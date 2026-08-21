Tin mới

    Thống kê trận đấu FC Lugano 2-1 Maccabi Tel Aviv: A. Grgic tỏa sáng, FC Lugano giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn21/08/2026 03:24

    FC Lugano vượt qua Maccabi Tel Aviv với tỷ số 2-1. Anto Grgić là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    31'
    K. Behrens — kiến tạo Y. Cimignani
    FC Lugano
    47'
    I. Shahar — kiến tạo R. Revivo
    Maccabi Tel Aviv
    54'
    A. Grgic(pen)
    FC Lugano
    Đồ thị diễn biến
    FC LuganoHT 45'Maccabi Tel Aviv

    Thống kê trận đấu

    FC LuganoThống kêMaccabi Tel Aviv
    46%
    Kiểm soát bóng
    54%
    7
    Dứt điểm
    4
    2
    Trúng đích
    1
    0
    Phạt góc
    1
    9
    Phạm lỗi
    6
    1
    Việt vị
    0

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Anto Grgić
    Anto Grgić
    FC Lugano
    1 bàn
    Kevin Behrens
    Kevin Behrens
    FC Lugano
    1 bàn
    Ido Shahar
    Ido Shahar
    Maccabi Tel Aviv
    1 bàn
    Yanis Cimignani
    Yanis Cimignani
    FC Lugano
    1 kiến tạo · điểm 7.5
    Roy Revivo
    Roy Revivo
    Maccabi Tel Aviv
    1 kiến tạo · điểm 6.3
    Osher Davida
    Osher Davida
    Maccabi Tel Aviv
    Điểm 7.3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    FC Lugano
    7.5
    Anto GrgićMOTM1 bàn
    7.5
    Yanis CimignaniMOTM1 KT
    7.3
    Kevin Behrens1 bàn
    6.9
    Mattia Zanotti
    6.6
    Uran Bislimi
    6.5
    David von Ballmoos
    6.5
    Lars Lukas Mai
    6.5
    Renato Steffen
    6.3
    Antonios Papadopoulos
    6.3
    Hannes Delcroix
    6.2
    Daniel Dos Santos
    Maccabi Tel Aviv
    7.3
    Ido Shahar1 bàn
    7.3
    Osher Davida
    6.9
    Hélio Varela
    6.7
    Raz Shlomo
    6.7
    Issouf Sissokho
    6.6
    Ester Sokler
    6.3
    Mohamed Camara
    6.3
    Roy Revivo1 KT
    6.2
    Dor Peretz
    5.9
    Ofek Melika
    5.9
    Tyrese Asante

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    FC Lugano
    Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Mattia Croci-Torti
    Maccabi Tel Aviv
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Kenny Miller
    16
    David von Ballmoos
    6
    Antonios Papadopoulos
    17
    Lars Lukas Mai
    3
    Hannes Delcroix
    46
    Mattia Zanotti
    25
    Uran Bislimi
    8
    Anto Grgić
    21
    Yanis Cimignani
    11
    Renato Steffen
    27
    Daniel Dos Santos
    91
    Kevin Behrens
    22
    Ofek Melika
    6
    Tyrese Asante
    5
    Mohamed Camara
    13
    Raz Shlomo
    3
    Roy Revivo
    42
    Dor Peretz
    28
    Issouf Sissokho
    36
    Ido Shahar
    77
    Osher Davida
    9
    Ester Sokler
    29
    Hélio Varela
    Dự bị
    FC Lugano
    39 Ahmadou Ndiaye28 Felix Gebhardt4 Damian Kelvin26 Martim Marques18 Joel Bichsel30 Dereck Moncada23 Gjan Ajdin24 Elias Pihlström22 Beckham Castro
    Maccabi Tel Aviv
    90 Roi Mishpati51 Shalev Saadia41 Itai Ben Hamo21 Noam Ben Harosh25 Shahar Rosen33 Hisham Layous18 Dan Glazer30 Itamar Noy60 Ilay Ben Simon

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 31: K. Behrens lập công cho FC Lugano (kiến tạo: Y. Cimignani)
    Phút 47: I. Shahar lập công cho Maccabi Tel Aviv (kiến tạo: R. Revivo)
    Phút 54: A. Grgic ghi bàn trên chấm phạt đền cho FC Lugano

    Phong độ & thống kê mùa giải

    FC Lugano
    5 trận gần nhất
    TTHTT
    4
    Trận
    3-1-0
    T-H-B
    10
    Ghi (TB 2.5)
    3
    Thủng lưới
    Maccabi Tel Aviv
    5 trận gần nhất
    BTTBT
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    2
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1K. BehrensK. BehrensFC Lugano6 bàn
    2Winsley Boteli MokangoWinsley Boteli MokangoFC Sion4 bàn
    3RobertRobertFC Copenhagen4 bàn
    4O. GloukhO. GloukhAjax4 bàn
    5Ricardo HortaRicardo HortaSC Braga3 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1R. NivokaziR. NivokaziFC Sion3 kiến tạo
    2S. BerghuisS. BerghuisAjax3 kiến tạo
    3B. BollaB. BollaRapid Vienna3 kiến tạo
    4M. ZanottiM. ZanottiFC Lugano3 kiến tạo
    5S. ØrjasæterS. ØrjasæterTwente3 kiến tạo
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu FC Lugano 2-1 Maccabi Tel Aviv: A. Grgic tỏa sáng, FC Lugano giành chiến thắng, đi tiếp
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO