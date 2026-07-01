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    Thống kê trận đấu FC Nordsjaelland 6-0 Gais: FC Nordsjaelland thắng đậm thuyết phục

    Đại Ngàn31/07/2026 01:49

    FC Nordsjaelland giành chiến thắng đậm 6-0 trước Gais. Runar Robinsonn Norheim là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.7. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng6 bàn
    11'
    R. Norheim — kiến tạo V. Berthelsen
    FC Nordsjaelland
    14'
    O. Agren(phản lưới)
    FC Nordsjaelland
    36'
    H. Rasmussen
    FC Nordsjaelland
    59'
    R. Norheim — kiến tạo N. Rojkjaer
    FC Nordsjaelland
    63'
    P. Amoako
    FC Nordsjaelland
    81'
    N. Rojkjaer
    FC Nordsjaelland
    Thẻ phạt
    4'
    O. Agren
    Gais
    9'
    C. Yirenkyi
    FC Nordsjaelland
    70'
    P. Ankersen
    FC Nordsjaelland
    77'
    A. Wangberg
    Gais
    82'
    S. Acquah
    FC Nordsjaelland
    83'
    W. Milovanovic
    Gais
    Đồ thị diễn biến
    FC NordsjaellandHT 45'Gais

    Thống kê trận đấu

    FC NordsjaellandThống kêGais
    56%
    Kiểm soát bóng
    44%
    21
    Dứt điểm
    10
    10
    Trúng đích
    2
    2
    Phạt góc
    1
    14
    Phạm lỗi
    13
    2
    Việt vị
    4
    2
    Thủ môn cứu thua
    5
    FC Nordsjaelland vượt trội về số cú sút trúng đích (10).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Runar Robinsonn Norheim
    Runar Robinsonn Norheim
    FC Nordsjaelland
    2 bàn
    Nicklas Røjkjær
    Nicklas Røjkjær
    FC Nordsjaelland
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Prince Amoako Junior
    Prince Amoako Junior
    FC Nordsjaelland
    1 bàn
    Hjalte Boe Rasmussen
    Hjalte Boe Rasmussen
    FC Nordsjaelland
    1 bàn
    Villum Berthelsen
    Villum Berthelsen
    FC Nordsjaelland
    1 kiến tạo · điểm 6.7
    Justin Janssen
    Justin Janssen
    FC Nordsjaelland
    Điểm 8.3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    FC Nordsjaelland
    8.7
    Runar Robinsonn NorheimMOTM2 bàn
    8.7
    Nicklas RøjkjærMOTM1 bàn · 1 KT
    8.3
    Justin Janssen
    7.6
    Prince Amoako Junior1 bàn
    7.5
    Tobias Salquist
    7.3
    Hjalte Boe Rasmussen1 bàn
    7.2
    Peter Ankersen
    6.9
    Caleb Yirenkyi
    6.9
    Ibrahim Adel
    6.7
    Andreas Hansen
    6.7
    Juho Lähteenmäki
    6.7
    Villum Berthelsen1 KT
    6.6
    Stephen Acquah
    6.5
    Victor Gustafsen
    6.2
    Malte Heyde
    Gais
    7.3
    Joackim Fagerjord
    6.6
    Max Andersson
    6.5
    Oscar Pettersson
    6.5
    Nikola Vasic
    6.5
    Henry Sletsjoe
    6.3
    Samuel Salter
    6.3
    Rasmus Niklasson
    6.3
    Robin Wendin Thomasson
    6.2
    Simon Girke Jørgensen
    5.9
    William Milovanovic
    5.9
    Róbert Frosti Thorkelsson
    5.3
    Matteo de Brienne
    5.2
    August Wängberg
    5.2
    Anes Cardaklija
    5
    Mergim Krasniqi
    5
    Oskar Ågren

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    FC Nordsjaelland
    Sơ đồ 3-4-3 · HLV Jens Olsen
    Gais
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Fredrik Holmberg
    13
    Andreas Hansen
    2
    Peter Ankersen
    3
    Tobias Salquist
    36
    Caleb Yirenkyi
    23
    Runar Robinsonn Norheim
    18
    Justin Janssen
    8
    Nicklas Røjkjær
    25
    Juho Lähteenmäki
    40
    Hjalte Boe Rasmussen
    29
    Villum Berthelsen
    10
    Prince Amoako Junior
    1
    Mergim Krasniqi
    6
    August Wängberg
    22
    Anes Cardaklija
    4
    Oskar Ågren
    2
    Matteo de Brienne
    8
    William Milovanovic
    7
    Joackim Fagerjord
    17
    Róbert Frosti Thorkelsson
    16
    Max Andersson
    20
    Samuel Salter
    32
    Oscar Pettersson
    Dự bị
    FC Nordsjaelland
    15 Stephen Acquah32 Victor Gustafsen47 Malte Heyde14 Ibrahim Adel31 Andreas Søndenbroe48 Carl Kristoffersen28 Markus Walker6 Mark Brink39 Daniel Jóhannesson
    Gais
    14 Simon Girke Jørgensen21 Nikola Vasic11 Rasmus Niklasson13 Kees Sims30 Adin Tihic12 Robin Frej24 Filip Beckman5 Robin Wendin Thomasson34 Dennis Collander

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 11: R. Norheim lập công cho FC Nordsjaelland (kiến tạo: V. Berthelsen)
    Phút 14: O. Agren phản lưới nhà, FC Nordsjaelland được hưởng bàn thắng
    Phút 36: H. Rasmussen lập công cho FC Nordsjaelland
    Phút 59: R. Norheim lập công cho FC Nordsjaelland (kiến tạo: N. Rojkjaer)
    Phút 63: P. Amoako lập công cho FC Nordsjaelland
    Phút 81: N. Rojkjaer lập công cho FC Nordsjaelland

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    FC Nordsjaelland · 0 thắng0 hòaGais · 1 thắng
    24/07/2026
    Gais
    1 - 0
    FC Nordsjaelland
    GAI

    Phong độ & thống kê mùa giải

    FC Nordsjaelland
    5 trận gần nhất
    THBHB
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    1
    Thủng lưới
    Gais
    5 trận gần nhất
    BHTBT
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1K. BehrensK. BehrensFC Lugano3 bàn
    2E. KaraE. KaraRapid Vienna3 bàn
    3RobertRobertFC Copenhagen3 bàn
    4N. NjieN. NjieGyori ETO FC2 bàn
    5M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen2 kiến tạo
    2B. BollaB. BollaRapid Vienna2 kiến tạo
    3Ș. VlădoiuȘ. VlădoiuGyori ETO FC2 kiến tạo
    4K. BehrensK. BehrensFC Lugano1 kiến tạo
    5E. KaraE. KaraRapid Vienna1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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