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    Thống kê trận đấu FC Levadia Tallinn 5-0 Caernarfon Town: FC Levadia Tallinn thắng đậm thuyết phục

    Tuệ Nhân17/07/2026 01:20

    FC Levadia Tallinn giành chiến thắng đậm 5-0 trước Caernarfon Town. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng5 bàn
    4'
    E. Otoo — kiến tạo J. Saliste
    FC Levadia Tallinn
    21'
    Wendell — kiến tạo B. Tambedou
    FC Levadia Tallinn
    33'
    Joao Pedro(pen)
    FC Levadia Tallinn
    70'
    B. Tambedou — kiến tạo G. Lehtmets
    FC Levadia Tallinn
    89'
    M. Ainsalu — kiến tạo M. Roosnupp
    FC Levadia Tallinn
    Thẻ phạt
    65'
    A. Nwankwo
    FC Levadia Tallinn
    65'
    Z. Clarke
    Caernarfon Town
    67'
    A. Cieslewicz
    Caernarfon Town
    Đồ thị diễn biến
    FC Levadia TallinnHT 45'Caernarfon Town

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 4: E. Otoo lập công cho FC Levadia Tallinn (kiến tạo: J. Saliste)
    Phút 21: Wendell lập công cho FC Levadia Tallinn (kiến tạo: B. Tambedou)
    Phút 33: Joao Pedro ghi bàn trên chấm phạt đền cho FC Levadia Tallinn
    Phút 70: B. Tambedou lập công cho FC Levadia Tallinn (kiến tạo: G. Lehtmets)
    Phút 89: M. Ainsalu lập công cho FC Levadia Tallinn (kiến tạo: M. Roosnupp)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    FC Levadia Tallinn · 1 thắng0 hòaCaernarfon Town · 0 thắng
    10/07/2026
    Caernarfon Town
    0 - 5
    FC Levadia Tallinn
    FLT
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu FC Levadia Tallinn 5-0 Caernarfon Town: FC Levadia Tallinn thắng đậm thuyết phục
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