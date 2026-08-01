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    Thống kê trận đấu FC Copenhagen 5-1 Debreceni VSC: FC Copenhagen thắng đậm thuyết phục

    Đại Ngàn13/08/2026 00:51

    FC Copenhagen giành chiến thắng đậm 5-1 trước Debreceni VSC. Alex Král là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng6 bàn
    3'
    M. Elyounoussi — kiến tạo Robert
    FC Copenhagen
    47'
    B. Dzsudzsak
    Debreceni VSC
    58'
    M. Elyounoussi(pen)
    FC Copenhagen
    76'
    A. Kral — kiến tạo A. Cornelius
    FC Copenhagen
    78'
    A. Cornelius — kiến tạo A. Kral
    FC Copenhagen
    90+2'
    A. Cornelius — kiến tạo M. Nasnas
    FC Copenhagen
    Thẻ phạt
    57'
    L. Myrtaj
    Debreceni VSC
    61'
    S. Kaye
    Debreceni VSC
    67'
    G. Vianney Ndjee
    FC Copenhagen
    Đồ thị diễn biến
    FC CopenhagenHT 45'Debreceni VSC

    Thống kê trận đấu

    FC CopenhagenThống kêDebreceni VSC
    57%
    Kiểm soát bóng
    43%
    22
    Dứt điểm
    8
    11
    Trúng đích
    2
    6
    Phạt góc
    3
    16
    Phạm lỗi
    12
    6
    Việt vị
    2
    1
    Thủ môn cứu thua
    6
    FC Copenhagen vượt trội về số cú sút trúng đích (11).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Mohamed Elyounoussi
    Mohamed Elyounoussi
    FC Copenhagen
    2 bàn
    Alex Král
    Alex Král
    FC Copenhagen
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Andreas Cornelius
    Andreas Cornelius
    FC Copenhagen
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Balázs Dzsudzsák
    Balázs Dzsudzsák
    Debreceni VSC
    1 bàn
    Robert
    Robert
    FC Copenhagen
    1 kiến tạo · điểm 7.9
    Birger Meling
    Birger Meling
    FC Copenhagen
    Điểm 7.5

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    FC Copenhagen
    8.3
    Alex KrálMOTM1 bàn · 1 KT
    8.2
    Andreas Cornelius1 bàn · 1 KT
    7.9
    Mohamed Elyounoussi2 bàn
    7.9
    Robert1 KT
    7.5
    Birger Meling
    7.3
    Ákos Markgráf
    7.2
    William Clem
    7.2
    Marvin Nasnas
    7
    Junnosuke Suzuki
    6.9
    Mads Emil Madsen
    6.6
    Dominik Kotarski
    6.6
    Felix Beijmo
    6.6
    Youssoufa Moukoko
    6.3
    Gabriel Pereira
    6.3
    Thomas Delaney
    6.2
    Geovanni Vianney
    Debreceni VSC
    7.3
    Bence Batik
    7.3
    Balázs Dzsudzsák1 bàn
    6.9
    Benedek Erdélyi
    6.7
    Balázs Sain
    6.6
    Shedrach Kaye
    6.6
    Sohan Baldoni
    6.5
    Josua Mejías
    6.5
    Flórián Cibla
    6.5
    Botond Vajda
    6.3
    Csanád Vilmos Dénes
    6.2
    Rotem Keller
    6.2
    Dávid Patai
    5.9
    Adrián Guerrero
    5.5
    Ádám Lang
    5.2
    Leon Myrtaj

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    FC Copenhagen
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Bo Svensson
    Debreceni VSC
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Gert Remmel
    1
    Dominik Kotarski
    20
    Junnosuke Suzuki
    5
    Gabriel Pereira
    6
    Ákos Markgráf
    24
    Birger Meling
    33
    Alex Král
    36
    William Clem
    10
    Mohamed Elyounoussi
    21
    Mads Emil Madsen
    16
    Robert
    44
    Geovanni Vianney
    12
    Benedek Erdélyi
    8
    Leon Myrtaj
    5
    Bence Batik
    4
    Josua Mejías
    72
    Rotem Keller
    99
    Flórián Cibla
    75
    Dávid Patai
    78
    Balázs Sain
    18
    Shedrach Kaye
    25
    Sohan Baldoni
    97
    Csanád Vilmos Dénes
    Dự bị
    FC Copenhagen
    34 Marvin Nasnas27 Thomas Delaney14 Andreas Cornelius31 Rúnar Alex Rúnarsson51 Tobias Breum-Harild2 Felix Beijmo4 Munashe Garananga18 Kenay Myrie37 Mustapha Nyassi
    Debreceni VSC
    3 Adrián Guerrero26 Ádám Lang10 Balázs Dzsudzsák22 Botond Vajda1 Plamen Andreev89 Dániel Póser2 Dénes Szakál40 Dávid Hermann6 Blaž Bošković

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 3: M. Elyounoussi lập công cho FC Copenhagen (kiến tạo: Robert)
    Phút 47: B. Dzsudzsak lập công cho Debreceni VSC
    Phút 58: M. Elyounoussi ghi bàn trên chấm phạt đền cho FC Copenhagen
    Phút 76: A. Kral lập công cho FC Copenhagen (kiến tạo: A. Cornelius)
    Phút 78: A. Cornelius lập công cho FC Copenhagen (kiến tạo: A. Kral)
    Phút 92: A. Cornelius lập công cho FC Copenhagen (kiến tạo: M. Nasnas)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    FC Copenhagen · 1 thắng0 hòaDebreceni VSC · 0 thắng
    07/08/2026
    Debreceni VSC
    0 - 3
    FC Copenhagen
    FC

    Phong độ & thống kê mùa giải

    FC Copenhagen
    5 trận gần nhất
    TTTTT
    3
    Trận
    2-1-0
    T-H-B
    8
    Ghi (TB 2.7)
    4
    Thủng lưới
    Debreceni VSC
    5 trận gần nhất
    BTBBH
    3
    Trận
    1-1-1
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 0.3)
    3
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1K. BehrensK. BehrensFC Lugano4 bàn
    2O. GloukhO. GloukhAjax4 bàn
    3RobertRobertFC Copenhagen4 bàn
    4Winsley Boteli MokangoWinsley Boteli MokangoFC Sion3 bàn
    5E. KaraE. KaraRapid Vienna3 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1S. BerghuisS. BerghuisAjax3 kiến tạo
    2B. BollaB. BollaRapid Vienna3 kiến tạo
    3S. ØrjasæterS. ØrjasæterTwente3 kiến tạo
    4M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen2 kiến tạo
    5M. GodtsM. GodtsAjax2 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu FC Copenhagen 5-1 Debreceni VSC: FC Copenhagen thắng đậm thuyết phục
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