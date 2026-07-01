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    Thống kê trận đấu FC Noah 2-1 Zimbru: G. Sangare tỏa sáng, FC Noah giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn31/07/2026 00:51

    FC Noah vượt qua Zimbru với tỷ số 2-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    31'
    G. Manvelyan — kiến tạo M. Jakolis
    FC Noah
    47'
    G. Sangare — kiến tạo M. Gonzalez
    FC Noah
    76'
    Jonathas — kiến tạo S. Bitca
    Zimbru
    Thẻ phạt
    29'
    T. Oshima
    FC Noah
    51'
    Matteo Amoroso
    Zimbru
    55'
    T. Ceijas
    Zimbru
    80'
    A. Gutium
    Zimbru
    Đồ thị diễn biến
    FC NoahHT 45'Zimbru

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    FC Noah
    Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Sandro Perkovic
    Zimbru
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Oleksandr Poklonskyi
    99
    Dani Figueira
    19
    Hovhannes Hambardzumyan
    39
    Nathanaël Saintini
    4
    Stone Muzalimoja Mambo
    33
    David Sualehe
    14
    Takuto Oshima
    7
    Hélder Ferreira
    17
    Gustavo Sangaré
    10
    Gor Manvelyan
    44
    Marin Jakoliš
    9
    Mario González
    12
    Artem Odintsov
    18
    Alexandru Gutium
    4
    Cristian Gonta
    3
    Kevin Berkeley
    35
    Nikolay Zolotov
    23
    Marcello
    8
    Matteo Amoroso
    24
    Thiago Ceijas
    98
    Victor Stina
    73
    Ștefan Bîtca
    7
    Caio Dantas
    Dự bị
    FC Noah
    6 Eric Boakye23 Aram Khamoyan29 Arthur Luiz Coneglian77 Davit Davtyan3 Sergey Muradyan5 Mark Avetisyan21 Michael Pavlović20 Valentin Costache98 Brian Oddei
    Zimbru
    14 Rayvien Rosario17 Tudor Butucel11 Jonathas88 Ivan Dokić92 Cristian Sîrghi44 Sergiu Ungureanu10 Eugeniu Cociuc20 Vlad Raileanu22 Ahmed Bonnah

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 31: G. Manvelyan lập công cho FC Noah (kiến tạo: M. Jakolis)
    Phút 47: G. Sangare lập công cho FC Noah (kiến tạo: M. Gonzalez)
    Phút 76: Jonathas lập công cho Zimbru (kiến tạo: S. Bitca)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    FC Noah · 0 thắng1 hòaZimbru · 0 thắng
    24/07/2026
    Zimbru
    1 - 1
    FC Noah
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    FC Noah
    1
    Trận
    0-1-0
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    1
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Kiến tạo hàng đầu
    1M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen2 kiến tạo
    2B. BollaB. BollaRapid Vienna2 kiến tạo
    3Ș. VlădoiuȘ. VlădoiuGyori ETO FC2 kiến tạo
    4K. BehrensK. BehrensFC Lugano1 kiến tạo
    5E. KaraE. KaraRapid Vienna1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu FC Noah 2-1 Zimbru: G. Sangare tỏa sáng, FC Noah giành trọn 3 điểm
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