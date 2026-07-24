Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng1 bàn
31'
R. Steffen — kiến tạo K. Behrens
FC Lugano
Đồ thị diễn biến
FC LuganoHT 45'Dukagjini
Thống kê trận đấu
FC LuganoThống kêDukagjini
FC Lugano kiểm soát thế trận với 71% thời lượng cầm bóng; FC Lugano vượt trội về số cú sút trúng đích (7).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Renato Steffen
FC Lugano
1 bàn
Kevin Behrens
FC Lugano
1 kiến tạo · điểm 7
Anto Grgić
FC Lugano
Điểm 8.2
Uran Bislimi
FC Lugano
Điểm 8
Vitor Hugo
Dukagjini
Điểm 7.7
Lars Lukas Mai
FC Lugano
Điểm 7.6
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
FC Lugano
8.5
Renato SteffenMOTM1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
FC Lugano
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Mattia Croci-Torti
Dukagjini
Sơ đồ 4-4-2 · HLV A. Dallku
Dự bị
FC Lugano
28 Felix Gebhardt39 Ahmadou Ndiaye4 Damian Kelvin18 Joel Bichsel14 Ahmed Kendouci22 Beckham Castro23 Gjan Ajdin24 Elias Pihlström30 Dereck Moncada
Dukagjini
16 Kenan Haxhihamza2 Denis Hyseni3 Melos Zenunaj22 Arbër Bytyqi33 Luan7 Granit Elezaj6 Arvanit Rexhaj27 Valentin Hoti66 Engjell Sylejmani
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 31: R. Steffen lập công cho FC Lugano (kiến tạo: K. Behrens)
Phút 87: A. Rexhaj (Dukagjini) nhận thẻ đỏ, Dukagjini phải chơi thiếu người
Phong độ & thống kê mùa giải
FC Lugano
5 trận gần nhất
TBTTH
Dukagjini
5 trận gần nhất
BBHTT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)