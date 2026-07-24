Tin mới

    Thống kê trận đấu FC Lugano 1-0 Dukagjini: R. Steffen tỏa sáng, FC Lugano giành trọn 3 điểm

    Tuệ Nhân24/07/2026 03:22

    FC Lugano vượt qua Dukagjini với tỷ số 1-0. Renato Steffen là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    31'
    R. Steffen — kiến tạo K. Behrens
    FC Lugano
    Thẻ phạt
    21'
    M. Zanotti
    FC Lugano
    49'
    E. Basri
    Dukagjini
    79'
    G. Elezaj
    Dukagjini
    83'
    K. Behrens
    FC Lugano
    87'
    A. Rexhaj
    Dukagjini
    Đồ thị diễn biến
    FC LuganoHT 45'Dukagjini

    Thống kê trận đấu

    FC LuganoThống kêDukagjini
    71%
    Kiểm soát bóng
    29%
    20
    Dứt điểm
    12
    7
    Trúng đích
    3
    7
    Phạt góc
    3
    17
    Phạm lỗi
    12
    5
    Việt vị
    0
    3
    Thủ môn cứu thua
    4
    FC Lugano kiểm soát thế trận với 71% thời lượng cầm bóng; FC Lugano vượt trội về số cú sút trúng đích (7).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Renato Steffen
    Renato Steffen
    FC Lugano
    1 bàn
    Kevin Behrens
    Kevin Behrens
    FC Lugano
    1 kiến tạo · điểm 7
    Anto Grgić
    Anto Grgić
    FC Lugano
    Điểm 8.2
    Uran Bislimi
    Uran Bislimi
    FC Lugano
    Điểm 8
    Vitor Hugo
    Vitor Hugo
    Dukagjini
    Điểm 7.7
    Lars Lukas Mai
    Lars Lukas Mai
    FC Lugano
    Điểm 7.6

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    FC Lugano
    8.5
    Renato SteffenMOTM1 bàn
    8.2
    Anto Grgić
    8
    Uran Bislimi
    7.6
    Lars Lukas Mai
    7.2
    Ezgjan Alioski
    7
    Mattia Zanotti
    7
    Antonios Papadopoulos
    7
    Yanis Cimignani
    7
    Kevin Behrens1 KT
    6.9
    David von Ballmoos
    6.7
    Daniel Dos Santos
    6.7
    Ahmed Kendouci
    6.6
    Dereck Moncada
    6.3
    Joel Bichsel
    Dukagjini
    7.7
    Vitor Hugo
    7.3
    Elton Basriu
    7.3
    Egzon Sinani
    7.2
    Mergim Pefqeli
    6.9
    Egzon Lekaj
    6.6
    Tun Bardhoku
    6.5
    Jeudi Stevenson
    6.3
    Iljasa Zulfiu
    6.3
    Dienit Isufi
    6.3
    Altin Merlaku
    6.3
    Granit Elezaj
    6.3
    Meris Maliqi
    6.3
    Arvanit Rexhaj
    6.2
    Kushtrim Gashi

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    FC Lugano
    Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Mattia Croci-Torti
    Dukagjini
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV A. Dallku
    16
    David von Ballmoos
    46
    Mattia Zanotti
    17
    Lars Lukas Mai
    6
    Antonios Papadopoulos
    21
    Yanis Cimignani
    25
    Uran Bislimi
    8
    Anto Grgić
    7
    Ezgjan Alioski
    11
    Renato Steffen
    27
    Daniel Dos Santos
    91
    Kevin Behrens
    1
    Egzon Lekaj
    77
    Vitor Hugo
    5
    Elton Basriu
    14
    Egzon Sinani
    44
    Tun Bardhoku
    23
    Iljasa Zulfiu
    47
    Dienit Isufi
    8
    Kushtrim Gashi
    10
    Altin Merlaku
    17
    Mergim Pefqeli
    99
    Jeudi Stevenson
    Dự bị
    FC Lugano
    28 Felix Gebhardt39 Ahmadou Ndiaye4 Damian Kelvin18 Joel Bichsel14 Ahmed Kendouci22 Beckham Castro23 Gjan Ajdin24 Elias Pihlström30 Dereck Moncada
    Dukagjini
    16 Kenan Haxhihamza2 Denis Hyseni3 Melos Zenunaj22 Arbër Bytyqi33 Luan7 Granit Elezaj6 Arvanit Rexhaj27 Valentin Hoti66 Engjell Sylejmani

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 31: R. Steffen lập công cho FC Lugano (kiến tạo: K. Behrens)
    Phút 87: A. Rexhaj (Dukagjini) nhận thẻ đỏ, Dukagjini phải chơi thiếu người

    Phong độ & thống kê mùa giải

    FC Lugano
    5 trận gần nhất
    TBTTH
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Dukagjini
    5 trận gần nhất
    BBHTT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1N. NjieN. NjieGyori ETO FC2 bàn
    2V. ĐukanovićV. ĐukanovićGyori ETO FC1 bàn
    3K. BánátiK. BánátiGyori ETO FC1 bàn
    4C. BumbaC. BumbaGyori ETO FC1 bàn
    5E. BayramE. BayramBaşakşehir1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Ș. VlădoiuȘ. VlădoiuGyori ETO FC2 kiến tạo
    2J. TuominenJ. TuominenInter Turku1 kiến tạo
    3D. ŠtefuljD. ŠtefuljGyori ETO FC1 kiến tạo
    4Y. SarıY. SarıBaşakşehir1 kiến tạo
    5L. CorreiaL. CorreiaAtert Bissen1 kiến tạo
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu FC Lugano 1-0 Dukagjini: R. Steffen tỏa sáng, FC Lugano giành trọn 3 điểm
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO