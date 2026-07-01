FC Levadia Tallinn giành chiến thắng đậm 5-0 trước Caernarfon Town. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Phút 33: Joao Pedro ghi bàn trên chấm phạt đền cho FC Levadia Tallinn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)