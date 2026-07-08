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    Thống kê trận đấu FC Lugano 2-0 NSI Runavik: K. Behrens tỏa sáng, FC Lugano giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn07/08/2026 03:23

    FC Lugano vượt qua NSI Runavik với tỷ số 2-0. Mattia Zanotti là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    7'
    E. Pihlstrom — kiến tạo Y. Cimignani
    FC Lugano
    80'
    K. Behrens — kiến tạo M. Zanotti
    FC Lugano
    Đồ thị diễn biến
    FC LuganoHT 45'NSI Runavik

    Thống kê trận đấu

    FC LuganoThống kêNSI Runavik
    68%
    Kiểm soát bóng
    32%
    31
    Dứt điểm
    5
    9
    Trúng đích
    1
    15
    Phạt góc
    3
    16
    Phạm lỗi
    3
    1
    Thủ môn cứu thua
    6
    FC Lugano kiểm soát thế trận với 68% thời lượng cầm bóng; FC Lugano vượt trội về số cú sút trúng đích (9).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Elias Pihlström
    Elias Pihlström
    FC Lugano
    1 bàn
    Kevin Behrens
    Kevin Behrens
    FC Lugano
    1 bàn
    Mattia Zanotti
    Mattia Zanotti
    FC Lugano
    1 kiến tạo · điểm 9
    Yanis Cimignani
    Yanis Cimignani
    FC Lugano
    1 kiến tạo · điểm 7.5
    Tom Amos
    Tom Amos
    NSI Runavik
    Điểm 9
    Renato Steffen
    Renato Steffen
    FC Lugano
    Điểm 7.7

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    FC Lugano
    9
    Mattia ZanottiMOTM1 KT
    7.9
    Elias Pihlström1 bàn
    7.7
    Renato Steffen
    7.6
    Hannes Delcroix
    7.5
    Yanis Cimignani1 KT
    7.5
    Ahmed Kendouci
    7.3
    Uran Bislimi
    7.3
    Anto Grgić
    7.2
    Damian Kelvin
    7
    Kevin Behrens1 bàn
    6.9
    Daniel Dos Santos
    6.6
    David von Ballmoos
    6.6
    Antonios Papadopoulos
    6.5
    Beckham Castro
    6.2
    Dereck Moncada
    NSI Runavik
    9
    Tom AmosMOTM
    7.2
    Jann Benjaminsen
    6.9
    Alex Freyr Elísson
    6.9
    Viljormur Davidsen
    6.9
    Beinir Nolsøe
    6.7
    Daniel Obbekjær
    6.5
    Emil Joensen
    6.5
    Michał Przybylski
    6.5
    Tobias Hestad
    6.3
    Filip Drinic
    6.3
    Marius Lindh
    6.3
    Sammy Skytte

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    FC Lugano
    Sơ đồ 3-4-1-2 · HLV Mattia Croci-Torti
    NSI Runavik
    Sơ đồ 5-4-1 · HLV Sigurdur Eyjolfsson
    16
    David von Ballmoos
    46
    Mattia Zanotti
    4
    Damian Kelvin
    3
    Hannes Delcroix
    21
    Yanis Cimignani
    14
    Ahmed Kendouci
    27
    Daniel Dos Santos
    24
    Elias Pihlström
    25
    Uran Bislimi
    11
    Renato Steffen
    91
    Kevin Behrens
    13
    Tom Amos
    5
    Alex Freyr Elísson
    12
    Filip Drinic
    4
    Daniel Obbekjær
    3
    Viljormur Davidsen
    17
    Jann Benjaminsen
    11
    Marius Lindh
    6
    Beinir Nolsøe
    29
    Emil Joensen
    33
    Michał Przybylski
    2
    Sammy Skytte
    Dự bị
    FC Lugano
    28 Felix Gebhardt39 Ahmadou Ndiaye6 Antonios Papadopoulos17 Lars Lukas Mai18 Joel Bichsel44 Carbone8 Anto Grgić22 Beckham Castro23 Gjan Ajdin
    NSI Runavik
    1 Kristian Joensen30 Dánial Danielsen22 Jóel Tróndargjógv9 Tobias Hestad10 Klæmint Olsen28 Markus Danielsen

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 7: E. Pihlstrom lập công cho FC Lugano (kiến tạo: Y. Cimignani)
    Phút 80: K. Behrens lập công cho FC Lugano (kiến tạo: M. Zanotti)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    FC Lugano
    5 trận gần nhất
    TTTTT
    2
    Trận
    2-0-0
    T-H-B
    6
    Ghi (TB 3.0)
    1
    Thủng lưới
    NSI Runavik
    5 trận gần nhất
    BBTBT
    4
    Trận
    2-1-1
    T-H-B
    7
    Ghi (TB 1.8)
    5
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1O. GloukhO. GloukhAjax4 bàn
    2K. BehrensK. BehrensFC Lugano4 bàn
    3E. KaraE. KaraRapid Vienna3 bàn
    4RobertRobertFC Copenhagen3 bàn
    5A. JagusicA. JagusicPanathinaikos2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen2 kiến tạo
    2K. HorváthK. HorváthPaks2 kiến tạo
    3M. FischerM. FischerAustria Vienna2 kiến tạo
    4M. GodtsM. GodtsAjax2 kiến tạo
    5B. BollaB. BollaRapid Vienna2 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu FC Lugano 2-0 NSI Runavik: K. Behrens tỏa sáng, FC Lugano giành trọn 3 điểm
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