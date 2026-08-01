Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng6 bàn
3'
M. Elyounoussi — kiến tạo Robert
FC Copenhagen
47'
B. Dzsudzsak
Debreceni VSC
58'
M. Elyounoussi(pen)
FC Copenhagen
76'
A. Kral — kiến tạo A. Cornelius
FC Copenhagen
78'
A. Cornelius — kiến tạo A. Kral
FC Copenhagen
90+2'
A. Cornelius — kiến tạo M. Nasnas
FC Copenhagen
Thẻ phạt
67'
G. Vianney Ndjee
FC Copenhagen
Đồ thị diễn biến
FC CopenhagenHT 45'Debreceni VSC
Thống kê trận đấu
FC CopenhagenThống kêDebreceni VSC
FC Copenhagen vượt trội về số cú sút trúng đích (11).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Mohamed Elyounoussi
FC Copenhagen
2 bàn
Alex Král
FC Copenhagen
1 bàn · 1 kiến tạo
Andreas Cornelius
FC Copenhagen
1 bàn · 1 kiến tạo
Balázs Dzsudzsák
Debreceni VSC
1 bàn
Robert
FC Copenhagen
1 kiến tạo · điểm 7.9
Birger Meling
FC Copenhagen
Điểm 7.5
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
FC Copenhagen
8.3
Alex KrálMOTM1 bàn · 1 KT
8.2
Andreas Cornelius1 bàn · 1 KT
7.9
Mohamed Elyounoussi2 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
FC Copenhagen
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Bo Svensson
Debreceni VSC
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Gert Remmel
Dự bị
FC Copenhagen
34 Marvin Nasnas27 Thomas Delaney14 Andreas Cornelius31 Rúnar Alex Rúnarsson51 Tobias Breum-Harild2 Felix Beijmo4 Munashe Garananga18 Kenay Myrie37 Mustapha Nyassi
Debreceni VSC
3 Adrián Guerrero26 Ádám Lang10 Balázs Dzsudzsák22 Botond Vajda1 Plamen Andreev89 Dániel Póser2 Dénes Szakál40 Dávid Hermann6 Blaž Bošković
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 3: M. Elyounoussi lập công cho FC Copenhagen (kiến tạo: Robert)
Phút 47: B. Dzsudzsak lập công cho Debreceni VSC
Phút 58: M. Elyounoussi ghi bàn trên chấm phạt đền cho FC Copenhagen
Phút 76: A. Kral lập công cho FC Copenhagen (kiến tạo: A. Cornelius)
Phút 78: A. Cornelius lập công cho FC Copenhagen (kiến tạo: A. Kral)
Phút 92: A. Cornelius lập công cho FC Copenhagen (kiến tạo: M. Nasnas)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
FC Copenhagen · 1 thắng0 hòaDebreceni VSC · 0 thắng
07/08/2026
Debreceni VSC
0 - 3
FC Copenhagen
FC
Phong độ & thống kê mùa giải
FC Copenhagen
5 trận gần nhất
TTTTT
Debreceni VSC
5 trận gần nhất
BTBBH
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)