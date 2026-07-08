Thống kê trận đấu FC Noah 2-2 FC Sion: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

FC Noah và FC Sion chia điểm với tỷ số 2-2. Hélder Ferreira là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.