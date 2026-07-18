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    Thống kê trận đấu FC Gießen 1-7 Eintracht Frankfurt: Eintracht Frankfurt thắng đậm thuyết phục

    Tuệ Nhân18/07/2026 23:54

    Eintracht Frankfurt giành chiến thắng đậm 7-1 trước FC Gießen. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng8 bàn
    10'
    Y. Ebnoutalib
    Eintracht Frankfurt
    16'
    M. Dills
    Eintracht Frankfurt
    26'
    J. Burkardt
    Eintracht Frankfurt
    36'
    J. Burkardt
    Eintracht Frankfurt
    57'
    M. Pimpong
    Eintracht Frankfurt
    61'
    L. Arrhov
    Eintracht Frankfurt
    69'
    K. Kosugi
    Eintracht Frankfurt
    89'
    FC Gießen
    Đồ thị diễn biến
    FC GießenHT 45'Eintracht Frankfurt

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 10: Y. Ebnoutalib lập công cho Eintracht Frankfurt
    Phút 16: M. Dills lập công cho Eintracht Frankfurt
    Phút 26: J. Burkardt lập công cho Eintracht Frankfurt
    Phút 36: J. Burkardt lập công cho Eintracht Frankfurt
    Phút 57: M. Pimpong lập công cho Eintracht Frankfurt
    Phút 61: L. Arrhov lập công cho Eintracht Frankfurt
    Phút 69: K. Kosugi lập công cho Eintracht Frankfurt
    Phút 89: lập công cho FC Gießen

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    FC Gießen · 0 thắng0 hòaEintracht Frankfurt · 1 thắng
    20/07/2021
    Eintracht Frankfurt
    6 - 1
    FC Gießen
    EF

    Phong độ & thống kê mùa giải

    FC Gießen
    5 trận gần nhất
    BBBBT
    4
    Trận
    1-0-3
    T-H-B
    6
    Ghi (TB 1.5)
    16
    Thủng lưới
    Eintracht Frankfurt
    5 trận gần nhất
    THTHB
    2
    Trận
    1-1-0
    T-H-B
    10
    Ghi (TB 5.0)
    3
    Thủng lưới
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu FC Gießen 1-7 Eintracht Frankfurt: Eintracht Frankfurt thắng đậm thuyết phục
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