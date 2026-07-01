Thống kê trận đấu FC Midtjylland 0-2 Beşiktaş: Orkun Kökçü tỏa sáng, Beşiktaş giành trọn 3 điểm

Beşiktaş vượt qua FC Midtjylland với tỷ số 2-0. Orkun Kökçü là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.85. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.