Thống kê trận đấu FC Lugano 1-0 Dukagjini: R. Steffen tỏa sáng, FC Lugano giành trọn 3 điểm

FC Lugano vượt qua Dukagjini với tỷ số 1-0. Renato Steffen là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.