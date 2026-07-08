Thống kê trận đấu FC Lugano 2-0 NSI Runavik: K. Behrens tỏa sáng, FC Lugano giành trọn 3 điểm

FC Lugano vượt qua NSI Runavik với tỷ số 2-0. Mattia Zanotti là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.