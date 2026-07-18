Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng8 bàn
10'
Y. Ebnoutalib
Eintracht Frankfurt
16'
M. Dills
Eintracht Frankfurt
26'
J. Burkardt
Eintracht Frankfurt
36'
J. Burkardt
Eintracht Frankfurt
57'
M. Pimpong
Eintracht Frankfurt
61'
L. Arrhov
Eintracht Frankfurt
69'
K. Kosugi
Eintracht Frankfurt
Đồ thị diễn biến
FC GießenHT 45'Eintracht Frankfurt
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 10: Y. Ebnoutalib lập công cho Eintracht Frankfurt
Phút 16: M. Dills lập công cho Eintracht Frankfurt
Phút 26: J. Burkardt lập công cho Eintracht Frankfurt
Phút 36: J. Burkardt lập công cho Eintracht Frankfurt
Phút 57: M. Pimpong lập công cho Eintracht Frankfurt
Phút 61: L. Arrhov lập công cho Eintracht Frankfurt
Phút 69: K. Kosugi lập công cho Eintracht Frankfurt
Phút 89: lập công cho FC Gießen
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
FC Gießen · 0 thắng0 hòaEintracht Frankfurt · 1 thắng
20/07/2021
Eintracht Frankfurt
6 - 1
FC Gießen
EF
Phong độ & thống kê mùa giải
FC Gießen
5 trận gần nhất
BBBBT
Eintracht Frankfurt
5 trận gần nhất
THTHB
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)