Thống kê trận đấu FC Copenhagen 2-1 Polessya: Robert tỏa sáng, FC Copenhagen giành trọn 3 điểm

FC Copenhagen vượt qua Polessya với tỷ số 2-1. Mads Emil Madsen là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.