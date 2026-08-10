Kết quả & diễn biến bàn thắng
Thẻ phạt
8'
Matheus Mendes (Roughing)
Alverca
43'
N. Touaizi (Holding)
Alverca
52'
Y. Bojang (Tripping)
Alverca
89'
Chiquinho (Unsportsmanlike conduct)
Alverca
Đồ thị diễn biến
FC PortoHT 45'Alverca
Thống kê trận đấu
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
André Silva
FC Porto
1 bàn
Gabri Veiga
FC Porto
1 bàn
Chiquinho
Alverca
Điểm 7.6
Jan Bednarek
FC Porto
Điểm 7.3
Jakub Kiwior
FC Porto
Điểm 7.3
Pablo Rosario
FC Porto
Điểm 7.3
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
FC Porto
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Francesco Farioli
Alverca
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Sergio Ferreira
Dự bị
FC Porto
13 Pablo Rosario17 Borja Sainz50 João Afonso24 João Costa18 Nehuén Pérez74 Francisco Moura21 Dominik Prpić86 Rodrigo Mora57 Duarte Cunha
Alverca
55 Francisco Chissumba17 Samy Jr Merheg91 Jhonatan21 Sergi Gómez20 Diogo Spencer15 Ikker dos Santos8 Vasco Moreira30 Abderrahmane Soumare18 Zakaria Kassary
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 9: Andre Silva ghi bàn trên chấm phạt đền cho FC Porto
Phút 44: G. Veiga ghi bàn trên chấm phạt đền cho FC Porto
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
FC Porto · 2 thắng0 hòaAlverca · 0 thắng
03/05/2026
FC Porto
1 - 0
Alverca
FP
23/12/2025
Alverca
0 - 3
FC Porto
FP
Phong độ & thống kê mùa giải
FC Porto
5 trận gần nhất
TTTBT
Alverca
5 trận gần nhất
BTBT
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Maritimo
|1
|1
|0
|0
|+1
|3
|T
|2
|Arouca
|1
|1
|0
|0
|+1
|3
|T
|3
|Sporting CP
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|H
|…
|11
|Moreirense
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|FC Porto
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|Benfica
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|…
|17
|Academico Viseu
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|18
|Alverca
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)