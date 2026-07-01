Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
31'
G. Manvelyan — kiến tạo M. Jakolis
FC Noah
47'
G. Sangare — kiến tạo M. Gonzalez
FC Noah
76'
Jonathas — kiến tạo S. Bitca
Zimbru
Đồ thị diễn biến
FC NoahHT 45'Zimbru
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
FC Noah
Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Sandro Perkovic
Zimbru
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Oleksandr Poklonskyi
19
Hovhannes Hambardzumyan
Dự bị
FC Noah
6 Eric Boakye23 Aram Khamoyan29 Arthur Luiz Coneglian77 Davit Davtyan3 Sergey Muradyan5 Mark Avetisyan21 Michael Pavlović20 Valentin Costache98 Brian Oddei
Zimbru
14 Rayvien Rosario17 Tudor Butucel11 Jonathas88 Ivan Dokić92 Cristian Sîrghi44 Sergiu Ungureanu10 Eugeniu Cociuc20 Vlad Raileanu22 Ahmed Bonnah
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 31: G. Manvelyan lập công cho FC Noah (kiến tạo: M. Jakolis)
Phút 47: G. Sangare lập công cho FC Noah (kiến tạo: M. Gonzalez)
Phút 76: Jonathas lập công cho Zimbru (kiến tạo: S. Bitca)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
FC Noah · 0 thắng1 hòaZimbru · 0 thắng
24/07/2026
Zimbru
1 - 1
FC Noah
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)