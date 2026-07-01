Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
70'
Milot Rashica — kiến tạo Junior Olaitan
Beşiktaş
76'
Orkun Kökçü (pen)
Beşiktaş
Thẻ phạt
35'
Mads Bech Sørensen
FC Midtjylland
44'
Martin Erlić
FC Midtjylland
54'
Martin Erlić
FC Midtjylland
75'
Rasmus Nissen Kristensen
FC Midtjylland
Đồ thị diễn biến
FC MidtjyllandHT 45'Beşiktaş
Thống kê trận đấu
FC MidtjyllandThống kêBeşiktaş
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Orkun Kökçü
Beşiktaş
1 bàn
Milot Rashica
Beşiktaş
1 bàn
Junior Olaitan
Beşiktaş
1 kiến tạo · điểm 7.39
Alexander Nübel
Beşiktaş
Điểm 7.48
Rıdvan Yılmaz
Beşiktaş
Điểm 7.4
Emirhan Topçu
Beşiktaş
Điểm 7.4
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
FC Midtjylland
6.98
Rasmus Nissen Kristensen
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
FC Midtjylland
Sơ đồ 4-3-3
5
Rasmus Nissen Kristensen
Dự bị
FC Midtjylland
3 Han-beom Lee13 Adam Gabriel14 Edward Chilufya15 Béni Junior17 Mikael Uhre18 Stanley Iheanacho25 Nordin Bakker27 Sofus Johannesen29 Kjell Wätjen
Beşiktaş
7 Milot Rashica8 Kartal Yılmaz11 Kassoum Ouattara12 Emmanuel Agbadou22 Taylan Bulut23 Mustafa Hekimoğlu58 Yasin Özcan65 C. Gürsel70 A. Bircan
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 54: Martin Erlić (FC Midtjylland) nhận thẻ đỏ, FC Midtjylland phải chơi thiếu người
Phút 70: Milot Rashica lập công cho Beşiktaş (kiến tạo: Junior Olaitan)
Phút 76: Orkun Kökçü ghi bàn trên chấm phạt đền cho Beşiktaş
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
FC Midtjylland · 0 thắng0 hòaBeşiktaş · 1 thắng
24/07/2026
Beşiktaş
1 - 0
FC Midtjylland
BEŞ
Phong độ & thống kê mùa giải
FC Midtjylland
5 trận gần nhất
BBTTT
Beşiktaş
5 trận gần nhất
TTBHH
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)