Thống kê trận đấu FC Porto 2-0 Alverca: G. Veiga tỏa sáng, FC Porto giành trọn 3 điểm

FC Porto vượt qua Alverca với tỷ số 2-0. André Silva là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.