Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
5'
Helder Ferreira(pen)
FC Noah
13'
W. Boteli — kiến tạo F. Surdez
FC Sion
20'
G. Manvelyan — kiến tạo Helder Ferreira
FC Noah
57'
I. Chouaref — kiến tạo W. Boteli
FC Sion
Đồ thị diễn biến
FC NoahHT 45'FC Sion
Thống kê trận đấu
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Hélder Ferreira
FC Noah
1 bàn · 1 kiến tạo
Winsley Boteli Mokango
FC Sion
1 bàn · 1 kiến tạo
Ylyas Chouaref
FC Sion
1 bàn
Gor Manvelyan
FC Noah
1 bàn
Franck Surdez
FC Sion
1 kiến tạo · điểm 6.9
Gustavo Sangaré
FC Noah
Điểm 7.3
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
FC Noah
8.3
Hélder FerreiraMOTM1 bàn · 1 KT
6.9
Hovhannes Hambardzumyan
6.2
Stone Muzalimoja Mambo
FC Sion
7.2
Winsley Boteli Mokango1 bàn · 1 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
FC Noah
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Sandro Perkovic
FC Sion
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Didier Tholot
19
Hovhannes Hambardzumyan
Dự bị
FC Noah
6 Eric Boakye21 Michael Pavlović20 Valentin Costache29 Arthur Luiz Coneglian3 Sergey Muradyan5 Mark Avetisyan23 Aram Khamoyan98 Brian Oddei18 Mamadou Doumbia
FC Sion
6 Marquinhos Cipriano29 Théo Berdayes77 Donat Rrudhani12 Francesco Ruberto40 Simon Caillet24 Damien Möschinger55 Lorenzo Villa9 Josias Lukembila21 Liam Scott Chipperfield
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 5: Helder Ferreira ghi bàn trên chấm phạt đền cho FC Noah
Phút 13: W. Boteli lập công cho FC Sion (kiến tạo: F. Surdez)
Phút 20: G. Manvelyan lập công cho FC Noah (kiến tạo: Helder Ferreira)
Phút 26: N. Hefti (FC Sion) nhận thẻ đỏ, FC Sion phải chơi thiếu người
Phút 57: I. Chouaref lập công cho FC Sion (kiến tạo: W. Boteli)
Phút 65: S. Mambo (FC Noah) nhận thẻ đỏ, FC Noah phải chơi thiếu người
Phong độ & thống kê mùa giải
FC Noah
5 trận gần nhất
HTTHT
FC Sion
5 trận gần nhất
HTTBH
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)