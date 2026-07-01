Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng6 bàn
11'
R. Norheim — kiến tạo V. Berthelsen
FC Nordsjaelland
14'
O. Agren(phản lưới)
FC Nordsjaelland
36'
H. Rasmussen
FC Nordsjaelland
59'
R. Norheim — kiến tạo N. Rojkjaer
FC Nordsjaelland
63'
P. Amoako
FC Nordsjaelland
81'
N. Rojkjaer
FC Nordsjaelland
Thẻ phạt
9'
C. Yirenkyi
FC Nordsjaelland
70'
P. Ankersen
FC Nordsjaelland
82'
S. Acquah
FC Nordsjaelland
Đồ thị diễn biến
FC NordsjaellandHT 45'Gais
Thống kê trận đấu
FC NordsjaellandThống kêGais
FC Nordsjaelland vượt trội về số cú sút trúng đích (10).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Runar Robinsonn Norheim
FC Nordsjaelland
2 bàn
Nicklas Røjkjær
FC Nordsjaelland
1 bàn · 1 kiến tạo
Prince Amoako Junior
FC Nordsjaelland
1 bàn
Hjalte Boe Rasmussen
FC Nordsjaelland
1 bàn
Villum Berthelsen
FC Nordsjaelland
1 kiến tạo · điểm 6.7
Justin Janssen
FC Nordsjaelland
Điểm 8.3
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
FC Nordsjaelland
8.7
Runar Robinsonn NorheimMOTM2 bàn
8.7
Nicklas RøjkjærMOTM1 bàn · 1 KT
7.6
Prince Amoako Junior1 bàn
7.3
Hjalte Boe Rasmussen1 bàn
Gais
6.3
Robin Wendin Thomasson
5.9
Róbert Frosti Thorkelsson
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
FC Nordsjaelland
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Jens Olsen
Gais
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Fredrik Holmberg
23
Runar Robinsonn Norheim
17
Róbert Frosti Thorkelsson
Dự bị
FC Nordsjaelland
15 Stephen Acquah32 Victor Gustafsen47 Malte Heyde14 Ibrahim Adel31 Andreas Søndenbroe48 Carl Kristoffersen28 Markus Walker6 Mark Brink39 Daniel Jóhannesson
Gais
14 Simon Girke Jørgensen21 Nikola Vasic11 Rasmus Niklasson13 Kees Sims30 Adin Tihic12 Robin Frej24 Filip Beckman5 Robin Wendin Thomasson34 Dennis Collander
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 11: R. Norheim lập công cho FC Nordsjaelland (kiến tạo: V. Berthelsen)
Phút 14: O. Agren phản lưới nhà, FC Nordsjaelland được hưởng bàn thắng
Phút 36: H. Rasmussen lập công cho FC Nordsjaelland
Phút 59: R. Norheim lập công cho FC Nordsjaelland (kiến tạo: N. Rojkjaer)
Phút 63: P. Amoako lập công cho FC Nordsjaelland
Phút 81: N. Rojkjaer lập công cho FC Nordsjaelland
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
FC Nordsjaelland · 0 thắng0 hòaGais · 1 thắng
24/07/2026
Gais
1 - 0
FC Nordsjaelland
GAI
Phong độ & thống kê mùa giải
FC Nordsjaelland
5 trận gần nhất
THBHB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)