas Cornelius
    77
    Georgiy Bushchan
    31
    Giorgi Maisuradze
    44
    Sergiy Chobotenko
    55
    Borys Krushynskyi
    15
    Bogdan Mykhaylichenko
    18
    Oleksandr Andriyevskiy
    8
    Ruslan Babenko
    27
    Oleg Fedor
    11
    Leandro Andrade
    95
    Igor Krasnopir
    7
    Oleksandr Nazarenko
    Dự bị
    FC Copenhagen
    4 Munashe Garananga31 Rúnar Alex Rúnarsson51 Tobias Breum-Harild18 Kenay Myrie24 Birger Meling37 Mustapha Nyassi40 Henrik Haraldsen11 Jordan Larsson34 Marvin Nasnas
    Polessya
    14 Lindon Emërllahu45 Maksym Bragaru9 Oleksandr Filippov89 Mykola Haiduchyk1 Oleg Kudryk12 Artur Drobot4 Mykyta Kravchenko94 Denys Hryshkevych6 Borel Tomandzoto

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 27: M. Elyounoussi ghi bàn trên chấm phạt đền cho FC Copenhagen
    Phút 46: J. Suzuki (FC Copenhagen) nhận thẻ đỏ, FC Copenhagen phải chơi thiếu người
    Phút 61: Robert lập công cho FC Copenhagen (kiến tạo: M. Madsen)
    Phút 93: M. Gayduchyk lập công cho Polessya

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    FC Copenhagen · 0 thắng1 hòaPolessya · 0 thắng
    24/07/2026
    Polessya
    3 - 3
    FC Copenhagen
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    FC Copenhagen
    5 trận gần nhất
    TTHTT
    1
    Trận
    0-1-0
    T-H-B
    3
    Ghi (TB 3.0)
    3
    Thủng lưới
    Polessya
    5 trận gần nhất
    BHBBT
    1
    Trận
    0-1-0
    T-H-B
    3
    Ghi (TB 3.0)
    3
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1RobertRobertFC Copenhagen3 bàn
    2N. NjieN. NjieGyori ETO FC2 bàn
    3Y. DemirY. DemirRapid Vienna1 bàn
    4M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen1 bàn
    5V. VaraksaV. VaraksaBate Borisov1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Ș. VlădoiuȘ. VlădoiuGyori ETO FC2 kiến tạo
    2M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen2 kiến tạo
    3Y. DemirY. DemirRapid Vienna1 kiến tạo
    4E. RusakovE. RusakovBate Borisov1 kiến tạo
    5J. TuominenJ. TuominenInter Turku1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu FC Copenhagen 2-1 Polessya: Robert tỏa sáng, FC Copenhagen giành trọn 3 điểm
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