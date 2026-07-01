Tin mới

    Thống kê trận đấu FC Midtjylland 0-2 Beşiktaş: Orkun Kökçü  tỏa sáng, Beşiktaş giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn31/07/2026 01:54

    Beşiktaş vượt qua FC Midtjylland với tỷ số 2-0. Orkun Kökçü là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.85. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    70'
    Milot Rashica — kiến tạo Junior Olaitan
    Beşiktaş
    76'
    Orkun Kökçü (pen)
    Beşiktaş
    Thẻ phạt
    35'
    Mads Bech Sørensen
    FC Midtjylland
    44'
    Martin Erlić
    FC Midtjylland
    54'
    Martin Erlić
    FC Midtjylland
    57'
    Vaclav Cerny
    Beşiktaş
    75'
    Rasmus Nissen Kristensen 
    FC Midtjylland
    81'
    Hyeon-gyu Oh
    Beşiktaş
    86'
    Yasin Özcan
    Beşiktaş
    Đồ thị diễn biến
    FC MidtjyllandHT 45'Beşiktaş

    Thống kê trận đấu

    FC MidtjyllandThống kêBeşiktaş
    55%
    Kiểm soát bóng
    45%
    16
    Dứt điểm
    14
    4
    Trúng đích
    4
    5
    Phạt góc
    1
    15
    Phạm lỗi
    18
    2
    Việt vị
    1
    2
    Thủ môn cứu thua
    4

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Orkun Kökçü
    Orkun Kökçü
    Beşiktaş
    1 bàn
    Milot Rashica
    Milot Rashica
    Beşiktaş
    1 bàn
    Junior Olaitan
    Junior Olaitan
    Beşiktaş
    1 kiến tạo · điểm 7.39
    Alexander Nübel
    Alexander Nübel
    Beşiktaş
    Điểm 7.48
    Rıdvan Yılmaz
    Rıdvan Yılmaz
    Beşiktaş
    Điểm 7.4
    Emirhan Topçu
    Emirhan Topçu
    Beşiktaş
    Điểm 7.4

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    FC Midtjylland
    7.22
    Gue-sung Cho
    7.19
    Philip Billing
    6.98
    Rasmus Nissen Kristensen
    6.9
    Darío Osorio
    6.87
    Denil Castillo
    6.85
    Valdemar Byskov
    6.79
    Pedro Bravo
    6.76
    Franculino
    6.71
    Sofus Johannesen
    6.55
    Mads Bech Sørensen
    6.51
    Julius Emefile
    6.49
    Elías Ólafsson
    6.36
    Kjell Wätjen
    6.2
    Han-beom Lee
    6.11
    Stanley Iheanacho
    5.63
    Martin Erlić
    Beşiktaş
    7.85
    Orkun KökçüMOTM1 bàn
    7.48
    Alexander Nübel
    7.4
    Rıdvan Yılmaz
    7.4
    Emirhan Topçu
    7.39
    Junior Olaitan1 KT
    7.28
    Milot Rashica1 bàn
    7.08
    Tiago Djaló
    6.99
    Hyeon-gyu Oh
    6.96
    Vaclav Cerny
    6.83
    Salih Özcan
    6.78
    Amir Murillo
    6.73
    İlhan Fakılı
    6.57
    Taylan Bulut
    6.5
    Mustafa Hekimoğlu
    6.31
    Yasin Özcan

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    FC Midtjylland
    Sơ đồ 4-3-3
    Beşiktaş
    Sơ đồ 4-1-4-1
    1
    Elías Ólafsson
    5
    Rasmus Nissen Kristensen
    6
    Martin Erlić
    22
    Mads Bech Sørensen
    21
    Denil Castillo
    8
    Philip Billing
    19
    Pedro Bravo
    20
    Valdemar Byskov
    11
    Darío Osorio
    10
    Gue-sung Cho
    7
    Franculino
    1
    Alexander Nübel
    62
    Amir Murillo
    35
    Tiago Djaló
    53
    Emirhan Topçu
    33
    Rıdvan Yılmaz
    6
    Salih Özcan
    18
    Vaclav Cerny
    15
    Junior Olaitan
    10
    Orkun Kökçü
    29
    İlhan Fakılı
    9
    Hyeon-gyu Oh
    Dự bị
    FC Midtjylland
    3 Han-beom Lee13 Adam Gabriel14 Edward Chilufya15 Béni Junior17 Mikael Uhre18 Stanley Iheanacho25 Nordin Bakker27 Sofus Johannesen29 Kjell Wätjen
    Beşiktaş
    7 Milot Rashica8 Kartal Yılmaz11 Kassoum Ouattara12 Emmanuel Agbadou22 Taylan Bulut23 Mustafa Hekimoğlu58 Yasin Özcan65 C. Gürsel70 A. Bircan

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 54: Martin Erlić (FC Midtjylland) nhận thẻ đỏ, FC Midtjylland phải chơi thiếu người
    Phút 70: Milot Rashica lập công cho Beşiktaş (kiến tạo: Junior Olaitan)
    Phút 76: Orkun Kökçü  ghi bàn trên chấm phạt đền cho Beşiktaş

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    FC Midtjylland · 0 thắng0 hòaBeşiktaş · 1 thắng
    24/07/2026
    Beşiktaş
    1 - 0
    FC Midtjylland
    BEŞ

    Phong độ & thống kê mùa giải

    FC Midtjylland
    5 trận gần nhất
    BBTTT
    Beşiktaş
    5 trận gần nhất
    TTBHH
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu FC Midtjylland 0-2 Beşiktaş: Orkun Kökçü  tỏa sáng, Beşiktaş giành trọn 3 điểm
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO