Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng5 bàn
4'
E. Otoo — kiến tạo J. Saliste
FC Levadia Tallinn
21'
Wendell — kiến tạo B. Tambedou
FC Levadia Tallinn
33'
Joao Pedro(pen)
FC Levadia Tallinn
70'
B. Tambedou — kiến tạo G. Lehtmets
FC Levadia Tallinn
89'
M. Ainsalu — kiến tạo M. Roosnupp
FC Levadia Tallinn
Thẻ phạt
65'
A. Nwankwo
FC Levadia Tallinn
67'
A. Cieslewicz
Caernarfon Town
Đồ thị diễn biến
FC Levadia TallinnHT 45'Caernarfon Town
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 4: E. Otoo lập công cho FC Levadia Tallinn (kiến tạo: J. Saliste)
Phút 21: Wendell lập công cho FC Levadia Tallinn (kiến tạo: B. Tambedou)
Phút 33: Joao Pedro ghi bàn trên chấm phạt đền cho FC Levadia Tallinn
Phút 70: B. Tambedou lập công cho FC Levadia Tallinn (kiến tạo: G. Lehtmets)
Phút 89: M. Ainsalu lập công cho FC Levadia Tallinn (kiến tạo: M. Roosnupp)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
FC Levadia Tallinn · 1 thắng0 hòaCaernarfon Town · 0 thắng
10/07/2026
Caernarfon Town
0 - 5
FC Levadia Tallinn
FLT
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)