Thống kê trận đấu FC Lugano 2-1 Maccabi Tel Aviv: A. Grgic tỏa sáng, FC Lugano giành chiến thắng, đi tiếp

FC Lugano vượt qua Maccabi Tel Aviv với tỷ số 2-1. Anto Grgić là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.