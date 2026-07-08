Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
7'
E. Pihlstrom — kiến tạo Y. Cimignani
FC Lugano
80'
K. Behrens — kiến tạo M. Zanotti
FC Lugano
Đồ thị diễn biến
FC LuganoHT 45'NSI Runavik
Thống kê trận đấu
FC LuganoThống kêNSI Runavik
FC Lugano kiểm soát thế trận với 68% thời lượng cầm bóng; FC Lugano vượt trội về số cú sút trúng đích (9).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Elias Pihlström
FC Lugano
1 bàn
Kevin Behrens
FC Lugano
1 bàn
Mattia Zanotti
FC Lugano
1 kiến tạo · điểm 9
Yanis Cimignani
FC Lugano
1 kiến tạo · điểm 7.5
Tom Amos
NSI Runavik
Điểm 9
Renato Steffen
FC Lugano
Điểm 7.7
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
FC Lugano
Sơ đồ 3-4-1-2 · HLV Mattia Croci-Torti
NSI Runavik
Sơ đồ 5-4-1 · HLV Sigurdur Eyjolfsson
Dự bị
FC Lugano
28 Felix Gebhardt39 Ahmadou Ndiaye6 Antonios Papadopoulos17 Lars Lukas Mai18 Joel Bichsel44 Carbone8 Anto Grgić22 Beckham Castro23 Gjan Ajdin
NSI Runavik
1 Kristian Joensen30 Dánial Danielsen22 Jóel Tróndargjógv9 Tobias Hestad10 Klæmint Olsen28 Markus Danielsen
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 7: E. Pihlstrom lập công cho FC Lugano (kiến tạo: Y. Cimignani)
Phút 80: K. Behrens lập công cho FC Lugano (kiến tạo: M. Zanotti)
Phong độ & thống kê mùa giải
FC Lugano
5 trận gần nhất
TTTTT
NSI Runavik
5 trận gần nhất
BBTBT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)