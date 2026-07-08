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    Thống kê trận đấu FC Noah 2-2 FC Sion: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

    Đại Ngàn07/08/2026 00:56

    FC Noah và FC Sion chia điểm với tỷ số 2-2. Hélder Ferreira là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    5'
    Helder Ferreira(pen)
    FC Noah
    13'
    W. Boteli — kiến tạo F. Surdez
    FC Sion
    20'
    G. Manvelyan — kiến tạo Helder Ferreira
    FC Noah
    57'
    I. Chouaref — kiến tạo W. Boteli
    FC Sion
    Thẻ phạt
    4'
    N. Hefti
    FC Sion
    26'
    N. Hefti
    FC Sion
    26'
    N. Hefti
    FC Sion
    65'
    S. Mambo
    FC Noah
    Đồ thị diễn biến
    FC NoahHT 45'FC Sion

    Thống kê trận đấu

    FC NoahThống kêFC Sion
    54%
    Kiểm soát bóng
    46%
    11
    Dứt điểm
    15
    4
    Trúng đích
    6
    1
    Phạt góc
    2
    16
    Phạm lỗi
    10
    2
    Việt vị
    0
    4
    Thủ môn cứu thua
    2

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Hélder Ferreira
    Hélder Ferreira
    FC Noah
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Winsley Boteli Mokango
    Winsley Boteli Mokango
    FC Sion
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Ylyas Chouaref
    Ylyas Chouaref
    FC Sion
    1 bàn
    Gor Manvelyan
    Gor Manvelyan
    FC Noah
    1 bàn
    Franck Surdez
    Franck Surdez
    FC Sion
    1 kiến tạo · điểm 6.9
    Gustavo Sangaré
    Gustavo Sangaré
    FC Noah
    Điểm 7.3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    FC Noah
    8.3
    Hélder FerreiraMOTM1 bàn · 1 KT
    7.3
    Gustavo Sangaré
    7.2
    Gor Manvelyan1 bàn
    7
    Eric Boakye
    7
    Sergey Muradyan
    6.9
    Dani Figueira
    6.9
    Hovhannes Hambardzumyan
    6.9
    Nathanaël Saintini
    6.7
    David Sualehe
    6.7
    Michael Pavlović
    6.7
    Valentin Costache
    6.3
    Takuto Oshima
    6.2
    Stone Muzalimoja Mambo
    6.2
    Marin Jakoliš
    6.2
    Marko Lazetić
    FC Sion
    7.5
    Ylyas Chouaref1 bàn
    7.2
    Anthony Racioppi
    7.2
    Ali Kabacalman
    7.2
    Winsley Boteli Mokango1 bàn · 1 KT
    6.9
    Franck Surdez1 KT
    6.7
    Baltazar
    6.7
    Marquinhos Cipriano
    6.7
    Théo Berdayes
    6.6
    Donat Rrudhani
    6.5
    Noé Sow
    6.3
    Numa Lavanchy
    6.3
    Jan Kronig
    6.3
    Rilind Nivokazi
    6.3
    Josias Lukembila
    3.2
    Nias Hefti

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    FC Noah
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Sandro Perkovic
    FC Sion
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Didier Tholot
    99
    Dani Figueira
    19
    Hovhannes Hambardzumyan
    39
    Nathanaël Saintini
    4
    Stone Muzalimoja Mambo
    33
    David Sualehe
    14
    Takuto Oshima
    10
    Gor Manvelyan
    17
    Gustavo Sangaré
    7
    Hélder Ferreira
    9
    Mario González
    44
    Marin Jakoliš
    1
    Anthony Racioppi
    14
    Numa Lavanchy
    5
    Noé Sow
    17
    Jan Kronig
    20
    Nias Hefti
    7
    Ylyas Chouaref
    88
    Ali Kabacalman
    8
    Baltazar
    19
    Franck Surdez
    33
    Rilind Nivokazi
    13
    Winsley Boteli Mokango
    Dự bị
    FC Noah
    6 Eric Boakye21 Michael Pavlović20 Valentin Costache29 Arthur Luiz Coneglian3 Sergey Muradyan5 Mark Avetisyan23 Aram Khamoyan98 Brian Oddei18 Mamadou Doumbia
    FC Sion
    6 Marquinhos Cipriano29 Théo Berdayes77 Donat Rrudhani12 Francesco Ruberto40 Simon Caillet24 Damien Möschinger55 Lorenzo Villa9 Josias Lukembila21 Liam Scott Chipperfield

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 5: Helder Ferreira ghi bàn trên chấm phạt đền cho FC Noah
    Phút 13: W. Boteli lập công cho FC Sion (kiến tạo: F. Surdez)
    Phút 20: G. Manvelyan lập công cho FC Noah (kiến tạo: Helder Ferreira)
    Phút 26: N. Hefti (FC Sion) nhận thẻ đỏ, FC Sion phải chơi thiếu người
    Phút 57: I. Chouaref lập công cho FC Sion (kiến tạo: W. Boteli)
    Phút 65: S. Mambo (FC Noah) nhận thẻ đỏ, FC Noah phải chơi thiếu người

    Phong độ & thống kê mùa giải

    FC Noah
    5 trận gần nhất
    HTTHT
    2
    Trận
    1-1-0
    T-H-B
    3
    Ghi (TB 1.5)
    2
    Thủng lưới
    FC Sion
    5 trận gần nhất
    HTTBH
    2
    Trận
    1-1-0
    T-H-B
    5
    Ghi (TB 2.5)
    1
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1O. GloukhO. GloukhAjax4 bàn
    2K. BehrensK. BehrensFC Lugano3 bàn
    3E. KaraE. KaraRapid Vienna3 bàn
    4RobertRobertFC Copenhagen3 bàn
    5Winsley Boteli MokangoWinsley Boteli MokangoFC Sion3 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen2 kiến tạo
    2K. HorváthK. HorváthPaks2 kiến tạo
    3M. FischerM. FischerAustria Vienna2 kiến tạo
    4M. GodtsM. GodtsAjax2 kiến tạo
    5B. BollaB. BollaRapid Vienna2 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu FC Noah 2-2 FC Sion: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn
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