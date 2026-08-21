Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
31'
K. Behrens — kiến tạo Y. Cimignani
FC Lugano
47'
I. Shahar — kiến tạo R. Revivo
Maccabi Tel Aviv
Đồ thị diễn biến
FC LuganoHT 45'Maccabi Tel Aviv
Thống kê trận đấu
FC LuganoThống kêMaccabi Tel Aviv
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Anto Grgić
FC Lugano
1 bàn
Kevin Behrens
FC Lugano
1 bàn
Ido Shahar
Maccabi Tel Aviv
1 bàn
Yanis Cimignani
FC Lugano
1 kiến tạo · điểm 7.5
Roy Revivo
Maccabi Tel Aviv
1 kiến tạo · điểm 6.3
Osher Davida
Maccabi Tel Aviv
Điểm 7.3
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
FC Lugano
7.5
Yanis CimignaniMOTM1 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
FC Lugano
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Mattia Croci-Torti
Maccabi Tel Aviv
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Kenny Miller
Dự bị
FC Lugano
39 Ahmadou Ndiaye28 Felix Gebhardt4 Damian Kelvin26 Martim Marques18 Joel Bichsel30 Dereck Moncada23 Gjan Ajdin24 Elias Pihlström22 Beckham Castro
Maccabi Tel Aviv
90 Roi Mishpati51 Shalev Saadia41 Itai Ben Hamo21 Noam Ben Harosh25 Shahar Rosen33 Hisham Layous18 Dan Glazer30 Itamar Noy60 Ilay Ben Simon
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 31: K. Behrens lập công cho FC Lugano (kiến tạo: Y. Cimignani)
Phút 47: I. Shahar lập công cho Maccabi Tel Aviv (kiến tạo: R. Revivo)
Phút 54: A. Grgic ghi bàn trên chấm phạt đền cho FC Lugano
Phong độ & thống kê mùa giải
FC Lugano
5 trận gần nhất
TTHTT
Maccabi Tel Aviv
5 trận gần nhất
BTTBT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)