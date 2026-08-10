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    Thống kê trận đấu FC Porto 2-0 Alverca: G. Veiga tỏa sáng, FC Porto giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn10/08/2026 02:02

    FC Porto vượt qua Alverca với tỷ số 2-0. André Silva là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    9'
    Andre Silva(pen)
    FC Porto
    44'
    G. Veiga(pen)
    FC Porto
    Thẻ phạt
    8'
    Matheus Mendes (Roughing)
    Alverca
    43'
    N. Touaizi (Holding)
    Alverca
    52'
    Y. Bojang (Tripping)
    Alverca
    89'
    Chiquinho (Unsportsmanlike conduct)
    Alverca
    Đồ thị diễn biến
    FC PortoHT 45'Alverca

    Thống kê trận đấu

    FC PortoThống kêAlverca
    54%
    Kiểm soát bóng
    46%
    10
    Dứt điểm
    15
    4
    Trúng đích
    5
    7
    Phạt góc
    9
    13
    Phạm lỗi
    9
    5
    Thủ môn cứu thua
    2

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    André Silva
    André Silva
    FC Porto
    1 bàn
    Gabri Veiga
    Gabri Veiga
    FC Porto
    1 bàn
    Chiquinho
    Chiquinho
    Alverca
    Điểm 7.6
    Jan Bednarek
    Jan Bednarek
    FC Porto
    Điểm 7.3
    Jakub Kiwior
    Jakub Kiwior
    FC Porto
    Điểm 7.3
    Pablo Rosario
    Pablo Rosario
    FC Porto
    Điểm 7.3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    FC Porto
    7.9
    André SilvaMOTM1 bàn
    7.3
    Jan Bednarek
    7.3
    Jakub Kiwior
    7.3
    Pablo Rosario
    7.2
    Zaidu Sanusi
    7
    Diogo Costa
    7
    Victor Froholdt
    7
    Gabri Veiga1 bàn
    6.9
    Pepê
    6.7
    Alan Varela
    6.7
    William Gomes
    6.6
    Martim Fernandes
    6.6
    Borja Sainz
    6.6
    Nehuén Pérez
    6.3
    Rodrigo Mora
    6.3
    Deniz Gül
    Alverca
    7.6
    Chiquinho
    6.7
    Francisco Chissumba
    6.7
    Zakaria Kassary
    6.7
    Marco Essimi
    6.6
    Steven Baseya
    6.6
    Bastien Meupiyou
    6.6
    Figueiredo
    6.6
    Samy Jr Merheg
    6.3
    Nabil Touaizi
    6.3
    Ian Luccas
    6.3
    Davy Gui
    6.3
    Isaac James
    6.3
    Vivaldo
    5.3
    Matheus Mendes
    5.3
    Yaya Bojang

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    FC Porto
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Francesco Farioli
    Alverca
    Sơ đồ 3-4-3 · HLV Sergio Ferreira
    99
    Diogo Costa
    52
    Martim Fernandes
    5
    Jan Bednarek
    4
    Jakub Kiwior
    12
    Zaidu Sanusi
    8
    Victor Froholdt
    22
    Alan Varela
    10
    Gabri Veiga
    7
    William Gomes
    19
    André Silva
    11
    Pepê
    31
    Matheus Mendes
    14
    Steven Baseya
    4
    Yaya Bojang
    33
    Bastien Meupiyou
    2
    Nabil Touaizi
    25
    Ian Luccas
    6
    Davy Gui
    12
    Isaac James
    10
    Chiquinho
    9
    Vivaldo
    22
    Figueiredo
    Dự bị
    FC Porto
    13 Pablo Rosario17 Borja Sainz50 João Afonso24 João Costa18 Nehuén Pérez74 Francisco Moura21 Dominik Prpić86 Rodrigo Mora57 Duarte Cunha
    Alverca
    55 Francisco Chissumba17 Samy Jr Merheg91 Jhonatan21 Sergi Gómez20 Diogo Spencer15 Ikker dos Santos8 Vasco Moreira30 Abderrahmane Soumare18 Zakaria Kassary

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 9: Andre Silva ghi bàn trên chấm phạt đền cho FC Porto
    Phút 44: G. Veiga ghi bàn trên chấm phạt đền cho FC Porto

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
    FC Porto · 2 thắng0 hòaAlverca · 0 thắng
    03/05/2026
    FC Porto
    1 - 0
    Alverca
    FP
    23/12/2025
    Alverca
    0 - 3
    FC Porto
    FP

    Phong độ & thống kê mùa giải

    FC Porto
    5 trận gần nhất
    TTTBT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Alverca
    5 trận gần nhất
    BTBT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Maritimo1100+13T
    2Arouca1100+13T
    3Sporting CP101001H
    11Moreirense000000
    12FC Porto000000
    13Benfica000000
    17Academico Viseu000000
    18Alverca000000

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Kiến tạo hàng đầu
    1R. ZalazarR. ZalazarSporting CP1 kiến tạo
    2Pedro CarvalhoPedro CarvalhoEstoril1 kiến tạo
    3RobinhoRobinhoEstrela1 kiến tạo
    4I. StoicaI. StoicaEstrela1 kiến tạo
    5Gil DiasGil DiasFamalicao1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu FC Porto 2-0 Alverca: G. Veiga tỏa sáng, FC Porto giành trọn 3 điểm
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